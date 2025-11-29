La tierna charla de Maxi López con su familia a días del nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson

La tierna charla de Maxi López con su familiar en medio de las grabaciones de MasterChef

La inminente llegada de Lando, el segundo hijo de Daniela Christiansson y Maxi López, ha llenado de ternura el hogar familiar del exfutbolista en Suiza. En ese marco, en las últimas horas se conoció un emotivo video en el que los compañeros del deportista en MasterChef (Telefe) grabaron una de sus videollamadas con su esposa y su hija, reflejando sus emociones en este momento tan especial de sus vidas.

En el clip, grabado por Momi Giardina, se observa a Maxi dialogando con Elle, su pequeña, y con su pareja. “Videollamada con su familia, Maxi me mata”, comenzó diciendo la panelista de Luzu Tv. Fue entonces cuando Sofía Martínez destacó: ““Está hablando en inglés”. En paralelo se escuchaba al exjugador de River decirle a su pequeña: “Decile hola a mis compañeros”.

“Es muy hermosa maxi”, comentó Giardina emocionada. Tras unos gestos de amor, Maxi se despidió de su familia hablando en inglés: “Dos besos, papá tiene que volver al trabajo, ¿está bien? Te veo mañana. Te amo”.

Maxi López anunció el nombre del hijo que espera con su esposa.

Al ver los ojos de su compañera, Martínez le consultó a Giardina: “¿Momi estás emocionada?”. Sin embargo, lejos de referirse a la relación de López con su familia, la influencer expresó: “Muy, estoy emocionada por cómo habla inglés el presidente. Tirame una frase en inglés, presi”. Fue entonces cuando la expareja de Wanda Nara la sorprendió y le consultó en inglés: “¿Qué quieres que te diga?”.

En plena temporada navideña y con el octavo mes de embarazo en curso, la familia de Maxi vive los últimos días de espera rodeada de preparativos, emociones y rituales que comparten en redes sociales, donde la ilusión y la ansiedad se reflejan en cada detalle.

En ese contexto, Christiansson compartió la decoración navideña de su hogar y la manera que eligió para prepararse para volver a ser madre. Sobre una cama, diminutas prendas de algodón, gorros en tonos suaves, bodies y baberos se disponen junto a un paquete de pañales, componiendo una escena que la modelo ha mostrado en su cuenta de Instagram. El bolso de maternidad, casi listo, simboliza la inminencia del parto. Un libro abierto en la página “¿Qué debo llevar en mi bolsa de parto?” y neceseres beige, uno de ellos con la palabra “glowing” en letras doradas, acompañan la preparación. La frase “Mummy, let the adventure begin” (“Mamá, que empiece la aventura”) adorna el bolso de parto, mientras una valija color crema espera a los pies de la cama, lista para el viaje hacia la maternidad.

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, mostró la decoración navideña de su casa

La decoración navideña también ocupa un lugar central en el ambiente familiar. Christiansson, junto a su hija Elle, ha dedicado tiempo a adornar la chimenea con las tradicionales botas navideñas y a preparar la casa para la primera vela de adviento, reforzando el espíritu festivo que envuelve la llegada de Lando. “Faltan algunas cosas, pero es un buen comienzo. Te espero. #bolsadematernidad”, compartió la modelo en sus redes, reflejando la mezcla de ansiedad y dulzura que caracteriza este momento.

La espera de Lando se vive con una intensidad especial. Christiansson, próxima a convertirse en madre por segunda vez, ha compartido consejos y reflexiones sobre la importancia de tener todo preparado para el parto: “Preparar tu bolso maternal entre las 34 y 36 semanas es una excelente manera de sentirte tranquila, organizada y segura mientras se acerca el momento de conocer a tu pequeño”, escribió en Instagram. La emoción también se percibe en López, quien, tras su paso por MasterChef Celebrity, se ha mostrado abierto a hablar sobre la vida familiar y las sensaciones que le provoca la llegada de su quinto hijo, el segundo junto a la modelo. “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio con la Vikinga y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”, confesó el exfutbolista.

El misterio sobre el nombre del bebé se resolvió recientemente, cuando López confirmó durante una entrevista en Implacables, el programa conducido por Susana Roccasalvo, que el pequeño se llamará Lando y nacerá en diciembre de 2025. La elección, poco común, tiene una inspiración británica y un guiño al automovilismo, en referencia al piloto de Fórmula 1 Lando Norris. “Quería poner un nombre inglés”, explicó López, recordando que su hija Elle nació en Londres, lo que refuerza el vínculo de la familia con la cultura inglesa. Así, el nombre de Lando no solo responde a una preferencia personal, sino que también simboliza la conexión con las raíces y experiencias compartidas.