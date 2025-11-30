Teleshow

Rodrigo Lussich aprovechó su cumpleaños y recordó a su amiga Mercedes Portillo a tres días de su muerte

Luego del fallecimiento de la productora de Intrusos ocurrida el jueves pasado, el conductor se expresó a propósito de su fecha especial

El conductor se sinceró sobre su cumpleaños a poco tiempo de la muerte de Mercedes (Instagram)

El jueves pasado, la noticia golpeó con fuerza al mundo de la televisión: Mercedes Portillo, productora de Intrusos (América) y creadora de clásicos segmentos como Los Escandalones, falleció y dejó un profundo vacío en su círculo más cercano y en todos aquellos que compartieron trabajo, proyectos y tiempo con ella. La noticia, sorpresiva y desgarradora, fue confirmada por Rodrigo Lussich, uno de sus amigos y compañeros de ruta más cercanos, quien no pudo ocultar la tristeza y la conmoción por la pérdida al llegar el día de su cumpleaños número 53.

El conductor se decidió compartir en sus redes ese difícil cóctel de emociones entre el dolor y la gratitud por el cariño de quienes lo rodean. Subió una postal donde se lo ve acompañado por amigos que estuvieron presentes en esa jornada única y, en palabras a corazón abierto, resumió el vaivén sentimental de ese día: “En medio del dolor, la vida compensa siempre y me permite empezar mi cumple, este cumple tan distinto, difuminado entre el espeso vapor de tu partida; junto a mis entrañables amigos de la vida, Anita, Lean y Clau”.

En el mismo texto, Lussich dejó en claro el significado de esa ausencia: “Te voy a cumplir todo lo que me dijiste que haga, y todo lo que me pediste que sienta”. La figura de Portillo flotó como una sombra luminosa a lo largo de toda la jornada, y el conductor reconoció que, aunque rodeado de cariño, la falta de su gran amiga marcó cada instante de esa nueva vuelta al sol.

La reflexión de Lussich en su cumpleaños luego de la muerte de su amiga y productora

En su mensaje, el también periodista enfatizó cómo transitar ese cumpleaños particular, agradeciendo inclusive a su perro labrador, fiel compañero y detector de sus estados emocionales. “Mi negro hermoso que todo lo sabe y todo lo percibe”, describió, pintando así un cuadro donde la familia elegida y los afectos más cercanos sostienen los días difíciles.

“En la despedida de tu paso por este plano; y en la bienvenida de un nuevo año en el que te voy a cumplir todo lo que me dijiste que haga; y todo lo que me pediste que sienta. Sé que desde tu estrella brillás como siempre y que desde ahí me vas a seguir cuidando”, escribió Rodrigo en sus redes, sintetizando la promesa y el duelo, la amistad y el cariño como motores para seguir adelante.

El apoyo ante la difícil noticia no tardó en inundar la sección de comentarios. Mensajes de cariño y reconocimiento acompañaron la publicación, reflejando el respeto y el afecto que Lussich y Portillo cosecharon a lo largo de sus trayectorias. Desde su entorno más íntimo, su hermana Jacinta expresó: “¡Qué belleza hermano, tan merecido abrazo de fraternidad, amor y alegría! Celebro tu cumpleaños con todo lo que tu vida es y merece. Te amo”. Otros colegas y figuras del medio, como Mariana Fabbiani, le escribieron: “Feliz cumple Rodri. Que los lindos recuerdos y el amor que vive en vos sean más fuertes que el dolor. Abrazo fuerte”. Y Graciela Borges también sumó su voz: “Bendiciones para toda tu vida siempre y que sepas que te queremos”.

El posteo de Rodrigo Lussich tras la muerte de Mercedes Portillo (Instagram)

Cabe recordar que fue el propio Lussich quien, con su habitual sensibilidad, confirmó públicamente la muerte de Portillo el jueves. A través de una extensa y sentida carta compartida en redes sociales, escribió: “Si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea... voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste. Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento”.

Así, entre lágrimas y homenajes, la televisión argentina despidió a una creadora brillante y una presencia fundamental detrás de cámaras. En la voz de quienes la amaron y la respetan, Mercedes seguirá viva en cada anécdota, cada guiño y cada segmento que, desde el recuerdo, sigue marcando la televisión con su particular magia y calidez.

