El doloroso mensaje de Axel tras la tragedia vial que involucró a sus fans en Santa Fe: “Su luz va a seguir viva”

Alex compartió un doloroso mensaje tras el accidente que se cobró la vida de cuatro fans y compartió una foto con una de las víctimas (Instagram)

La tragedia vial ocurrida en la madrugada sobre la Ruta 90, en la que murieron cinco personas tras el concierto de Axel en Melincué, dejó al artista profundamente conmovido. El cantante, conocido por el vínculo cercano que mantiene con sus fans, publicó un extenso y sentido mensaje en sus redes sociales para expresar su dolor y acompañar a los familiares y amigos de las víctimas, muchas de las cuales eran seguidoras de su música y habituales asistentes a sus shows.

“Hola a todos… Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto. En este tipo de conciertos masivos, mucha gente de diferentes puntos del país se acerca a disfrutar el show y, terminado el concierto, regresan a sus hogares a veces manejando distancias muy largas de día o de noche”, comenzó Axel, explicando el contexto que rodeó el accidente fatal.

“Ayer cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada… y lamentablemente perdieron la vida. Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía. De hecho, con una de ellas, Clau Risso, me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”.

"Una tragdia que me tiene el corazón completamente roto", escribió Axel

En el posteo el cantante compartió la foto con una de las víctimas del siniestro

El cantante no ocultó la conmoción y el desgarro: “Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así”.

Con palabras de agradecimiento y homenaje, Axel sumó: “Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia. Gracias chicas por tanto amor. Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mí para siempre al igual que en cada persona que tocaron”.

El mensaje finalizó con un pedido colectivo: “Les pido a todos que enviemos fuerza, oración y respeto para sus seres queridos. Hoy mi corazón está con ustedes”.La publicación de Axel fue inmediatamente acompañada por innumerables reacciones de colegas, fans y usuarios, destacando la sensibilidad y la empatía del artista ante un hecho tan doloroso como inesperado.

El accidente fue durante las primeras horas del viernes

"Les pido a todos que enviemos fuerza", Axel se mostró afectado por el accidente que se cobró la vida de cuatro fans (Instagram)

El siniestro ocurrió este viernes a las 00:30. Fue en el acceso a la localidad de Alcorta, en el departamento de Constitución. Según informaron a Infobae fuentes de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe, uno de los automóviles implicados fue un Ford Focus, color gris, conducido por Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, domiciliado en Alcorta. El hombre, que viajaba solo, perdió la vida en el acto al chocar de frente contra un Volkswagen Gol que transportaba a cuatro mujeres adultas provenientes de loa localidad de Máximo Paz.

De las ocupantes, identificadas como Nancy Gloria Albarracín (63 años), Nanci Marcela Beliera (58) y Claudia Patricia Risso (56), Albarracín fue rescatada con signos vitales y trasladada al Samco local, donde murió minutos después. Sus otras tres compañeras de viaje, una de ellas aún sin identificar, fallecieron en el acto.El tercer vehículo involucrado, una Ford Ecosport, impactó contra autopartes que habían quedado esparcidas sobre la calzada tras el choque principal. Sus dos ocupantes, ambos mayores de edad, no sufrieron lesiones.

La identificación de las víctimas fue confirmada tras las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) del personal de la Comisaría 2da y personal de Gabinete Criminalístico de Rosario, que incluyeron pericias, planimetría, fotografía y análisis mecánico, así como el levantamiento del cuerpo a cargo de la doctora Carina Orpella. En la investigación del siniestro interviene la sede de Fiscalía Regional en la ciudad de Villa Constitución.