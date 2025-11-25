Teleshow

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

El humorista vivió un fin de semana repleto de emociones luego de que leyeron mal un estudio clínico y lo dejaron internado algunas horas

El susto de Coco Sily tras un diagnóstico equivocado (Video: Instagram)

Coco Sily vivió días de emociones intensas y contrastantes. Recién casado con Chimi Meza tras dos años de relación, el humorista experimentó un momento angustiante y surrealista que bien podría formar parte de sus propios monólogos. Al aire de su programa Código Sily (POP Radio 101.5), relató en detalle cómo una complicación médica y un error en la interpretación de un análisis clínico lo llevaron a pensar en lo peor justo cuando celebraba una etapa tan feliz de su vida.

La historia comenzó como una simple molestia. “Todo el mundo sabe que estoy cursando una diverticulitis aguda, que este fin de semana estuvo un poco complicado. Luego mi cirujano me dice: ‘Andate a la guardia’, el tratamiento es bueno, todo bien. Me dicen ‘Antes de irte, te hacemos un laboratorio’”. Llevaron adelante el estudio y se dio inicio a la espera: “Me dice: ‘Tenemos que esperar algunos valores del laboratorio’”.

Lo que parecía una consulta rutinaria pronto se transformó en una pesadilla: “En un momento me dicen: Bueno, vení y pasá. Y viene una médica y me empieza a hablar: ‘El laboratorio, o sea, los análisis clínicos, detectamos que tenés una insuficiencia renal’. Le digo: ‘Entonces, ¿me vas a internar? Sí, te voy a internar.’ Bajamos, me canalizan”.

Mientras esperaba en la guardia, Coco confesó haber tenido una avalancha de pensamientos negativos: “Pasará una hora, no sé qué sentís en ese momento. Y te aparecen flashes: sentado en un sillón de diálisis cuatro horas. ¿Qué voy a leer? ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué música me voy a llevar? Velorio. ¿Quién viene?”. El humorista quedó shockeado pensando en escenarios extremos, mientras su esposa lo acompañaba en silencio.

Durante todo momento, el humorista
Durante todo momento, el humorista estuvo acompañado por su flamante esposa

Sin embargo, el desenlace llegó con una cuota de alivio e incredulidad: “De repente, entra un mediquito, 28 años. ‘¡Oh, Coco!...Te vamos a sacar la canalización’“, me dijo. Enseguida le respondí: ”¿Pero no me vas a internar porque me dijo la amiga que me internaban?”. La respuesta que recibió por parte del especialista lo dejó con la boca abierta: “No, leyeron mal el análisis y me sigue hablando: ‘Contame cómo estás. Se casaron’“. “¿Cómo que leyeron mal los análisis?, le pregunto. Me dice: ‘Sí, no leyeron una coma’. Me chamuyó, mientras me chamuyaba, el otro me sacaba la canalización y me iba llevando a la puerta”.

La escena final de la odisea médica, como no podía ser de otra manera, la vivió en pareja: “Nos sentamos en el auto con la Chimi. Ahí nos empezó a caer la ficha de todo lo que habíamos pasado”. El contraste entre la reciente celebración del casamiento y el estrés inesperado de la guardia dejó una profunda enseñanza y una anécdota perfecta para sumar a su repertorio. Coco Sily demostró que, aun en los momentos críticos, el humor, la calma y el acompañamiento son herramientas clave para procesar el miedo y transformar cualquier episodio en una historia que termina, por fortuna, en risa y alivio.

El casamiento de la pareja fue el domingo 16 de noviembre, en una ceremonia íntima sellaron su amor luego de casi dos años de relación con una celebración cargada de emoción y afectos. El casamiento se realizó en Berazategui durante el mediodía, en un salón de eventos, y la fiesta se extendió a lo largo de la jornada.

Alrededor de las 12, los invitados fueron ingresando al espacio elegido por Coco y Chimi para sellar su compromiso. Para el actor, Berazategui no es un territorio desconocido: ya había pasado por allí presentando su obra La Catedral del Macho en 2014 y 2018. Pero esta vez, la ciudad tenía un significado distinto: era el escenario del comienzo de una nueva etapa, rodeado por las personas que marcaron su vida y casados por el padre César Rockero, amigo de la pareja

