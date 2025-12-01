Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Problemas con la casa de Luciano Castro y Griselda Siciliani:el consejo deliberante de Mar Chiquita negó el permiso para construir su vivienda de verano (Video: Desayuno Americano, América)

El mar a pocos pasos. Un sueño frustrado para Luciano Castro y Griselda Siciliani, que vieron cómo el proyecto de su refugio estival en Mar de Cobo quedó en pausa por la negativa del Concejo Deliberante de Mar Chiquita. El clima que rodeó a la pareja se cargó de ansiedad, declaraciones cruzadas y desconcierto apenas trascendió la noticia.

Todo había comenzado meses atrás, cuando Luciano Castro adquirió un lote frente al mar junto a su actual pareja, Griselda Siciliani. El plan era simple, y a la vez profundo: construir un rincón propio para los veranos, un lugar de escape sustentable. Pero las ilusiones chocaron muy pronto con una maraña de normas cambiantes y tramitaciones interminables. ¿Qué sucede cuando el refugio soñado se transforma en una carrera de obstáculos?

El periodista Luis Bremer se encargó de narrar la odisea en el programa Desayuno Americano (América). “Me dijo que habló con la arquitecta. Primero le dicen que sí, después que no: ‘La normativa cambió el año pasado y usted no puede construir en médanos, y menos 6 metros de altura’”, relató Bremer al aire, al reproducir el mensaje que, según él, la propia Griselda le había enviado para intentar explicar el paso a paso del conflicto. Según el panelista, la arquitecta intentó defender la viabilidad del proyecto con ejemplos de construcciones similares aprobadas en la misma zona. “Después de nuestra presentación, salió una nueva resolución que involucra a otro ente”.

Griselda Siciliani habló de la casa de Mar de Cobo

En medio de la confusión, Adrián Prestipino, cronista local, sumó detalles sobre el entramado legal que los tenía atrapados. “Ayer se reunió el Concejo Deliberante de Mar Chiquita. Es un trámite extenso. La pareja volvió a presentar un escrito donde argumenta esto, que durante todo este tiempo han basado su proyecto en base a una legislación, que inclusive ellos han mostrado ayer documentación, donde ponen en evidencia que han mantenido contactos con la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Mar Chiquita, que los avalaban de alguna manera, les pasaban los requisitos para seguir avanzando con el proyecto”.

El punto más difícil del caso llegó con el cambio de normativa y el pedido de excepción. “Cuando ellos, en esa legislación que se derogó, habían presentado el proyecto, pedían ya una excepción, porque ellos querían tener una casa. Aquí se puede construir en esta zona puntualmente, según esta ordenanza que no está más vigente, hasta cinco metros de altura. Y ellos pretendían 6,80 metros. Eso fue lo que pasó, si no, hoy estarían construyendo, porque recién ahí se dieron cuenta de que la normativa estaba derogada. Y no hubieran construido eso”, explicó el periodista al reconstruir cada tropiezo que empañó la iniciativa.

Luciano Castro y Griselda Siciliani afianzan su pareja, y proyectaron una vivienda juntos en Mar de Cobo (Instagram)

La última palabra, nuevamente en boca de Luis Bremer, retumbó casi como un veredicto. “La peor noticia para Luciano Castro y Griselda Siciliani, porque el concejo deliberante de Mar Chiquita dispuso el viernes en una sesión que se le negaba la posibilidad de construcción de una vivienda sustentable que ellos tenían previsto hacer". En marzo habían comprado el terreno. Dos meses después, la reglamentación interna cambió y la altura del futuro hogar se convirtió en un obstáculo insalvable.

Ellos filosóficamente coinciden con el concepto de Mar de Cobo de sustentabilidad. Sin embargo, había un problema con la altura de la edificación. Y ese problema se convirtió, de la noche a la mañana, en un muro. En la orilla, los médanos siguen esperando. La casa, por ahora, seguirá siendo solo una idea.