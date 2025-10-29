Las conmovedoras fotos de Eva Bargiela en el nacimiento de Faustino: del parto en el agua a la emoción de Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone presentaron a su hijo Faustino en redes sociales: sus fotos más tiernas (Instagram)

Eva Bargiela compartió uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su hijo Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone. A través de una serie de imágenes en sus redes, la modelo y el exfutbolista permitieron a sus seguidores acceder a la intimidad de su familia, mostrando desde la sala de partos hasta la llegada a casa, en un relato visual cargado de emoción.

El posteo, que Bargiela tituló como un “Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, incluyó una secuencia de fotografías que documentan cada etapa del nacimiento y los primeros días de su bebé. Postales que reflejan el gran momento que atraviesa su familia.

“Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, tituló Eva Bargiela a las fotos del nacimiento de su hijo Faustino (Instagram)

Las imágenes, acompañadas de breves descripciones, ofrecieron a sus seguidores la posibilidad de asomarse a instantes privados: desde el cansancio del recién nacido tras la lactancia, el ambiente de la sala de preparto, hasta la expresión del exfutbolista, a quien la modelo describió con humor como “el padre devastado”.

El relato visual comienza en la sala de partos, donde Eva aparece sumergida en una bañera de agua tibia, con el embarazo avanzado y acompañada por el exjugador, quien le da un beso en la mejilla. La escena, marcada por la intimidad y el apoyo mutuo, muestra a la pareja en los momentos previos al nacimiento.

La modelo, en los instantes previos al nacimiento de su primer hijo

Eva Bargiela acompañada por Gianluca Simeone eligió dar a luz en el agua

El exfutbolista cansado y embargado por la emoción luego del parto. "El padre devastado", afirmó

En otra imagen, ambos posan sonrientes en una cama de hospital, ya con Faustino en brazos, junto a una profesional de la salud. El bebé, envuelto en mantas y con un gorro de lana, representa la llegada de una nueva vida. También se observa a Simeone sentado en el suelo junto a la bañera, vestido con ropa y gorro quirúrgicos, reflejando la expectativa y la calma en el entorno médico. Una última foto de esta etapa muestra a Eva de pie, con bata de hospital y descalza, esperando el inicio del trabajo de parto.

Tras el nacimiento, las imágenes capturan los primeros instantes del recién nacido. En una de ellas, el bebé descansa en una silla para bebés dentro de un automóvil, vestido de blanco y abrochado de forma segura, mientras el cielo nublado se asoma por la ventana.

Faustino, en brazos de Eva Bargiela acompañada por Gianluca Simeone y la médica tocoginecóloga

El momento de la lactancia de Eva Bargiela con su hijo

"En viaje con su súper huevito", contó Eva

Una de las postales a pura ternura del recién nacido

La despedida del sanatorio de la pareja con su hijo

Otras fotos lo muestran dormido, cubierto por una manta y con la pulsera de identificación del hospital, o en brazos de su madre durante la lactancia, en un ambiente hospitalario acompañado por una mujer sonriente. El regreso a casa también quedó registrado: el hijo de la pareja viaja en su asiento especial y, al llegar, la familia es recibida con un cartel de bienvenida y globos decorativos. La primera siesta juntos en el hogar y una selfie familiar frente al espejo, con valijas a un costado, completan el relato de los primeros días.

La participación de familiares y profesionales de la salud tuvo un lugar destacado en la publicación. César, el padre de Eva, aparece en una imagen sosteniendo a Faustino con ternura, mientras no faltó el agradecimiento a la profesional de la salud que acompañó el embarazo y asistió el parto. “Gracias por tu dedicación y compromiso. Te queremos”, escribió para Manu Fernández Campos, la médica tocoginecóloga que la asistió. También Eva reconoció la labor de la asesora de lactancia, quien brindó apoyo en los primeros momentos de la maternidad.

El recibimiento que tuvo Felipe en su casa, con globos y carteles de "Bienvenido"

Eva Bargiela, ya en su casa, con su hijo sobre su pecho

Faustino, en brazos del padre de Eva Bargiela

Las reacciones y mensajes personales entre los padres aportaron un tono aún más emotivo al posteo. Gianluca Simeone, sensibilizado, expresó en los comentarios: “La familia que siempre soñé”, mientras Bargiela le dedicó un mensaje directo: “Te amo, Gian Simeone”. Estas frases, junto con la selección de imágenes, reflejan la alegría y el sentido de plenitud que ambos experimentan en esta nueva etapa de su vida.