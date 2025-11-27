Un ex Gran Hermano invitó a Cami Mayan a tomar un café y tendrán una cita: de quién se trata

Nacho Castañares, ex Gran Hermano, invitó en vivo a Cami Mayan a tomar un café durante Fuera de Joda (Video: Fuera de Joda, Telefe)

La pantalla de Fuera de Joda (Telefe) volvió a encenderse esta semana, y no precisamente por un debate o un sketch, sino por un gesto inesperado que podría convertirse en el ship del final de 2025. Nacho Castañares, ex participante de Gran Hermano 2022-23, sorprendió a todos al invitar en vivo a Cami Mayan a tomar un café. Y, aunque ella no respondió de manera directa en el momento, el clima dejó en claro que algo se empezó a cocinar.

Todo ocurrió cuando la influencer visitó el stream para participar del programa. Desde el arranque, los conductores la llenaron de elogios, pero fue Nacho quien sobresalió entre comentarios tímidos, miradas cómplices y sonrisas nerviosas que no pasaron inadvertidas para nadie en la mesa. El ambiente era ideal para que algo pasara… y pasó.

Hacia el final del programa, Nacho tomó coraje y lanzó una invitación directa y pública: “A mí me gustaría invitarla un día a tomar un café… si quiere, claro”, dijo, mientras el resto del equipo lo alentaba y festejaba la valentía de su compañero.

La invitación de Nacho a Cami Mayan generó revuelo en el fandom y alimentó rumores de un nuevo ship en 2025

Cami, rápida de reflejos, salió del paso con humor: “Justo me tengo que ir. Mi voto es secreto”, bromeó, desatando risas y gritos en el estudio. Pero lo que marcó la diferencia fue lo que sucedió segundos después: sin que él lo pidiera, Leandro Saifir ya le había pasado a Nacho el número de ella, y el ex GH le escribió en ese mismo instante. Daniela Celis lo instó a continuar la conversación: “Contestale por WhatsApp”.

La situación se tiñó de todavía más picante cuando Kennys Palacios lanzó una bomba en tono de chicana: “¿Sabés quién te ganó en el café? Fefe (Bongiorno)”. “¿Te tomaste un café con Fefe?”, preguntó Nacho sorprendido. “Sí”, respondió Cami, entre risas. La tensión linda, de la que gusta al fandom.

La invitación no surgió de la nada. Días atrás, durante un llamado en vivo, Mayan había tirado la frase que encendió el ship: “Díganle a Nacho que conmigo no tiene dolor de panza”. La reacción de él fue inmediata: nervios, risas incómodas y un Lean Saifir que celebraba como si Argentina hubiera metido un gol en tiempo agregado. Incluso el propio Nacho había admitido hace apenas semanas que estaba “listo para volver a enamorarse”. Por eso, para muchos, esta invitación era “cuestión de tiempo”.

Cami Mayan respondió con humor a la propuesta de Nacho, desatando risas y complicidad en el estudio

Mientras el fandom festejaba el acercamiento, Mayan contó en Patria y Familia (Luzu TV) que un vecino le tiró onda la noche anterior llevándole sushi casero a la puerta de su departamento. La escena (ella en pijama, recién salida de la ducha, él ofreciéndole comida) fue analizada por todo el panel: “La jugó bien”, admitió la expareja de Alexis Mac Allister.

Sin embargo, dejó claro que devolvería la vajilla y que incluso podría transmitirlo en vivo, generando más contenido y expectativa… pero sin mostrarse particularmente interesada en continuar con el vecino. El público lo interpretó como una señal: el camino parece despejado para Nacho.

Aunque Cami no dio una respuesta inmediata al aire, el intercambio posterior —y el mensaje que Nacho le envió apenas terminó el programa— dejó al fandom convencido de que la salida es inminente. En Fuera de Joda, todos coincidieron: “Es inminente, algo va a pasar”. Mayan, por su parte, se fue del programa agradecida, prometió enviar sus productos de make up y dejó flotando el misterio: ¿Qué dirá cuando responda el mensaje de Nacho?

Los dos están solteros, con buena onda, química evidente y un fandom que ya se ilusionó. Nacho, además, mostró una versión más relajada y auténtica, algo que muchos destacan desde que confesó estar abierto a conocer a alguien. ¿Será Cami? Las miradas, los nervios y la invitación pública parecen decir que sí. Por ahora, se confirmó lo principal: Nacho Castañares invitó a Cami Mayan a tomar un café… y tendrán una cita. El resto, como siempre en estos casos, lo dirán ellos dos.