Pampita sorprendió con un nuevo look después de su falso corte carré

Pampita volvió a marcar tendencia con un nuevo corte de pelo

Días atrás, Pampita había llamado la atención del mundo de la moda al robarse todas las miradas en la gala solidaria de Barón B. Allí, la conductora impactó con un falso bob, el cual alteró por completo su apariencia habitual y simulaba tener el cabello corto sin necesidad de tijeras. Así las cosas, la modelo sorprendió este jueves al lucir un nuevo y renovado look.

Pampita dejó atrás su look corto para impactar a sus más de ocho millones de seguidores con un vestido negro de tirantes finos con estampado floral en tonos violeta y verde. El escote pronunciado realzaba la parte superior de su vestido, mientras que el corte ajustado marcaba la silueta. Llevaba el pelo suelto con ondas suaves y volumen en la parte superior, recogido parcialmente hacia atrás. El maquillaje destacaba por un labial rojo intenso, cejas definidas, piel de acabado mate y ojos resaltados con delineado y pestañas oscuras. Además, Pampita complementa el look con aros grandes dorados de forma circular. La luz diurna ilumina suavemente su cara, reforzando los colores y detalles del atuendo.

Pampita mostró su nuevo look tras su falso corte carré (Instagram)

Pampita llamó la atención al lucir una imagen renovada (Instagram)

Entre las fotos que compartió, la conductora también publicó una imagen en la que jugaba tiernamente con su hija Ana Moritán en medio de la producción. En la publicación, la modelo miraba y sonreía a cámara al tiempo que ponía sus brazos debajo de las axilas de su niña, como si se preparara para alzarla.

De esta manera, Carolina Ardohain dejó atrás su falso carré, el cual generó una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales. En aquel momento, la modelo sorprendió a los asistentes y a sus seguidores al presentar un peinado que simulaba un corte bob, lo que llevó a muchos a preguntarse si había decidido un cambio radical o si se trataba de una transformación temporal. La propia Pampita aclaró que no era una peluca ni un corte definitivo, lo que incrementó la curiosidad sobre la técnica utilizada para lograr ese efecto.

La producción de fotos de Pampita (Instagram)

La repercusión fue inmediata. La imagen de Pampita en la alfombra roja, con el pelo corto apenas por debajo de los hombros y una raya al costado, contrastó con su habitual melena larga y lacia. El estilista Zacarías Guedes, responsable del look, alimentó el misterio en redes sociales al publicar una foto enigmática de la modelo antes del evento. El resultado fue un falso carré, también conocido como falso bob, que permitió a Pampita renovar su imagen solo por una noche, sin recurrir a las tijeras. “Con Caro laburamos hace muchísimos años y siempre buscamos la manera de sorprender y de traer un poco de moda en ciertos eventos que está bueno como el factor sorpresa”, explicó Guedes a Infobae.

La técnica detrás del falso carré fue detallada por Guedes, quien subrayó que no utilizó peluca ni media peluca. “Yo juego con las extensiones, pero me gusta que el pelo se vea natural y que se vea la raíz real de cada uno, que el frente sea real de cada uno”, señaló el estilista en diálogo con Infobae. El proceso consistió en esconder el cabello con trenzas y aplicar extensiones desde la raíz, logrando un look lacio y moderno. La decisión de optar por el cabello corto y oscuro, en lugar de rubio, respondió a la elección final del vestido plateado de Pampita, para evitar un contraste incómodo. Guedes describió el procedimiento como “un trabajo artesanal que lleva muchísimo tiempo” y aclaró que el resultado era completamente reversible: “Es, como te digo, es un fake. Que ya al otro día se saca todo esto que construimos y está superintacto”.

El evento, considerado uno de los más esperados del año, reunió a destacadas personalidades del espectáculo y la sociedad porteña bajo un estricto código de vestimenta. Las mujeres lucieron fascinators y los hombres optaron por el clásico black tie, aportando sofisticación a la gala. Pampita eligió un vestido plateado cubierto de destellos, creación de Marcelo Giacobbe, que combinó con un blazer blanco para acentuar su estilo moderno. Su pareja, Martín Pepa, la acompañó con un smoking blanco, moño negro y camisa al tono, mientras que Benjamín Vicuña, presente junto a Anita Espasandín, optó por un traje negro sin corbata. Espasandín destacó con un vestido negro ajustado, transparencias y accesorios plateados.

El impacto del falso carré se reflejó de inmediato en las plataformas digitales. El look de Pampita se volvió viral, con numerosos elogios y también con especulaciones sobre si llevaba una peluca. La tendencia del falso carré, popularizada en redes como TikTok, se consolidó como una opción de moda para quienes desean experimentar con su imagen de manera temporal. Según algunos tutoriales en redes sociales, la técnica se compone de tres etapas principales: texturizar el cabello seco para aportar cuerpo, esconder el largo con rodetes o una colita baja asegurada con invisibles, y acomodar la capa superior para formar la línea característica del bob, ocultando por completo el largo original. En el caso de Pampita, el resultado fue un long bob prolijo, con caída natural y sin rastros visibles de su melena característica.

Otro aspecto destacado de la noche fue la relación cordial y madura entre Pampita y Benjamín Vicuña, quienes asistieron acompañados por sus actuales parejas. Durante la velada, compartieron el evento, posaron sonrientes tanto en pareja como en grupo y mostraron una relación armoniosa, reflejando la madurez de sus vínculos personales en un contexto de compromiso social.