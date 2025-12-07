Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Camilota, la hermana de Thiago Medina, volvió a responder a las acusaciones de que se robó el dinero que donaron para su hermano (Video: Instagram)

La familia de Camila Deniz atravesó semanas de extrema preocupación luego del grave accidente de moto que sufrió Thiago Medina, quien estuvo internado en terapia intensiva por casi un mes a raíz de las heridas y el riesgo para su vida. En medio de esta situación angustiante, la joven —conocida mediáticamente como Camilota y exparticipante de Cuestión de Peso— tomó el rol de vocera de sus seres queridos y se encargó de organizar la recaudación de fondos para solventar los gastos médicos, obteniendo una suma millonaria gracias a la solidaridad de seguidores y fanáticos de su hermano.

Sin embargo, el clima cambió cuando Camila compartió en sus redes fotos disfrutando de un día de spa y relajación junto a una amiga. Las imágenes desataron una oleada de críticas y mensajes acusatorios: muchos pusieron en duda el destino del dinero donado, insinuando que Camilota habría usado parte de los recursos recaudados para su propia estadía en el centro de spa. A esto se sumó que se mudó sola, por lo que las acusaciones siguieron por lo bajo.

Frente a estas nuevas acusaciones, Camila decidió hacer un descargo contundente exhibiendo algunos de los mensajes agresivos que recibió por privado y respondiendo con claridad. Todo comenzó al subir la captura de pantalla de los mensajes que una misma persona le envió a lo largo del día, remarcó: “No es cierto nada de lo que decís. Quedate tranquilo, yo tengo mi vida, mis esfuerzos y mis logros. No necesito explicarme con agresión. Igual te deseo tranquilidad”. Y agregó en otro fragmento: “No es tan así como lo planteás. Yo sé lo que hago, lo que trabajo y cómo vivo. No voy a entrar en agresión, solo espero que tengas un día bendecido”.

En una historia de Instagram, se grabó diciendo: “La verdad que feo como leo los mensajes. Muchos hablan, pero muchos saben de mí, así que... Ya dije, las donaciones ya fueron la primera semana, pero yo no le tengo que dar explicaciones a nadie. Me duele en el corazón porque esta cara de cansada, que no me hago nada, o sea, es porque yo me esfuerzo, me esfuerzo, me mudé. No hay nada raro, no hay nada de que esconder. Pero me entristece del otro lado que la gente opine así de mí. Así que nada, acá dos besitos y que Dios los bendiga”.

Los mensajes que recibió Camila y que hicieron que salga al cruce

Esta no es la primera vez que habla del tema. Semanas atrás, lejos de elegir el silencio, Camilota volvió a elegir sus redes sociales. En un corto reel, musicalizado con “Días de enero” de Shakira, en tres momentos diferentes: uno llorando, el otro un primer plano de su rostro y por último beboteando en la cocina de su casa. Esto no fue todo, puesto que en el pie de la publicación escribió: “A veces la gente habla sin conocer, sin saber el dolor ni las luchas que uno vivió. No necesito justificarme, porque mi conciencia está tranquila”.

Y siguió: “Lo que sí quiero dejar claro es que siempre actué con amor, y que Dios y mi familia saben la verdad. No todo lo que se dice es cierto, pero todo lo que soy se demuestra con el tiempo“.

Para cerrar, aseguró: “Puedo soportar muchas cosas, pero no que manchen mi nombre sin saber la historia. Yo estuve en el lugar donde muchos callaron, ayudando desde el corazón. Y aunque digan lo que digan, la verdad siempre sale a la luz”. Nuevamente la sección de comentarios estalló en contra de la influencer, alguno de los comentarios destacaron que en ningún momento negó haber usado el dinero para financiar su día de relax, monto que en su momento había llegado a los tres millones de pesos.