Entre música, generaciones y guiños a Masterchef, Massacre despidió el 2025 con un show vibrante en Flores

Como cierre de este año, Massacre dio un último show y emocionó a sus fans con sus temas (Gentileza de prensa)

El Teatro Flores vibró con la energía arrolladora de Massacre, que despidió el año consolidando una vez más su vigencia indiscutida en el rock nacional. Frente a un recinto colmado, la banda encabezada por Walas ofreció un show de dos horas donde la comunión con su público y la celebración de una extensa trayectoria fueron protagonistas absolutos. El fervor de los seguidores de distintas generaciones, muchos luciendo remeras históricas y distintivos de la banda, fue un reflejo del recorrido que Massacre ha forjado a lo largo de más de tres décadas.

Desde temprano, la entrada al mítico teatro se fue poblando de fanáticos de todas las edades. Algunos aguardaban con ansiedad el reencuentro, otros aprovechaban para intercambiar anécdotas, recuerdos de recitales y exhibir camisetas con logos y frases emblemáticas que acompañaron al grupo en distintas etapas. Esta diversidad en el público retrata el lugar trascendental que Massacre ocupa, no solo en la escena under, sino también en el mainstream de la música argentina.

El inicio del recital estuvo marcado por un gesto simbólico: Walas, líder y voz de la banda, subió al escenario enfundado en la remera de “Terrores Nocturnos”, la banda soporte de la noche, comandada por Marcos Aramburu. El concierto arrancó con “Sofía, la Súper Vedette”, una de las piezas fundamentales del universo Massacre, generando la primera ovación de la jornada. A partir de allí, el set repasó los distintos sonidos y épocas que definen a la agrupación, desde éxitos imborrables como “La Octava Maravilla” y “Tanto Amor”, hasta el material más reciente del disco “Nueve”.

El líder de la banda, Walas, emocionó al público al repasar los mejores temas de la banda

Con el Teatro Flores colmado, la banda hizo ruidos a la par de la emoción de sus seguidores

El álbum, producido por Gustavo Santaolalla y galardonado en la última edición de los Premios Gardel 2025 con las distinciones a Mejor Álbum de Grupo de Rock y Mejor Producción, tuvo su merecido lugar en el repertorio. Las canciones nuevas evidenciaron que la banda conserva frescura, potencia y una conexión vigente con su público, que celebró tanto los clásicos como el material contemporáneo. Cada interpretación era acompañada por una intensidad compartida, donde se mezclaban la nostalgia y el entusiasmo de ver a Massacre reinventándose sobre el escenario.

Un momento de distensión llegó casi al final, cuando Walas sorprendió al público con una aparición inesperada: se presentó ataviado de chef, con delantal, cacerola, cuchara y guante, en una clara referencia a su reciente participación en Masterchef Celebrity. El público celebró la ocurrencia y el vocalista se permitió bromear desde el escenario. “Seguramente vuelva… ¡y ganaré!”, desatando risas y aplausos.

A poco de quedar afuera en su duelo con Susana Roccasalvo en el certamen, Walas lanzó un guiño a su participación (Gentileza de prensa)

Más allá del cierre de un ciclo y la celebración de un año cargado de actividad, lo que se sintió en Flores fue mucho más que un simple recital. Massacre reafirmó un vínculo de pertenencia único, ese lazo invisible pero sólido entre banda y audiencia que ha sostenido su historia, en la adversidad y en la gloria. El show funcionó como síntesis de un 2025 pleno en movimiento, desafíos superados y sueños renovados, en vísperas de lo que promete ser un 2026 igualmente vibrante y lleno de propuestas.

Massacre no es solo una banda de rock, sino la referencia indiscutida de un género y de una actitud. Surgidos en los años 80 como el primer grupo de skate-punk de Sudamérica, liderados desde entonces por Walas, los músicos supieron evolucionar y romper moldes. A comienzos de los 2000, Massacre se convirtió en la primera agrupación argentina de su estilo en dar el salto al mainstream, abriendo barreras para otros artistas como Babasónicos y constituyéndose en faro para nuevas generaciones de rock alternativo, entre ellas El Mató a un Policía Motorizado.

El guiño de Walas a su paso por las cocinas de Masterchef Celebrity

La banda cerró el año con un show repleto de guiños al certamen culinario y a su larga trayectoria musical

Su trayectoria está marcada por hitos de gran alcance: ser la banda invitada por figuras internacionales como Foo Fighters, Iggy Pop, Pearl Jam, Ramones, Kiss, Green Day, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers y Chris Cornell en sus presentaciones en Argentina, además de la ovacionada participación en la gira mundial “Gracias Totales – Soda Stereo”, donde ofrecieron una versión celebrada de “Juegos de Seducción”.

El espíritu de Massacre también se nutre de una fuerte impronta femenina, como Walas reconoció en una entrevista con Teleshow en 2023, cuando reflexionó sobre la importancia de las mujeres en la vida y el arte de la banda. “Massacre es un matriarcado. Somos cinco músicos, pero la más importante es mi mujer Tori, nuestra manager. Y, además, nuestras musas siempre han sido mujeres. El primer single que me compré era de Dolly Parton, después me inspiraron artistas como Kate Bush, Blondie, Patti Smith, Marianne Faithfull... Siempre hemos creado figuras femeninas propias como ‘La Reina de Marte’ o ‘Sofía, la súper vedette’. El componente femenino es muy importante en nuestra música”, explicó el cantante.

El show colmado de fanáticos de la banda de diferentes edades y generaciones (Gentileza de prensa)

Así, Massacre cerró el año en el Teatro Flores, reafirmando que la vigencia en el rock argentino no se mide solo en éxitos ni en cantidad de público, sino en la capacidad de reinventarse, de influir en distintas generaciones y de seguir celebrando la comunión con una audiencia tan leal como diversa.

Fotos: Gentileza de prensa.