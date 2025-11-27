Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

El antiguo comentario de Julieta Poggio que desató la furia de la China Suárez

Lejos de su eterna batalla con Wanda Nara, este jueves, la China Suárez sorprendió al protagonizar un conflicto con Julieta Poggio, luego de que la joven realizara un comentario que ponía en tela de juicio su habilidad como actriz. El ida y vuelta virtual generó todo tipo de interacciones y debates en redes. En ese marco, se conoció el motivo detrás del enojo de la actriz con la exGran Hermano.

La situación se remonta meses atrás, a principios de agosto, cuando la joven se animó al clásico juego de Pasapalabra en su programa en Rumis (La Casa streaming). Al enfrentarse al rosco, el problema llegó en la letra I. “Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”, fue el enunciado que leyó Lizardo y la respuesta de la ex Gran Hermano no tardó en llegar.

La respuesta de Lizardo Ponce ante el cruce de la China Suárez con Julieta Poggio (X)

Con total convicción de que era la correcta, dijo: “China Suárez”. En el momento que el nombre de la actriz de Casi Ángeles salió de su boca, las risas estallaron en todo el estudio. Ponce, completamente tentado por la contestación de su amiga, tuvo que tomarse unos segundos para recuperar el aire y el resto de los presentes no dejaron pasar la oportunidad para opinar: “Yo pensé lo mismo”, “Igual, chicos, ¿mintió? No“.

Con la intención de defenderse, la modelo aseguró que se trató de una pregunta capciosa y que se la tenían que tomar cómo válida, puesto que cumplía con la consigna de contener I. “¿Se la damos por aprobada?“, quiso saber el conductor del programa y tras unos segundos deliberando decidieron que no, que era incorrecta. ”Va incorrecta amiga, perdón. La respuesta era Tatiana“, fue todo lo que dijo y siguieron con el programa. El término Tatiana lo creó Martín Cirio para referirse a Suárez en sus programas de streaming y hace referencia a las mujeres que siempre buscan a los hombres que están en una relación serie.

El comentario de Juli Poggio que desató a furia de la China Suárez

El comentario que desató la furia de Suárez este jueves se dio en medio de una charla distendida sobre series en Rumis. Allí, la joven preguntó: “¿Quién actúa? ¿La China Suárez?”, al referirse a La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, protagonizada por Eugenia “la China” Suárez. Lo que parecía una simple consulta sobre el elenco fue interpretado por algunos usuarios en redes sociales como una crítica encubierta hacia la actriz, lo que provocó la rápida viralización del episodio y una reacción directa de la artista.

El origen del conflicto se encuentra en la conversación en la que Lizardo Ponce y la Tía Sebi, presentes junto a Poggio y Lola Latorre, recomendaban la serie y elogiaban su trama. Mientras los hombres compartían su entusiasmo por la ficción, las mujeres consultaban detalles. En ese contexto, Poggio formuló su pregunta sobre la participación de la China Suárez, a lo que el conductor respondió destacando la trayectoria de la actriz: “Sí, actúa hace años la China. Ahí está, mirá, mirá. Chicos, increíble, eh. Voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele. Increíble.”

La furia de la China Suárez luego del comentario de Julieta Poggio

La situación escaló cuando la China Suárez respondió de manera tajante e irónica a través de su cuenta de X. En su mensaje, la actriz escribió: “Que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie!”. La referencia al pasado de Poggio y su familia en los estudios de Polka añadió un matiz personal y elevó la tensión del intercambio.

La defensa de Poggio llegó poco después. La Tía Sebi, también presente en la emisión original, utilizó sus redes sociales para respaldar a la joven y cuestionar la reacción de Suárez: “Además de mala gente parece que tenés delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay. Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito”. Esta intervención sumó un nuevo capítulo a la polémica, con acusaciones de enemistad y una defensa pública de la intención original del comentario.

Con la idea de bajar la tensión de la situación, Ponce le contestó a Suárez: “Ay China, con la cantidad de cosas que se dicen, ¿te ofendés por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actuás desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos".