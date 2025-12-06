Teleshow

Fito Páez fue homenajeado con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario

El intérprete de “El amor después del amor” fue ovacionado por todos los presentes, quienes corearon su nombre con el clásico “olé, olé y olé”. La distinción celebró su influencia en la identidad artística y el legado cultural en la ciudad y la región

Guardar
Fito Páez fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario

Fito Páez fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario en una ceremonia emotiva celebrada en el Espacio Cultural Universitario de su ciudad natal. El reconocimiento, otorgado en el marco del 101° aniversario de la reforma universitaria de 1918, resaltó la trayectoria artística y cultural del músico, considerado una de las figuras más influyentes de la música argentina y latinoamericana.

Durante el acto, el rector de la universidad, Franco Bartolacci, subrayó la trascendencia del homenaje y la deuda simbólica que la institución y la ciudad mantenían con Páez. En su discurso, la autoridad expresó: “No tengo ninguna duda de que, quienes estamos acá, somos contemporáneos de un acontecimiento que quedará grabado por siempre en la memoria de la Universidad Nacional de Rosario y de la ciudad. Gracias Rodolfo, gracias Fito”.

El discurso de Fito Páez al ser homenajeado como Doctor Honoris Causa por la UNR

El rector agradeció reiteradamente los aportes del artista a la cultura y remarcó que la votación para concederle el título fue aprobada por unanimidad. “Nunca jamás una entrega de estas características tuvo tanto impacto y repercusión”, afirmó Bartolacci, quien también reconoció el privilegio de contar a Páez como miembro de la comunidad universitaria y formalmente incorporarlo al cuerpo de profesores y profesoras de la institución. “Hoy venimos, modestamente, a pedirte disculpas por demorar tanto y a saldar esa deuda. La teníamos con vos y, en parte, con nosotros y toda la ciudad. Homenajearte no es sólo un acto de justicia, sino una necesidad y las ganas de decirte, de corazón, gracias. Gracias doctor Páez, bienvenido a la universidad pública de tu ciudad, bienvenido a la UNR”, concluyó el rector.

Al tomar la palabra, Fito Páez agradeció a la ciudad, a la universidad y a quienes lo acercaron a “las expresiones nobles del ser humano”. El músico calificó el momento como “muy emocionante” y compartió reflexiones sobre su recorrido personal y artístico. Recordó que, para alguien de su origen social, la norma era asistir a la universidad para “sobrevivir al capitalismo salvaje ya en ese momento, que hoy es obsceno y pornográfico”. Sin embargo, relató que eligió un camino distinto, guiado por un impulso irracional hacia el arte, y defendió la importancia de la creatividad y la autenticidad: “Esa irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar, no se puede mercadizar todo”. Páez también advirtió sobre los límites de la tecnología en la creación artística: “Una IA no va a hacer aparecer un Spinetta o una Liliana Herrero”.

El show de Fito Páez en Rosario tras ser nombrado Doctor Honoris Causa

El homenajeado compartió el reconocimiento con los artistas rosarinos que lo acompañaron en sus inicios, mencionando a Fabián Gallardo, Adrián Abonizio y Liliana Herrero, y evocó la valentía de quienes, durante la dictadura, se refugiaban en salas de ensayo para hacer música. “Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura”, afirmó Páez. Además, destacó la importancia de la independencia creativa: “No se negocia estar adentro de tu habitación, solo, escribiendo o cantando. Quienes se dejan intervenir no pueden pertenecer a causas nobles”. El músico también recordó a su tía Charito, quien le pidió que terminara la secundaria, y dedicó el título a ella y a su padre, reconociendo que sus caminos tomaron rumbos diferentes.

El Doctorado Honoris Causa representa el máximo reconocimiento honorífico que una universidad puede otorgar, reservado para quienes han realizado aportes sobresalientes en campos académicos, científicos, artísticos o sociales. Aunque no confiere los mismos derechos que un doctorado académico, su valor simbólico radica en la distinción de figuras cuya obra ha trascendido fronteras y generaciones. En el caso de Páez, la distinción resalta su papel como referente cultural de Rosario y su contribución a la identidad local y latinoamericana.

