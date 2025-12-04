Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

La intimidad del momento en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo dan el sí en su boda: "Te amo" (Video: Instagram)

El miércoles tres de diciembre, en la ciudad de Carlos Paz, Rocío Pardo y Nicolás Cabré sellaron su unión civil con un gesto sereno y emblemático para sus vidas. El momento clave de la ceremonia no llegó solamente al final de la firma de la libreta ni en el protocolo habitual, sino en un intercambio íntimo de palabras y gestos. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Rocío, visiblemente conmovida, sostuvo el rostro de Nicolás entre sus manos y le dijo un claro y directo “te amo”, culminando la declaración con un beso intenso ante la atenta mirada de los familiares y amigos presentes. Ese instante, cargado de realidad y emoción, resumió el sentido profundo de la jornada: la concreción simple y potente de una nueva vida en común.

Cabré, Pardo y su hija Rufina sonríen vestidos de blanco, reflejando la intimidad y alegría familiar en el tradicional registro gráfico del casamiento civil (Instagram)

Desde el comienzo, la elección de un entorno cercano y reservado marcó el pulso de la unión. La boda por civil se realizó ante un grupo pequeño de allegados, priorizando el perfil íntimo por sobre cualquier despliegue público o mediático. Entre los presentes destacó la participación de Rufina, la hija de Cabré y la actriz China Suárez, quien compartió el evento desde un lugar de evidente alegría y complicidad, y los padres de Rocío, Miguel Pardo y Alicia Bollo, figuras centrales dentro del entramado familiar.

Rocío Pardo toma el rostro de Nicolás Cabré y le susurra “te amo” después de firmar la libreta matrimonial, rodeados por la emoción de familiares y amigos en Carlos Paz (Instagram)

Todos los detalles del momento estuvieron concentrados en lo esencial: la pareja firmó la libreta matrimonial mientras se fundía en un abrazo y luego en ese beso que, más allá del rito, funcionó también como declaración pública de su vínculo. Ya fuera del Registro Civil, Cabré y Pardo recibieron la tradicional lluvia de arroz, rodeados de aplausos y sonrisas, retrato fiel de un acto cuya intimidad no le restó alegría ni celebración.

Pese a la naturaleza reservada del evento, ambos decidieron abrir una ventana de acceso a su felicidad para el público. Así, compartieron imágenes del casamiento en las redes sociales bajo una frase elocuente: “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”. Las imágenes publicadas revelan sin necesidad de exageración la atmósfera cálida del día: Cabré y Pardo, vestidos ambos de blanco, intercambiando sonrisas, abrazados junto a Rufina —también de blanco, con un peinado acorde a su edad— y los padres de la novia. En todas las fotos, se refleja una naturalidad despojada de artificios y una relación de cercanía real. Una de las imágenes muestra, además, a Rocío y Nicolás abrazados por los padres de ella, señalando la centralidad de la familia en el desarrollo de la ceremonia y en las motivaciones de la pareja.

El álbum familiar compartido en redes muestra a los nuevos esposos abrazados junto a los padres de Rocío, en una postal de afecto y complicidad generacional (Instagram)

El casamiento civil fue el inicio de una secuencia de celebraciones que se extenderán durante varios días. El sábado 6 de diciembre, los festejos continuarán con una fiesta en una exclusiva estancia del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. El lugar fue elegido con la idea de propiciar tanto la privacidad como el confort de los invitados más cercanos: la estancia tiene capacidad para hospedar hasta 28 personas y permitirá a familiares y amigos compartir no solo la fiesta sino también el descanso durante el domingo y el lunes. Para este evento, Cabré lucirá un traje diseñado por Daniel Casalnovo, mientras que Pardo optó por un vestido creado por Ana Pugliese, evidenciando la atención al detalle y el valor simbólico de los elementos elegidos para la ocasión.

Rocío Pardo estuvo acompañada por sus amigas de la etapa del jardín de infantes en su boda por civil con Nicolás Cabré (Instagram)

La historia de la pareja tuvo su origen, justamente, en la ciudad donde decidieron casarse. En el verano de 2024, en Carlos Paz, ambos coincidieron trabajando en el circuito teatral. Cabré formaba parte del elenco de Los mosqueteros del rey, y Rocío —además de producir— protagonizaba Pabellón Tornú. Durante un evento, el diálogo fluyó con naturalidad y, según relatan, fue suficiente para sembrar el interés mutuo. Pronto, se los vio juntos en salidas y cenas posteriores a funciones, hasta que, ya de regreso a Buenos Aires, la relación tomó un rumbo estable. Decidieron convivir y apostar por la construcción de un proyecto común sin demoras ni demasiadas estrategias previas. El compromiso llegó durante un viaje a Punta Cana, y desde entonces la posibilidad del casamiento fue tema recurrente entre ambos.

El verano próximo también será clave para el desarrollo profesional conjunto: Cabré y Pardo codirigirán la obra Ni media palabra en Carlos Paz, con un elenco integrado por Mariano Martínez y el Bicho Gómez. Este nuevo proyecto teatral se suma como otro hito en una historia que se construye tanto en lo personal como en lo artístico.

La boda civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo quedó marcada por la combinación de discreción, contenido emocional y centralidad familiar. El “te amo” de Rocío, pronunciado al sellar la unión frente a sus seres queridos, se convirtió en la síntesis de un camino recorrido rápidamente, pero con convicción. Las próximas celebraciones, los días de descanso en la estancia y los proyectos artísticos refuerzan la imagen de una pareja que prioriza el valor de lo esencial, la intimidad, el trabajo conjunto y la familia, tanto en lo público como en lo privado.