Teleshow

Eva Bargiela celebró el primer mes de su hijo Faustino: “En mi vida volvió a salir el sol”

La modelo compartió una sentida reflexión sobre la familia que formó junto a Gianluca Simeone. El mensaje de la abuela Carolina Baldini y las postales más tiernas

Guardar
Eva Bargiela y su hijo
Eva Bargiela y su hijo Faustino, a un mes de su nacimiento (@evabargiela)

Faustino Simeone, hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, cumplió su primer mes de vida el 25 de noviembre de 2025. La pareja, reconocida en el mundo del espectáculo y el deporte argentino, compartió imágenes y mensajes emotivos en redes sociales para celebrar este momento, lo que generó numerosas reacciones entre familiares, amigos y seguidores.

Las publicaciones en Instagram mostraron a Faustino en distintas situaciones, reflejando su crecimiento y el parecido con sus padres, especialmente con Gianluca. Eva Bargiela acompañó las imágenes con una reflexión personal: “Hoy hace un mes que en mi vida volvió a salir el sol. Faustino, un mes de vos, que llenaste nuestra vida de amor, ternura y alegría”. Además, la modelo sumó un toque de humor en sus historias al compartir una foto de su hijo con gesto serio y escribir: “Un mes enamorados de vos. Aunque a veces te caigamos mal”.

Gianluca Simeone: “Lo más lindo
Gianluca Simeone: “Lo más lindo que nos pasó en la vida”

Por su parte, el papá expresó su felicidad en los comentarios: “Lo más lindo que nos pasó en la vida”. Entre los mensajes de cariño, destacó el de Carolina Baldini, madre de Gianluca, quien escribió: “Feliz mes Fausti. Te amamos”.

El entorno de la pareja y varias figuras del espectáculo argentino, como Sol Pérez, Mica Tinelli, Brenda Di Aloy, Sofi Calzetti y Maca Rinaldi, manifestaron su apoyo y afecto con reacciones y mensajes en las publicaciones. Los seguidores de Bargiela y Simeone, atentos al día a día de la familia, también se sumaron a la celebración con comentarios y muestras de cariño.

Eva Bargiela y su hijo
Eva Bargiela y su hijo Faustino, quien hoy cumple un mes

La experiencia de la maternidad primeriza ha sido un tema recurrente en las declaraciones de Eva Bargiela, quien en entrevistas previas reconoció la mezcla de alegría y desafíos que implica esta nueva etapa. “Estamos supercontentos, tratamos de tomarlo con calma porque al ser todo nuevo, todo te da miedo o incertidumbre”, había contado la modelo, reflejando la vivencia de ambos como padres primerizos.

La exposición de la vida familiar de Bargiela y Simeone en redes sociales generó un seguimiento constante por parte del público, consolidando a la pareja como una de las más observadas en la farándula argentina. La llegada de Faustino ha sumado una nueva dimensión a su vida pública y personal, marcando un cambio profundo en su historia familiar.

Carolina Baldini y Eva Bargiela acompañaron a Gianluca Simeone con Faustino: "El mini hincha bancando a su papá"

La última aparición pública durante la Copa Potrero 2025 evidenció la consolidación de una familia unida en torno al fútbol y los afectos. En esta ocasión, el pequeño Faustino, con menos de un mes de vida, acompañó a su madre y a su abuela, Carolina Baldini, para alentar a su padre en el torneo organizado por Sergio Kun Agüero.

Las imágenes difundidas por Eva y Carolina en sus redes sociales capturaron la atmósfera familiar que rodeó la jornada deportiva. Bajo el sol y entre las tribunas del predio, la familia compartió momentos de intimidad y alegría mientras Gianluca Simeone competía en el evento. Una de las fotografías más comentadas mostró a Baldini posando junto a su nuera, su hijo y Mavi, la hermana de Eva, todos reunidos alrededor de una mesa bajo sombrillas rojas, celebrando el reencuentro en un entorno tan significativo para los Simeone.

