La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

La reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre va a formar parte de MasterChef

Después de sus fuertes idas y vueltas, y de sus acaloradas discusiones, Marixa Balli y Yanina Latorre volverán a verse las caras en un estudio de televisión. La conductora realizará una participación en MasterChef (Telefe) como reemplazo de Maxi López. Así las cosas, la figura de la música tropical habló en LAM (América) sobre sus sensaciones antes de este nuevo cruce.

Consultada por el programa de Ángel de Brito sobre la incorporación de Latorre al reality culinario, Balli respondió con tono medido: “Y bueno, se da. Nuestros caminos se unen. Se volvieron a unir nuevamente. Le está gustando Telefe”, expresó, según recogió el programa. Ante la pregunta de la cronista Cande Mazzone sobre si la noticia le resultaba agradable, la artista fue directa: “Ay, sí, está todo bien. Ahí lo vi a Ángel, vi un reel de Bondi, diciendo que iba a estar detonada, enojada. No, chicos, todo bien, todo me chu... un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie, no busco el lugar de nadie”.

La panelista remarcó su confianza en sí misma y su forma de encarar el trabajo: “Yo soy Marixa y soy muy segura de lo que soy y cómo soy, que eso es lo mejor que tengo en mi vida. La seguridad que tengo, que creo que por eso se me presentan oportunidades muy interesantes”, afirmó en diálogo con LAM (América TV).

Meses atrás, Yanina Latorre y Marixa Balli habían protagonizado un fuerte cruce al aire de LAM

Al profundizar sobre la relación con Latorre y el ambiente en el que ambas se desempeñan, Balli reconoció la existencia de comentarios críticos por parte de su compañera, pero relativizó su impacto: “Sí, sí. Fuerte, pero bueno, no importa. Yo sé cómo es este ambiente”, sostuvo. Consultada sobre la naturaleza de ese entorno, explicó: “Es especial, va para donde tiene que ir. Es así, no sé si hay una amistad. Yo para decir algo feo de alguien, tengo que estar realmente segura. Y si esa persona me encara, tengo que estar segura de que le voy a decir: ‘Sí, pienso eso de vos’”.

Sobre la imagen profesional de Latorre, Balli fue clara: “Es especial. Yo considero que es excelente lo que hace, súper profesional. Cada uno tiene su forma de ser también”, declaró en LAM (América TV). Al ser interrogada sobre si la situación le había causado malestar, admitió: “Y hay cosas que me molestaron en su momento, cada uno sabe por qué”. No obstante, aclaró que no hubo un quiebre definitivo: “No terminó mal la relación, porque todos nos podemos equivocar y todos podemos pensar de una manera”.

La relación entre Balli y Latorre ya había atravesado momentos de tensión en los últimos meses, especialmente durante la ausencia de Ángel de Brito en la conducción de LAM. En esa ocasión, Pepe Ochoa asumió el rol de conductor y Marixa manifestó su malestar con la producción, llegando a abandonar el grupo de WhatsApp del equipo y protagonizando un cruce con Latorre. En Bondi Live, la artista expresó que no tenía interés en ocupar el lugar de conductora en caso de nuevas ausencias de De Brito.

El tenso cruce de Yanina Latorre y Marixa Balli

El conflicto se trasladó a Sálvese quien pueda (SQP), donde Latorre abordó el tema y luego ambas se enfrentaron al aire en LAM (América TV). Yanina expresó: “No sabía que estabas tan enojada. No sabía de tu enojo en serio, pensé que era una broma que te ibas del grupo de WhatsApp, no sabía de todo este entuerto. Me enteré de todo hoy cuando te vi hablar y descargar”. Balli, por su parte, respondió: “Tampoco es un enojo terrible. Dije lo que sentía”. La tensión aumentó cuando Latorre insistió en que Balli no parecía relajada, a lo que la exvedette replicó: “No me gusta que estés todo el tiempo insinuando que esté enojada con el universo porque no es así”.

Durante el intercambio, Balli dejó en claro que su malestar era con la producción y no con sus compañeros: “Yo no quiero ser conductora de un programa de chimentos porque quiero ser panelista de un programa de chimentos. Soy frontal”, afirmó. Latorre recordó declaraciones previas de Balli y señaló: “Dijiste que no hablabas porque había alguien que era cínico, dijiste que no hablabas porque no iba a terminar más y se te vio enojada”.

Balli relató un episodio en el que Ochoa elogió la presencia de Latorre y esta última respondió que solo aceptaría sentarse en la silla de conductora si se trataba de una figura reconocida. Latorre, en tono serio, explicó en LAM (América TV): “Cuando este año logré mi primer programa como conductora, charlé con Lucas González que iba a seguir siendo por un tiempo panelista de LAM porque cuando uno llega a conducir después no baja a ser panelista y me parece una cuestión de fidelidad y agradecimiento a Ángel porque todo lo que tengo lo logré gracias a este programa”.

Latorre agregó que, tras conseguir su propio programa, decidió no cubrir ausencias de De Brito en LAM, lo que coincidió con la oportunidad de Balli para conducir el ciclo. “Vos te enojaste porque la pusieron a Mariana Fabbiani y no viniste ni de panelista y elegiste no conducir. La pusieron a conducir a la enana Feudale y yo estuve acá sentada cada vez, como lo voy a hacer hasta fin de año”, concluyó Latorre.