Para cerrar, Páez brindó un show para los presentes en el que interpretó “Caminando por Rosario”, “Linyera”, “Tratando de crecer”, “Oración del remanso”, “Sale el sol”, “Un loco en la calesita”, “A la casa”, “Mirta, de regreso”, “La vida es una moneda”, “Ciudad de pobres corazones”, “Mariposa Tecknicolor” y “Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

Nacido en Rosario en 1963, Fito Páez es uno de los artistas más influyentes de la música popular argentina. Desde sus inicios en la Trova Rosarina hasta la consagración con “El Amor Después del Amor”, el disco más vendido de la historia del rock argentino, su carrera abarca más de cuatro décadas, más de 30 discos editados, giras internacionales, incursiones en el cine y la literatura, y colaboraciones con figuras como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Caetano Veloso y Joaquín Sabina. Su obra, caracterizada por la innovación, la poesía y una profunda conexión con la sensibilidad social, se ha convertido en un patrimonio cultural que acompaña a varias generaciones.

La ceremonia concluyó con Páez interpretando canciones emblemáticas en el escenario del ECU, como “Caminando por Rosario”, “Tratando de Crecer” y “Oración del Remanso”, en un cierre que unió la emoción del reconocimiento con la música que lo define. En su despedida, el músico dejó un mensaje de sencillez y pertenencia, reafirmando los lazos familiares y personales que lo acompañan en cada etapa de su vida.

Temas Relacionados

RosarioFito PaezUniversidad Nacional De Rosario

Últimas Noticias

La emotiva despedida de soltera de Rocío Pardo: spa, amigas de toda la vida y lágrimas de felicidad

La bailarina se casó por civil con Nicolás Cabré y, dos días después de dar el “si quiero”, pasó la jornada con su círculo más cercano

La emotiva despedida de soltera

La reflexión de Marixa Balli tras la llegada de Yanina Latorre a MasterChef: “Las reglas nunca son iguales para todos”

La figura de la música tropical se refirió a su salida de LAM y apuntó contra la conductora de Sálvese quien pueda

La reflexión de Marixa Balli

El descargo de Araceli González tras sus dichos sobre Adrián Suar: “Yo no soy la que tengo que soltar”

Tras la polémica, la actriz y empresaria decidió hacer un vivo en su cuenta de Instagram para ponerle fin al tema

El descargo de Araceli González

Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

El exfutbolista de River Plate le puso fin a su estadía en Argentina y a su paso por MasterChef Celebrity, así regresó a su hogar para estar presente en la llegada de su pequeño con la modelo

Maxi López partió rumbo a

El comentario filoso de Augusto Tartúfoli que encendió los rumores de romance de Sabrina Rojas

Una simple pregunta bastó para que las risas, las especulaciones y hasta algunos nombres propios pusieran a la conductora en el centro del debate

El comentario filoso de Augusto
DEPORTES
Rutina, flexibilidad y ciencia: la

Rutina, flexibilidad y ciencia: la fórmula nutricional que fortalece al Bayern Múnich

La publicación de Austria tras conocer a sus rivales del Mundial: el particular detalle sobre Argentina que se hizo viral

Revelaron la causa de muerte de Elden Campbell, campeón de la NBA y figura de Los Ángeles Lakers

La advertencia del técnico de Austria tras el sorteo del Mundial, donde enfrentará a la Argentina: “Podemos derrotarlos”

Por qué la FIFA cambió de grupo a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026: la zona que le hubiera tocado

TELESHOW
La emotiva despedida de soltera

La emotiva despedida de soltera de Rocío Pardo: spa, amigas de toda la vida y lágrimas de felicidad

La reflexión de Marixa Balli tras la llegada de Yanina Latorre a MasterChef: “Las reglas nunca son iguales para todos”

El descargo de Araceli González tras sus dichos sobre Adrián Suar: “Yo no soy la que tengo que soltar”

Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

El comentario filoso de Augusto Tartúfoli que encendió los rumores de romance de Sabrina Rojas

INFOBAE AMÉRICA

Nuevas evidencias científicas cuestionan el

Nuevas evidencias científicas cuestionan el mito de una dieta paleolítica de consumo casi exclusivo de carne

El reloj biológico remodela las conexiones del cerebro según la hora

Un nuevo estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban más de 20 metros

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría