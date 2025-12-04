El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

﻿El casamiento por civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo (Video: Instagram)

El pasado 3 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su casamiento por civil en una ceremonia íntima en Buenos Aires, rodeados de familiares, un grupo pequeño de amigos y acompañados muy de cerca por Rufina, la hija que el actor tuvo con la China Suárez. La pareja compartió en sus redes sociales las mejores postales del día, desde el momento de la firma de la libreta hasta el primer beso como marido y mujer. “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, escribieron junto al álbum que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y buenos deseos.

Lo que sorprendió a muchos usuarios no fue solo la felicidad y el perfil bajo del festejo, sino una reacción inesperada desde Turquía: la China Suárez, ex Casi Ángeles y madre de Rufina, dejó un “me gusta” en el posteo que la pareja publicó en Instagram. Instalando buena onda y alejada de cualquier tipo de conflicto o polémica, la actriz decidió saludar virtualmente el casamiento de su expareja y su actual esposa, en un gesto que fue destacado entre los comentarios por seguidores y medios: muchos interpretaron la acción como una felicitación y una muestra de respeto hacia el nuevo matrimonio.

El guiño no es casual. En el último tiempo, la China Suárez —actualmente en Turquía junto a Mauro Icardi— ha demostrado tener un vínculo cordial tanto con Cabré como con Rocío Pardo. Recientemente, incluso le agradeció a Pardo por el cariño y la dedicación que tiene hacia Rufina, reafirmando una convivencia familiar atravesada por la armonía y el diálogo, a pesar de la distancia y los cambios personales de cada uno. La actriz organizó para que la niña permanezca en Argentina justo para la fecha del evento, y luego del festejo vuelva a reunirse con ella en Estambul.

Mientras la pareja se prepara para una gran boda este sábado en Córdoba, con una celebración mayor en una estancia de Bosque Alegre, la actitud de la China Suárez pone de relieve que, más allá de las historias románticas pasadas, los vínculos familiares y el bienestar de los hijos pueden ser prioridad, y la buena voluntad entre los protagonistas ayuda a construir nuevas etapas sin rencores ni polémicas.

Si bien la ceremonia se hizo de la manera más íntima posible, al salir los flamantes esposos conversaron en exclusiva con Intrusos (América), en un móvil conducido por Pablo Layús. Cabré, aún emocionado, destacó: “Fue lindo momento con la familia, los recuerdos…”. Por su parte, Rocío celebró la decisión de casarse en su hogar: “Los dos… Nico ya es parte de Córdoba. Fue la mejor decisión juntos”. El casamiento reunió a cerca de cien invitados —una cifra modesta dada la notoriedad de la pareja— y Cabré remarcó el deseo de mantener la celebración reservada: “Más o menos, queríamos hacerlo lo más íntimo que pudimos”.

Consultados por el intercambio de votos y promesas, el actor respondió con naturalidad: “No, promesas no. Nosotros somos felices y este es un paso más desde el amor que tenemos”. Layús recordó cómo comenzó la relación, “como un flechazo” durante la temporada teatral de verano de 2024 en Córdoba, una conexión inmediata que llevó a construir una historia sólida y significativa. Cabré reflexionó sobre su propio devenir sentimental: “Ya van casi dos años y fue un descubrir… No sabía que se podía amar de esta manera, que me podían hacer sentir bien amado. Estoy feliz”. Sobre el crecimiento de la pareja, agregó: “Descubro cosas todos los días, estoy más grande, vamos creciendo, nos vamos ayudando y aprendiendo. Hoy estoy más tranquilo, estamos haciendo esta nota… Es un agradecimiento”.

Rocío, cuando le preguntaron qué la enamoró de Cabré, respondió con una sonrisa amplia: “Un montón de cosas, siempre hablamos bien el uno del otro y hoy lo demostramos con casarnos”. Un detalle que no pasó inadvertido fue la presencia fundamental de Rufina Cabré, la hija que Nicolás tuvo junto a la China y quien acompañó cada paso del proceso. Cabré aseguró, con los ojos llenos de emoción: “Sí, Rufi es la protagonista de esto y que esté acá conmigo es lo más hermoso del mundo”.