Faustino Simeone debuta en la
Faustino Simeone debuta en la Copa Potrero junto a su familia

El retrato que más conmovió a los seguidores fue el que publicó Eva Bargiela: Faustino, vestido con un body blanco y profundamente dormido en su huevito, acompañaba a su padre en su primera salida al mundo del fútbol. “El mini hincha bancando a su papá @giansimeone”, escribió la modelo, resaltando el orgullo por la integración temprana de su hijo en la tradición futbolística familiar. Esta postal, que rápidamente se viralizó, subrayó el vínculo entre las nuevas generaciones y el legado deportivo de los Simeone.

Por su parte, Carolina Baldini compartió un video en el que se la ve meciendo suavemente a su nieto en brazos, acompañado de la palabra “Faustino” y un emoji de corazón rojo. La exmodelo ha manifestado reiteradamente su felicidad desde la llegada de su primer nieto, y semanas atrás dedicó un mensaje emotivo celebrando este nuevo rol en su vida.

Eva Bargiela. "Un mes enamorados
Eva Bargiela. "Un mes enamorados de vos"

El nacimiento de Faustino, ocurrido hace un mes, fue anunciado por Eva y Gianluca a través de una serie de fotografías tomadas en la clínica. “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, publicaron ambos, junto a imágenes del parto y de los primeros instantes del bebé. La noticia generó una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de colegas, amigos y seguidores, consolidando el entorno afectivo que rodea a la familia.

Temas Relacionados

Faustino SimeoneEva BargielaGianluca SimeoneMaternidad primerizaRedes socialesFarándula argentina

Últimas Noticias

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La conductora reflexionó sobre su alejamiento de Bienvenidos a ganar y resaltó la importancia de la búsqueda de nuevos desafíos

Laurita Fernández habló de la

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

En el tradicional té de los domingos en la casa de la diva, sus amigos evocaron a la emblemática figura de la sociedad argentina que falleció a los 99 años entre recuerdos y una foto compartida en las redes por Teté Coustarot

La emotiva despedida de Mirtha

Vanina Escudero puso en marcha su nueva vida, lejos de los medios y volcada a su profesión: “Perseverancia y amor”

La bailarina desempolvó el título universitario que obtuvo en 2007 y hacia allí enfoca su futuro. El apoyo de su hermana Silvina y su marido, Álvaro Navia

Vanina Escudero puso en marcha

La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si va a pasar las fiestas con sus hijos

El actor regresó a Buenos Aires después de unos días de descanso con Magnolia y Amancio y compartió su visión sobre los encuentros familiares durante celebraciones de Navidad y Año Nuevo

La contundente respuesta de Benjamín

El día que Daniel Grinbank llamó furioso a Mario Pergolini: “¿Pero qué te pasa?"

El conductor y el productor repasaron una inolvidable broma en la Rock & Pop que trascendió fronteras. El poder de la radio en los 80 y el origen del sentimiento de familia que forjó una leyenda

El día que Daniel Grinbank
DEPORTES
La inédita decisión que tomó

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

Lanús y Tigre definirán el último lugar para los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Luca Martin tuvo que ser

Luca Martin tuvo que ser internado y bromeó sobre su estado de salud: “Momento de vergüenza eterna”

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

Vanina Escudero puso en marcha su nueva vida, lejos de los medios y volcada a su profesión: “Perseverancia y amor”

La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si va a pasar las fiestas con sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

El hombre que arrolló a

El hombre que arrolló a una multitud en celebraciones del Liverpool se declaró culpable

Jair Bolsonaro seguirá preso en la “sala especial” de 12 metros cuadrados que ocupa en la Policía Federal de Brasilia

Más cerca de tu dinero: la nueva realidad de los cajeros en México

La nueva era de la energía geotérmica: cómo esta fuente podría superar a la nuclear

La obra completa de Borges regresa a las librerías