Operaron a La Mona Jiménez: los detalles de su salud

La Mona Jiménez recibió la Llave de la Ciudad y fue nombrado Visitante Ilustre en La Plata, en un acto que reunió a autoridades y fanáticos (Instagram oficial de La Mona Jiménez)

El cantante Carlos “La Mona” Jiménez fue sometido a una operación de hernia que resultó exitosa y su recuperación avanza de manera favorable. El referente cuartetero guarda reposo luego de su histórico concierto en La Plata y de cara a sus compromisos para el año próximo.

De acuerdo con la información difundida por el canal El Doce TV de la provincia de Córdoba, la cirugía se realizó para tratar una hernia que apareció como consecuencia de una operación previa. El reporte indica que Jiménez evoluciona positivamente y que los médicos a cargo de su tratamiento consideran que el proceso de recuperación se desarrolla según lo esperado. El músico cumple con el reposo recomendado y sigue todas las indicaciones para asegurar una correcta recuperación.

Carlos 'La Mona' Jiménez fue operado con éxito de una hernia y su recuperación avanza favorablemente, según informaron fuentes médicas de Córdoba

Antecedentes de salud y cirugías previas

La hernia que motivó la reciente intervención surgió después de la operación a la que Jiménez se sometió en 2023, cuando le extirparon el bazo.

Los profesionales de la salud citados por el medio señalaron que la aparición de hernias postoperatorias es una complicación esperada en pacientes que han pasado por una esplenectomía. Según los especialistas, el seguimiento médico y el cumplimiento estricto de las indicaciones son fundamentales para una recuperación exitosa, como la que experimenta actualmente el artista.

El Rey del Cuarteto cordobés ofreció un mini show y terminó bailando con Juana Viale (Video: Almorzando con Juana. El Trece)

Pese a la proximidad de la intervención, Jiménez se presentó el fin de semana anterior en un show multitudinario en el Estadio Único de La Plata. Durante el evento, el cantante compartió escenario con invitados especiales como el Mono de Kapanga y Carlitos Tévez, lo que generó una gran respuesta del público y demostró su vigencia en la escena musical.

Los seguidores de Jiménez, expresaron su deseo de verlo pronto de regreso en los escenarios. La expectativa se centra especialmente en su participación en el festival Bum Bum del 10 de enero en el Kempes, mientras el artista continúa priorizando su salud y cumpliendo con las recomendaciones médicas.

El ídolo cordobés cantó "Quién se ha tomado todo el vino" con Luck Ra, en el programa de Juana Viale

La Mona de las Diagonales

El reconocimiento a La Mona Jiménez en La Plata marcó un momento de especial significado para el artista cordobés, quien celebró la oportunidad de presentarse en el Estadio Único Diego Armando Maradona, un escenario que, según sus palabras, “es un lugar en donde cantó un ídolo como el Indio Solari”.

La distinción, que incluyó la entrega de la Llave de la Ciudad y el nombramiento como Visitante Ilustre, se realizó en el Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata, en un acto que reunió a autoridades, referentes locales y seguidores del músico. Durante la ceremonia, La Mona Jiménez manifestó su gratitud y emoción por el homenaje recibido. “Estoy realmente feliz, contento y completamente agradecido”, afirmó el artista, rodeado de un público que celebró junto a él este reconocimiento. La presencia de fanáticos y figuras de la ciudad subrayó el impacto que el músico ha tenido en distintas generaciones y regiones del país.

La Mona Jiménez recibió la Llave de la Ciudad y fue nombrado Visitante Ilustre en La Plata, en un acto que reunió a autoridades y fanáticos (Video: Instagram)

El intendente Julio Alak fue el encargado de entregar la distinción y, en su discurso, resaltó la importancia de la trayectoria de La Mona Jiménez. “Hoy nuestra ciudad celebra y homenajea a una figura que trascendió fronteras, generaciones y épocas, un artista que con su música fue construyendo identidad, pertenencia y memoria colectiva”, también subrayó que el título de Visitante Ilustre “no es un gesto simbólico más”, sino que representa un reconocimiento a “su vida dedicada al arte, a la pasión popular y a su manera única de conectar con la gente”.

A sus setenta y tres años, Carlos “La Mona” Jiménez continúa siendo una figura central del cuarteto argentino. Autor de clásicos como “Beso a beso”, “La Luna” y “El Federal”, el artista mantiene su vigencia y capacidad de convocatoria. Su carrera, marcada por la innovación y la fidelidad a sus raíces, ha contribuido a consolidar una identidad musical que trasciende límites geográficos y generacionales.