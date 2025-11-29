Teleshow

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

El movimiento urbano se expande con figuras consagradas, eventos internacionales y una comunidad que trasciende generaciones. La palabra de referentes como Arkano, Frescolate y Azuky a Teleshow

El freestyle en Argentina y Latinoamérica pasó de las plazas a llenar estadios, consolidándose como fenómeno cultural masivo (Prensa: Red Bull Batalla)

Lejos en el tiempo quedaron aquellos días en los que el freestyle, disciplina de improvisación en batallas de rap, ocupaba solo las plazas y calles de las grandes ciudades. Hoy se convirtió en un fenómeno de masas que llena estadios y salas en Argentina y Latinoamérica. Lo que comenzó como una expresión artística, vinculada a la cultura hip hop, hoy convoca a multitudes de todas las edades y trasciende barreras sociales, consolidándose como un movimiento cultural de gran impacto.

En sus inicios, el freestyle se desarrollaba en espacios públicos, donde jóvenes raperos se reunían para enfrentarse en duelos de ingenio y creatividad. Esta práctica, considerada tanto un arte como un desafío mental, se caracteriza por la improvisación de letras y ritmos en tiempo real, lo que la convierte en una de las formas más exigentes de la cultura hip hop.

La disciplina de freestyle rap, nacida en la cultura hip hop, atrae a públicos de todas las edades y rompe barreras sociales (Prensa Red Bull batalla)

Con el paso del tiempo, el freestyle dejó de ser exclusivo de los jóvenes y comenzó a atraer a un público cada vez más diverso. La profesionalización llegó de la mano de eventos de gran escala, siendo Red Bull Batalla uno de los principales impulsores de este proceso. En ese marco, por la celebración de los 20 años del evento, Teleshow dialogó con promesas y grandes campeones de la disciplina, quienes contaron cómo se vive desde adentro este fenómeno.

“Yo descubrí el rap con siete u ocho años, la primera vez que hice rap fue escribiendo una canción sobre mis compañeros del colegio. Empecé como para imitar a mis ídolos, a los que yo escuchaba en ese momento”, comienza diciendo Arkano, cuya carrera musical despegó en 2009, cuando con tan solo 15 años se proclamó campeón nacional de la Batalla de los Gallos en el evento organizado por Red Bull, que reúne a los mejores freestylers de España.

Frescolate, primer campeón internacional de Red Bull Batalla, resalta la destreza mental y el compañerismo en el freestyle (Prensa Red Bull batalla)

En su reflexión, el joven también confesó cómo se vive una batalla internamente: “Es un momento donde tienes una presión inmensa, donde hay miles y miles de personas mirándote, juzgándote, donde tienes que dar tu mejor versión, donde tienes que estar creativo, donde tienes que estar ágil y tienes que aislarte de todo eso y conectar con tu flujo de creatividad. Todo lo que hagas en esa preparación para entrenar ese foco atencional y ese flujo de creatividad, al final es algo que te va a servir de cara a la batalla”.

Por otro lado, Frescolate -quien marcó un hito en la historia del freestyle al coronarse como el primer campeón internacional de Red Bull Batalla en 2005, tras vencer a El Niño en Puerto Rico- dio su perspectiva sobre este fenómeno y los beneficios que trae: “El freestyle es el momento de compartir, es como el mate, que se comparte entre amigos y se disfruta. La destreza mental, la rapidez para ser espontáneo y la convivencia también con otros raperos, otros competidores o con otros amigos”.

En la derecha, Azuky, la joven promesa del rap mexicano

Y continuó hablando sobre las nuevas generaciones de raperos: “Los veo muy evolucionados, muchas plazas, muchos raperos de plaza, mucho doble sentido, juego de palabras... Mucho ingenio, eso es lo que más me gusta, pero lo que más me llama la atención es la espontaneidad que tienen para la respuesta. Son muy atrevidos los pibes nuevos, salen con cualquier cosa y me hacen cag...de risa”.

Más allá de los experimentados, quien dio su visión fue Azuky, una de las jóvenes promesas mexicanas de la escena. En 2022, logró clasificar a la Final Nacional de Red Bull Batalla México, el escenario más importante del freestyle en el país, marcando su debut en la élite de la disciplina.

El auge del freestyle en redes sociales, con millones de visualizaciones en YouTube, impulsa su expansión global y reconocimiento internacional (Prensa Red Bull batalla)

“Yo soy muy creyente de que, una batalla es una batalla. A batallar, a pegar y a que te peguen. El escenario es un box, eres un boxeador que sabe que va a pegar y que también le van a pegar. El freestyle actualmente está repuntando bastante. Eso me agrada, pues porque al final del día nos hace ganar a todos. Ahora se ve el freestyle en festivales de talla mundial, se ve en, en publicidades con marcas grandes”, afirmó.

Las nuevas generaciones de raperos sorprenden por su ingenio, espontaneidad y evolución en las batallas de rap (Prensa Red Bull batalla)

Desde su llegada hace dos décadas, esta competencia revolucionó la escena, impulsó carreras y contribuyó al crecimiento global de la disciplina.

La lista de campeones de Red Bull Batalla refleja la evolución y el prestigio alcanzado por la disciplina: Frescolate (2005), Rayden (2006), Link One (2007), Hadrian (2008), Noult (2009), Dtoke (2013), Invert (2014), Arkano (2015), Skone (2016), Aczino (2017, 2021, 2022), Wos (2018), Bnet (2019), Rapder (2020) y Chuty (2023) son algunos de los nombres que han marcado la historia de las batallas de rap en español.

Las batallas de freestyle alcanzan millones de visualizaciones en YouTube, impulsando la proyección global de la disciplina (Prensa Red Bull batalla)

El crecimiento del freestyle se ha visto potenciado por su presencia en redes sociales, especialmente en YouTube, donde las batallas más emblemáticas acumulan millones de visualizaciones. Un ejemplo de este alcance es la batalla en parejas entre Klan y Replik contra Underdann y Trueno, que supera los 11 millones de reproducciones. Este auge digital ha permitido que la disciplina trascienda fronteras y se convierta en un espectáculo seguido por audiencias internacionales.

Durante dos décadas, el freestyle ha sido una plataforma para artistas que hoy gozan de reconocimiento internacional. Su capacidad para reunir a los mejores talentos de habla hispana y su compromiso con la cultura rap lo han convertido en un referente indiscutido de la música urbana.

