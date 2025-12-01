Teleshow

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

El Concejo Deliberante de Mar Chiquita negó el permiso para construir la vivienda sustentable de los actores

Guardar
Problemas con la casa de Luciano Castro y Griselda Siciliani:el consejo deliberante de Mar Chiquita negó el permiso para construir su vivienda de verano (Video: Desayuno Americano, América)

El mar a pocos pasos. Un sueño frustrado para Luciano Castro y Griselda Siciliani, que vieron cómo el proyecto de su refugio estival en Mar de Cobo quedó en pausa por la negativa del Concejo Deliberante de Mar Chiquita. El clima que rodeó a la pareja se cargó de ansiedad, declaraciones cruzadas y desconcierto apenas trascendió la noticia.

Todo había comenzado meses atrás, cuando Luciano Castro adquirió un lote frente al mar junto a su actual pareja, Griselda Siciliani. El plan era simple, y a la vez profundo: construir un rincón propio para los veranos, un lugar de escape sustentable. Pero las ilusiones chocaron muy pronto con una maraña de normas cambiantes y tramitaciones interminables. ¿Qué sucede cuando el refugio soñado se transforma en una carrera de obstáculos?

El periodista Luis Bremer se encargó de narrar la odisea en el programa Desayuno Americano (América). “Me dijo que habló con la arquitecta. Primero le dicen que sí, después que no: ‘La normativa cambió el año pasado y usted no puede construir en médanos, y menos 6 metros de altura’”, relató Bremer al aire, al reproducir el mensaje que, según él, la propia Griselda le había enviado para intentar explicar el paso a paso del conflicto. Según el panelista, la arquitecta intentó defender la viabilidad del proyecto con ejemplos de construcciones similares aprobadas en la misma zona. “Después de nuestra presentación, salió una nueva resolución que involucra a otro ente”.

Griselda Siciliani habló de la casa de Mar de Cobo

En medio de la confusión, Adrián Prestipino, cronista local, sumó detalles sobre el entramado legal que los tenía atrapados. “Ayer se reunió el Concejo Deliberante de Mar Chiquita. Es un trámite extenso. La pareja volvió a presentar un escrito donde argumenta esto, que durante todo este tiempo han basado su proyecto en base a una legislación, que inclusive ellos han mostrado ayer documentación, donde ponen en evidencia que han mantenido contactos con la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Mar Chiquita, que los avalaban de alguna manera, les pasaban los requisitos para seguir avanzando con el proyecto”.

El punto más difícil del caso llegó con el cambio de normativa y el pedido de excepción. “Cuando ellos, en esa legislación que se derogó, habían presentado el proyecto, pedían ya una excepción, porque ellos querían tener una casa. Aquí se puede construir en esta zona puntualmente, según esta ordenanza que no está más vigente, hasta cinco metros de altura. Y ellos pretendían 6,80 metros. Eso fue lo que pasó, si no, hoy estarían construyendo, porque recién ahí se dieron cuenta de que la normativa estaba derogada. Y no hubieran construido eso”, explicó el periodista al reconstruir cada tropiezo que empañó la iniciativa.

Luciano Castro y Griselda Siciliani
Luciano Castro y Griselda Siciliani afianzan su pareja, y proyectaron una vivienda juntos en Mar de Cobo (Instagram)

La última palabra, nuevamente en boca de Luis Bremer, retumbó casi como un veredicto. “La peor noticia para Luciano Castro y Griselda Siciliani, porque el concejo deliberante de Mar Chiquita dispuso el viernes en una sesión que se le negaba la posibilidad de construcción de una vivienda sustentable que ellos tenían previsto hacer". En marzo habían comprado el terreno. Dos meses después, la reglamentación interna cambió y la altura del futuro hogar se convirtió en un obstáculo insalvable.

Ellos filosóficamente coinciden con el concepto de Mar de Cobo de sustentabilidad. Sin embargo, había un problema con la altura de la edificación. Y ese problema se convirtió, de la noche a la mañana, en un muro. En la orilla, los médanos siguen esperando. La casa, por ahora, seguirá siendo solo una idea.

Temas Relacionados

Luciano CastroGriselda SicilianiCasa de los sueñosMar ChiquitaMar de CoboVivienda sustentable

Últimas Noticias

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Mientras cosecha elogios junto a La Delio Valdez, varios se preguntaron si existe la posiblidad de un regreso con la banda que la vio brillar en 2001

La emoción de Ivonne Guzmán

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

Inmersa en el revuelo por los rumores de separación con el exfutbolista, la modelo se sinceró con sus seguidores y compartió el cuaderno donde guarda sus sentimientos más profundos

Ivana Figueiras abrió su diario

El emotivo mensaje de Diego Olivera a Mónica Ayos por sus 23 años de casados: “Gracias por elegir este viaje juntos”

El actor argentino celebró más de dos décadas de matrimonio y un cuarto de siglo al lado de su pareja, con quien formó una familia ensamblada que radicaron en México

El emotivo mensaje de Diego

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

Este lunes, el prestigioso nutricionista recordó el día de su graduación con unas emotivas palabras donde repasó los sueños de sus inicios y reveló que hubo aciertos y errores

Alberto Cormillot celebró su aniversario

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

Las imágenes, que muestran la complicidad de los hermanos al borde del agua cristalina desataron una ola de saludos emotivos

El viaje de Marcos Ginocchio
DEPORTES
Barracas Central y Gimnasia se

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

TELESHOW
La emoción de Ivonne Guzmán

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

El emotivo mensaje de Diego Olivera a Mónica Ayos por sus 23 años de casados: “Gracias por elegir este viaje juntos”

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

INFOBAE AMÉRICA

El agujero de ozono de

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano

El presidente israelí habló sobre el indulto a Netanyahu: “Consideraré los intereses del Estado”

Costa Rica y el riesgo de jugar con fuego