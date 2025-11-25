Teleshow

Se viralizó otro video de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que aviva rumores de romance

La actriz y el cantante volvieron a levantar la temperatura de las redes con imágenes del proyecto que comparten

El video de Gime Accardi y Seven Kayne que aviva rumores de romance (Video: Instagram)

Gimena Accardi volvió a sacudir las redes y alimentar rumores de romance al publicar una serie de imágenes sensuales junto al rapero Seven Kayne, con quien se la vincula desde hace semanas tras comenzar a trabajar juntos en una apuesta audiovisual. Acostumbrada a mantener un perfil reservado sobre su vida privada desde su separación de Nico Vázquez, la actriz sorprendió a sus seguidores con collages artísticos, fotos inéditas y videos que desbordaron complicidad, guiños visuales e ideas estéticas vinculadas tanto al juego de la seducción como al proceso creativo. Todo esto mientras su ex se muestra cada vez más enamorado de Dai Fernández, su compañera en Rocky.

El primer retrato instaló desde el comienzo ese tinte entre lo cinematográfico y lo urbano: Accardi en primer plano, envuelta en una iluminación rojiza intensa, con el rostro girado hacia la cámara; Kayne, de perfil y con actitud serena, a su lado, sumaba presencia desde el misterio. El fondo de líneas arquitectónicas marcadas, el clima de luces y sombras y una energía de noche abierta a cualquier trama alimentaron el enigma de la escena. Otras imágenes los retrataron sentados y relajados, con cuadernos y agendas sobre la mesa en lo que parecía un backstage cálido y creativo, y el collage de claquetas, casilleros, pupitres y nuevas poses juntos terminó de construir la atmósfera de trabajo en equipo y de confianza mutua en el set.

La escena más sugerente, no obstante, llegó cuando Seven Kayne se inclinó hacia Gimena, apoyándole la mano en el mentón mientras ella sostenía una mirada directa y segura hacia la cámara, forjando una tensión que crecía plano a plano. La arquitectura industrial y la luz rojiza reforzaban el clima de intimidad y suspenso. En la imagen final de la secuencia, él le sostuvo el rostro con ambas manos y se acercó aun más, a punto de concretar un beso; sin embargo, la actriz optó por cortar el video justo antes del desenlace, dejando flotando la expectativa y el misterio, y entregando el final a la imaginación de los seguidores.

Seven Kayne también mostró fotos del backstage
Seven Kayne también mostró fotos del backstage
La Facultad de Arquitectura y
La Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA fue la locación elegida para grabar el proyecto que los une
"Yo les dije que se
"Yo les dije que se pongan cómodos porque vamos a servir", escribió la actriz en una foto de ella con todo el cuerpo lleno de mensajes (Instagram)

No faltaron los toques conceptuales: en una historia en blanco y negro, Accardi mostró su espalda y brazo desnudos repletos de frases escritas a mano como “pasión”, “lo que se hace por amor”, “cómodo no significa...”. La foto, casi performática, la acompañó con un mensaje sugerente: “Ya les dije que se pongan cómodos porque vamos a servir…”, reafirmando la propuesta provocadora y el cuidado estético que distingue sus publicaciones más recientes.

Esta elección narrativa —evitar lo explícito y sostener la provocación en el umbral— no solo alimentó las especulaciones sobre la química entre ambos, sino que generó en redes una ola de comentarios, memes y debates sobre el vínculo que los une dentro y fuera de la pantalla. Con cada foto y video, Gimena Accardi y Seven Kayne transformaron su alianza artística en un relato interactivo en el que el público participa, imagina y espera el próximo capítulo. El cruce entre arte, provocación y juego convierte a cada publicación en tendencia, donde la ficción y la realidad se mezclan y la historia no termina, sino que se reinventa imagen tras imagen.

El proyecto que los une se llama TILF (Teacher I’d Like to F*ck). A la hora de aclarar de que se trataba esta nueva apuesta, dejó más dudas que certezas: “La HOTera empieza con un drama erótico”, escribió, en letras blancas y rojas. Y siguió: “Proyecto en el que vengo trabajando hace mucho, junto a mi socia Agus Navarro. Escribimos y dirigimos juntas, como ya lo hicimos otras veces. Estoy muy ansiosa y no veo la hora de que puedan hotearse, filosofar e imaginar todo lo que la mente sea capaz de imaginar”.

Gimena AccardiGime AccardiSeven KayneVideo viral

