Teleshow

El acuerdo al que Wanda Nara y Mauro Icardi habrían llegado para las fiestas de Navidad y Año Nuevo de sus hijas

Tras semanas de tensión y audiencias suspendidas, la empresaria y el futbolista estarían cerca de definir cómo compartirán la Navidad y el Año Nuevo con las menores. La palabra de Elba Marcovecchio

Guardar
Elba Marcovecchio reveló detalles sobre la situación legal del exmatrimonio y sus hijas (Video: DDM, América TV)

Después de semanas marcadas por tensiones judiciales, audiencias suspendidas y un delicado clima familiar seguido de cerca por los medios, Wanda Nara y Mauro Icardi habrían logrado finalmente un principio de acuerdo acerca de cómo organizarán las fiestas de fin de año junto a sus hijas.

Aunque nada está cerrado y las negociaciones continúan, la confirmación parcial llegó desde una fuente más que autorizada y abrió un nuevo capítulo en una relación que desde hace meses oscila entre el conflicto y la búsqueda de ciertos consensos.

Todo se encendió al aire de DDM (América TV), cuando Guido Záffora les preguntó a los presentes si era cierto que la celebración del 24 y 25 quedaría en manos de Wanda, mientras que el 31 correspondería a Icardi. La abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, evitó dar precisiones, pero su respuesta, breve y elocuente, alcanzó para dar por sentado que el esquema propuesto no estaba lejos de lo que se está definiendo. “Como bastantes veces, estás muy bien informado”, deslizó con una sonrisa que dijo más que cualquier confirmación explícita.

El acuerdo entre Wanda Nara
El acuerdo entre Wanda Nara e Icardi depende de la autorización del Galatasaray para que el futbolista pueda viajar en las fiestas (REUTERS/Dilara Senkaya)

Sin embargo, el acuerdo no depende solo de cuestiones familiares. La letrada advirtió que aún faltan resolver aspectos clave: para que cualquier movimiento sea posible, primero es necesario obtener la autorización del Galatasaray, club turco donde Icardi juega actualmente. Esto implica que el deportista deberá recibir un permiso formal para viajar, o bien que las menores se trasladen a un país neutral en caso de que la situación deportiva del jugador no permita modificaciones en su calendario. Ese punto abre otro frente sensible, ya que Wanda no estaría dispuesta a que las niñas vuelen a Estambul y expresó reservas respecto a destinos europeos, por miedo a eventuales dificultades para su regreso. En las últimas horas comenzó a circular la posibilidad de Italia como territorio intermedio, aunque tampoco sería un escenario plenamente aceptado por la conductora.

Detrás de este intento de conciliación hay una historia reciente plagada de roces judiciales y reclamos cruzados. En las últimas semanas, Icardi presentó una nueva denuncia para evitar que sus hijas aparezcan en redes sociales y en eventos públicos, un gesto que tensó aún más la relación después de que se viralizaran imágenes de las niñas en un show donde parte del público lanzó gritos hostiles hacia él. Ese episodio habría sido, según su entorno, el detonante para que el futbolista endureciera su postura y pidiera límites estrictos en la exposición mediática de las menores.

El antecedente de conflictos judiciales
El antecedente de conflictos judiciales y mediáticos en las fiestas pasadas impulsa a Wanda Nara e Icardi a buscar consensos este año

La memoria de lo sucedido el año pasado también pesa. En aquella oportunidad, un fallo judicial había determinado que las menores pasarían Navidad con su padre y serían entregadas a Wanda el día 25. Sin embargo, la empresaria viajó antes de lo previsto y la situación terminó en un escándalo que incluyó acusaciones públicas, reclamos legales y un intercambio de versiones que todavía resuena. Ese antecedente explica por qué, esta vez, ambas partes desean evitar cualquier escenario que derive en un conflicto similar.

Según trascendió, la reunión más reciente entre los representantes legales de ambos fue “cordial”, aunque con momentos tensos. Aun así, el clima general habría sido más constructivo que en ocasiones anteriores, lo que sugiere un intento concreto de priorizar la estabilidad de las menores por sobre las diferencias sentimentales o mediáticas. Por ahora, lo único que parece encaminado es que las niñas pasen la Navidad junto a su madre y el Año Nuevo con su padre, siempre que las condiciones logísticas, legales y deportivas lo permitan.

Por ahora, el único punto en el que hay acuerdo tácito es que las fiestas no volverán a convertirse en el caos mediático del año pasado. Y aunque aún quedan detalles por resolver, todo indica que Wanda Nara y Mauro Icardi están más cerca que nunca de consensuar una organización que permita a sus hijas transitar estas fechas sin sobresaltos y con ambos padres presentes, aun cuando la distancia y los compromisos profesionales obliguen a repartir los días de celebración.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiElba Marcovecchio

Últimas Noticias

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

La ex participante de Gran Hermano compartió en el ciclo de streaming Patria y familia sus objetivos para el próximo año

Daniela Celis sorprendió con una

La emoción de Eugenia Tobal al ver la recuperación de su perro Romeo: “Me recuerda a mi madre”

La actriz compartió con sus seguidores la alegría de ver a su mascota caminar de nuevo tras una dura operación, mostrando cómo el pequeño maltés se convierte en símbolo de resiliencia y amor incondicional

La emoción de Eugenia Tobal

Rocío Marengo compartió una foto del calostro para su hijo Isidro, tras convertirse en mamá: “Oro líquido”

La modelo publicó una significativa imagen tras dar a luz a su primer hijo, que nació prematuro, pero se encuentra en buen estado. La importancia de la primera leche materna

Rocío Marengo compartió una foto

Tucu López recordó frente a la hija de Ricardo Fort el día que el millonario quiso seducirlo: “Me quería llevar a Miami”

El conductor, con Marta Fort como invitada en su ciclo de streaming, habló del acercamiento que buscó el mediático cuando surgió en los medios. La reacción de la joven

Tucu López recordó frente a

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La diva y su nieta se preparan para dos programas con invitados que abordan desde historias personales hasta los desafíos actorales, políticos y tecnológicos en la medicina

Quiénes son los invitados de
DEPORTES
“Me querés hacer llorar”: la

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

“Una semana sin videojuegos”: la embarazosa revelación en vivo del hijo de uno de los campeones de la Libertadores con Flamengo

6 frases de Scaloni: su reacción por el papel protagónico que tendrá en el sorteo del Mundial, el futuro de Messi y la Finalissima ante España

Diego Flores le puso fin al sueño de Faustino Oro y se aseguró el primer puesto del Campeonato Argentino de Ajedrez

TELESHOW
Daniela Celis sorprendió con una

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

La emoción de Eugenia Tobal al ver la recuperación de su perro Romeo: “Me recuerda a mi madre”

Rocío Marengo compartió una foto del calostro para su hijo Isidro, tras convertirse en mamá: “Oro líquido”

Tucu López recordó frente a la hija de Ricardo Fort el día que el millonario quiso seducirlo: “Me quería llevar a Miami”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido y Noruega

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio