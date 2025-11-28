Teleshow

Premios Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran noche de la TV

La gala de Aptra distinguió lo mejor de la televisión paga, sus figuras más relevantes y los ciclos que se destacaron durante el año

Guardar
Lizy Tagliani y Juan Di
Lizy Tagliani y Juan Di Natale, los conductores elegidos para el Martín Fierro de Cable 2025 (C5N)

Figuras centrales de la televisión por cable argentina se dieron cita esta noche en el salón Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, sede elegida para la edición del Premio Martín Fierro de Cable 2025.

Con el reloj marcando cerca de las 21:30 horas, la entrega formal de estatuillas comenzó con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale, los maestros de ceremonia encargados de anunciar a los ganadores en cada una de las más de treinta ternas.

Al comenzar el evento, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), anunció: “Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino”.

“Vamos a tener el estreno
“Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino”, destacó Luis Ventura (C5N)

En sus palabras de apertura, Ventura se refirió a las recientes críticas que recibió el entidad: “Esto nos permite terminar con el boludaje de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado y que se ganó un lugar en el mundo”.

Para cerrar su intervención, el titular de Aptra puso en valor el rol de la televisión por cable en la actualidad: “Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia”.

Todos los nominados

Interés General Diario

  • +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
  • Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
  • Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
  • La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Masculina

  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
  • Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
  • Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
  • Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

  • El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
  • El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
  • TN de Noche (Franco Mercuriali – TN) - GANADOR
  • Último Momento (Crónica HD)
El programa de Baby Etchecopar,
El programa de Baby Etchecopar, Basta Baby, se encuentra nominado por "Interés General Diario" (Candela Teicheira)

Mejor panelista

  • Mariana Brey (C5N)
  • Nicolás Pizzi (LN+)
  • Santiago Cúneo (A24)

Columnista Económico

  • Alfredo Zaiat (IP)
  • Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
  • Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

  • Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
  • Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
  • Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)
  • Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

  • A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
  • Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
  • ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
  • Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
Carolina Amoroso compite en la
Carolina Amoroso compite en la terna "Mejor Labor en Conducción Femenina" (Candela Teicheira)

Cronista / Movilero

  • Adrián Salonia (C5N)
  • Manuel “Manu” Jove (TN)
  • Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

  • Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
  • Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
  • Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
  • Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)

Mejor Programa Económico

  • Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+) - GANADOR
  • La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
  • MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

Interés General Semanal

  • Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
  • Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)
  • GPS (Rolando Graña – A24)
  • Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)
  • Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
Luciana Geuna se encuentra ternada
Luciana Geuna se encuentra ternada en la categoría "Labor Periodística Femenina" (Instagram)

Magazine

  • Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)
  • Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
  • El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)
  • Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)
  • Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

  • +Caras (Héctor Maugeri – Caras TV) - GANADOR
  • Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)
  • Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Servicio Informativo

  • A24
  • C5N
  • Crónica TV
  • TN

Culinario

  • Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
  • Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
  • Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)
Chiche 2024 se encuentra nominado
Chiche 2024 se encuentra nominado a la categoría "Magazine" (Captura de video)

Labor Conducción Masculina

  • Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)
  • David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)
  • Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)
  • Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)
  • Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)
  • Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)

Columnista Político

  • Danien Bilotta (LN+)
  • Iván Schargrodsky (C5N)
  • Santiago Cuneo (GPS – A24)

Periodístico Deportivo

  • ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
  • Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)
  • TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
Jonatan Viale compite por la
Jonatan Viale compite por la estatuilla en "Labor Conducción Masculina" (Malcolm MacGibbon)

Temas Médicos

  • Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
  • El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24) - GANADOR
  • Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Columnista Policial / Judicial

  • Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)
  • Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
  • Rodrigo Alegre (TN)

Producción Integral

  • A24
  • Canal de la Ciudad
  • C5N
  • TN

Revelación

  • Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)
  • Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)
  • Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

  • ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)
  • La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine) - GANADOR
  • Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)
El ciclo de Pía Slapka,
El ciclo de Pía Slapka, Planeta Urbano, quedó en la terna de "Arte, Moda y Tendencia" (Captura de video)

Deportivo

  • ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
  • La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
  • Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV) - GANADOR

De Servicios

  • El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)
  • Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
  • Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)
  • Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

Programa Rural

  • A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
  • Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
  • TN Campo (Eleonora Cole – TN)

Turismo y Tiempo Libre

  • Aguas Abiertas (ESPN)
  • El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
  • Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)
Eleonora Cole compite con TN
Eleonora Cole compite con TN Campo en la terna de "Programa Rural" (Instagram)

Documental

  • Cromañón: Cartas y Señales (TN)
  • Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
  • Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel) - GANADOR

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

  • Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
  • Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
  • Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

  • Banda Soporte (Quiero)
  • La Viola (Fernando Molinero – TN)
  • Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

  • Abriendo Pistas
  • Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
  • Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
  • Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

Noticiero Deportivo

  • Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
  • Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
  • La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
  • SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

Cultural / Educativo

  • Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
  • El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
  • Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
El Baúl de Charlie compite
El Baúl de Charlie compite en la categoría de "Cultural / Educativo" (Instagram)

Labor Periodística Deportiva

  • Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
  • Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
  • Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
  • Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

Aviso Publicitario

  • Betsson — “Cuidamos la pasión”
  • Infinia (YPF – Liebre)
  • Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas) - GANADOR

Aviso Institucional

  • Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)
  • Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
  • Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann

Productor general

  • Exequiel Darío Sanitz (TN)
  • Facundo Pedrini (Crónica TV)
  • Nicolás Boccache (C5N)

Temas Relacionados

Premios Martín Fierro de CableMartín Fierro de Cable 2025Martín Fierroganadoresnominados

Últimas Noticias

Se conoció el trailer de la serie vertical para celulares que protagonizarán cuatro ex Gran Hermano

Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra terminaron de filmar los 40 episodios de un minuto y medio del El Hotel de los Secretos en Navidad, con guión de Sol Levinton y dirección de Jorge Bechara. La apuesta por las series para smartphones

Se conoció el trailer de

La llamativa reacción del influencer Ian Lucas al hablar de las versiones de romance con Evangelina Anderson

Luego de los rumores que lo relacionan con su compañera de MasterChef Celebrity, el influencer habló de su vínculo con la modelo

La llamativa reacción del influencer

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

Tras una polémica frase de la ex Gran Hermano, la actriz respondió con todo. En ese contexto, Lizardo Ponce intentó poner paños fríos al conflicto

Se conoció el motivo detrás

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

El conductor reaccionó en Otro día perdido después de que la modelo dijo que tenía un “presupuesto” para dar entrevistas. El momento

La irónica respuesta de Mario

El checklist de maternidad completo que armó Daniela Christiansson: desde audios de hipnoparto y traje de baño a máquina TENS

La modelo compartió una guía detallada de 73 objetos para organizar la internación antes del nacimiento de su bebé con Maxi López en Suiza

El checklist de maternidad completo
DEPORTES
Boca Juniors venció 2-0 a

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico y avanzó a la final del Torneo de Reserva

La decisión que tomó Estudiantes luego de la sanción de la AFA a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El impensado contratiempo que sufre Argentinos Juniors antes del choque ante Boca por los cuartos del Torneo Clausura

Portugal le ganó 1-0 a Austria y se consagró campeón del Mundial Sub 17: el mensaje de felicitación de Cristiano Ronaldo

La arriesgada decisión de Neymar para intentar salvar del descenso al Santos

TELESHOW
Se conoció el trailer de

Se conoció el trailer de la serie vertical para celulares que protagonizarán cuatro ex Gran Hermano

La llamativa reacción del influencer Ian Lucas al hablar de las versiones de romance con Evangelina Anderson

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

El checklist de maternidad completo que armó Daniela Christiansson: desde audios de hipnoparto y traje de baño a máquina TENS

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Nicolás Maduro exigió

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump