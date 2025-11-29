Teleshow

El doloroso mensaje de Axel tras la tragedia vial que involucró a sus fans en Santa Fe: “Su luz va a seguir viva”

El cantante compartió un doloroso posteo en sus redes sociales confirmando que cuatro de las cinco víctimas del siniestro eran parte de su club de fans

Guardar
Alex compartió un doloroso mensaje
Alex compartió un doloroso mensaje tras el accidente que se cobró la vida de cuatro fans y compartió una foto con una de las víctimas (Instagram)

La tragedia vial ocurrida en la madrugada sobre la Ruta 90, en la que murieron cinco personas tras el concierto de Axel en Melincué, dejó al artista profundamente conmovido. El cantante, conocido por el vínculo cercano que mantiene con sus fans, publicó un extenso y sentido mensaje en sus redes sociales para expresar su dolor y acompañar a los familiares y amigos de las víctimas, muchas de las cuales eran seguidoras de su música y habituales asistentes a sus shows.

“Hola a todos… Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto. En este tipo de conciertos masivos, mucha gente de diferentes puntos del país se acerca a disfrutar el show y, terminado el concierto, regresan a sus hogares a veces manejando distancias muy largas de día o de noche”, comenzó Axel, explicando el contexto que rodeó el accidente fatal.

“Ayer cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada… y lamentablemente perdieron la vida. Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía. De hecho, con una de ellas, Clau Risso, me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”.

"Una tragdia que me tiene
"Una tragdia que me tiene el corazón completamente roto", escribió Axel
En el posteo el cantante
En el posteo el cantante compartió la foto con una de las víctimas del siniestro

El cantante no ocultó la conmoción y el desgarro: “Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así”.

Con palabras de agradecimiento y homenaje, Axel sumó: “Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia. Gracias chicas por tanto amor. Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mí para siempre al igual que en cada persona que tocaron”.

El mensaje finalizó con un pedido colectivo: “Les pido a todos que enviemos fuerza, oración y respeto para sus seres queridos. Hoy mi corazón está con ustedes”.La publicación de Axel fue inmediatamente acompañada por innumerables reacciones de colegas, fans y usuarios, destacando la sensibilidad y la empatía del artista ante un hecho tan doloroso como inesperado.

El accidente fue durante las
El accidente fue durante las primeras horas del viernes
"Les pido a todos que
"Les pido a todos que enviemos fuerza", Axel se mostró afectado por el accidente que se cobró la vida de cuatro fans (Instagram)

El siniestro ocurrió este viernes a las 00:30. Fue en el acceso a la localidad de Alcorta, en el departamento de Constitución. Según informaron a Infobae fuentes de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe, uno de los automóviles implicados fue un Ford Focus, color gris, conducido por Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, domiciliado en Alcorta. El hombre, que viajaba solo, perdió la vida en el acto al chocar de frente contra un Volkswagen Gol que transportaba a cuatro mujeres adultas provenientes de loa localidad de Máximo Paz.

De las ocupantes, identificadas como Nancy Gloria Albarracín (63 años), Nanci Marcela Beliera (58) y Claudia Patricia Risso (56), Albarracín fue rescatada con signos vitales y trasladada al Samco local, donde murió minutos después. Sus otras tres compañeras de viaje, una de ellas aún sin identificar, fallecieron en el acto.El tercer vehículo involucrado, una Ford Ecosport, impactó contra autopartes que habían quedado esparcidas sobre la calzada tras el choque principal. Sus dos ocupantes, ambos mayores de edad, no sufrieron lesiones.

La identificación de las víctimas fue confirmada tras las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) del personal de la Comisaría 2da y personal de Gabinete Criminalístico de Rosario, que incluyeron pericias, planimetría, fotografía y análisis mecánico, así como el levantamiento del cuerpo a cargo de la doctora Carina Orpella. En la investigación del siniestro interviene la sede de Fiscalía Regional en la ciudad de Villa Constitución.

Temas Relacionados

AxelSanta Fe

Últimas Noticias

El error de Pico Mónaco al repostear la sensual foto de una famosa: ¿de quién se trata?

El extenista, que se encuentra casado con Diana Arnopoulos, compartió una llamativa imagen en su perfil de Instagram

El error de Pico Mónaco

Juli Poggio habló tras el cruce con la China Suárez: “No entiendo por qué tiene tantos problemas con las mujeres”

La bailarina hizo referencia a la polémica que comenzó la actriz de Casi Ángeles en X y mostró toda su furia

Juli Poggio habló tras el

La mamá de Julieta Poggio defendió a su hija y fue dura con la China Suárez

El cruce mediático entre la actriz y la modelo sumó nuevas voces. Ahora fue Patricia Destefani quien tomó la lanza para cuestionar a la protagonista de La hija del fuego

La mamá de Julieta Poggio

Furor por Rosalía en Argentina: de su fanatismo por las milanesas a la camiseta de Boca que le regaló Pergolini

Desde su llegada a Buenos Aires, la cantante española demostró su cariño por sus fans, se sacó cientos de fotos, firmó discos y conoció el Obelisco

Furor por Rosalía en Argentina:

Shakira eligió la chacra de los De la Rúa para descansar en Punta del Este antes de sus shows

La cantante disfrutó de dos días de tranquilidad en La Colorada en la zona de José Ignacio, en medio de su tour “Las Mujeres Ya No Lloran” que hoy y mañana la llevarán a Paraguay

Shakira eligió la chacra de
DEPORTES
Faustino Oro volvió a ganar

Faustino Oro volvió a ganar y ahora es líder absoluto del Campeonato Argentino de ajedrez

River Plate oficializó las salidas de cinco jugadores históricos de la era Gallardo: “Eternamente gracias”

La selección argentina de talla baja goleó 9-0 a Bolivia, se clasificó a la final de la Copa América y sueña con el bicampeonato

12 tenistas del Top 100 y varias caras conocidas: quiénes son las figuras que jugarán las Finales del Interclubes

La Conmebol confirmó dónde se jugarán las próximas dos finales de la Copa Sudamericana

TELESHOW
El error de Pico Mónaco

El error de Pico Mónaco al repostear la sensual foto de una famosa: ¿de quién se trata?

Juli Poggio habló tras el cruce con la China Suárez: “No entiendo por qué tiene tantos problemas con las mujeres”

La mamá de Julieta Poggio defendió a su hija y fue dura con la China Suárez

Furor por Rosalía en Argentina: de su fanatismo por las milanesas a la camiseta de Boca que le regaló Pergolini

Shakira eligió la chacra de los De la Rúa para descansar en Punta del Este antes de sus shows

INFOBAE AMÉRICA

“Te velamos el 21 de

“Te velamos el 21 de junio”: el conmovedor prólogo de la hija de Juan Forn a un libro de su padre

La Fiscalía de Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva para uno de los hijos del ex presidente Luis Arce

Elecciones en Honduras: la máxima autoridad electoral pidió a todos los candidatos respetar los resultados

Jair Bolsonaro recurre ante la Corte Suprema para anular su condena de 27 años por el complot contra Lula Da Silva

La economía de India sorprende con un crecimiento del 8,2% en el tercer trimestre