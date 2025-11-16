La boda soñada de Coco Sily y Chimi Meza: emoción, amigos famosos y una fiesta inolvidable

Coco Silly y Mechi Meza dieron el gran "sí" frente a amigos y familiares (Video: RSFotos)

El domingo 16 de noviembre, Coco Sily y Chimi Meza sellaron su amor luego de casi dos años de relación con una celebración cargada de emoción y afectos. El casamiento se realizó en Berazategui durante el mediodía, en un salón de eventos, y la fiesta se extendió a lo largo de la jornada. El actor y conductor había anunciado la boda en septiembre durante una emisión de #CódigoSily (Pop Radio), despertando entusiasmo entre sus oyentes y seguidores como también dejando en claro sus deseos de comenzar una nueva etapa junto a su pareja.

Alrededor de las 12, los invitados fueron ingresando al espacio elegido por Coco y Chimi para sellar su compromiso. Para el actor, Berazategui no es un territorio desconocido: ya había pasado por allí presentando su obra La Catedral del Macho en 2014 y 2018. Pero esta vez, la ciudad tenía un significado distinto: era el escenario del comienzo de una nueva etapa, rodeado por las personas que marcaron su vida y casados por el padre César Rockero, amigo de la pareja y quien habló con Teleshow sobre el gran evento.

“Estuvieron muy emocionados, muy enamorados… Las miradas, a veces, dicen más que las palabras. Fue una celebración íntima, sobre todo porque estuvieron ellos, hablaron sus hijos y fue algo muy maravilloso. Además, hay un concepto que es la construcción del amor, que es por el que ellos van y que viene de los griegos, por los que es muy lindo que elijan hacerlo”, aseguró César, quien ofició el casamiento. Y también se refirió al motivo por el que lo eligieron: “Ellos me convocaron para que realice la ceremonia porque somos muy amigos hace muchos años y querían que yo lo hiciera. A Coco lo conozco hace tiempo y a Chimi la conocía cuando se casó Andrés Calamaro, es un ángel hermoso de persona”.

La novia llegando al salón donde se celebró la ceremonia oficiada por el padre César Rockero

El elegante vestido blanco y peinado recogido que eligió Chimi para caminar por el altar

La novia caminó al altar de la mano de su padre

Las afueras del salón de fiestas ubicado en la localidad de Berazategui

Respecto a los padrinos de boda, entre los que destacaba Lizy Tagliani, el cura sumó a este medio: “No la vi todavía, pero hizo un video muy lindo y les habló mucho porque los quiere. El padre de Chimi y Coco entró conmigo. Fue un día muy lindo”.

Para esta jornada emotiva, Chimi llegó en un auto deportivo y eligió un vestido de novia blanco con una falda amplia de tul y escote recto. El velo largo caía sobre su espalda, donde se dejó ver el extenso tatuaje que la acompaña. Como detalle especial, llevó un ramo de flores blancas y recogió su pelo en un peinado alto que resaltó aun más su sonrisa, relajada y feliz en todo momento. Coco, por su parte, apostó al estilo clásico: smoking negro, camisa blanca y moño oscuro, con el toque distintivo de un clavel blanco en el ojal. Durante la ceremonia se los vio tomados de la mano, compartiendo sonrisas y complicidad, rodeados de invitados vestidos en tonos oscuros. El sacerdote, de túnica blanca con detalles dorados, ofició la ceremonia en un clima íntimo y emotivo.

El padre César Rockero se encargó de oficiar la boda de la pareja

En medio del vaivén de emociones, la pareja compartió el momento con amigos y familiares

El primer beso de Coco y Chimi como esposos

El salón se vistió para la ocasión con lámparas de cristal colgantes y paredes claras, mientras los grandes ventanales dejaban entrar la luz natural. El altar, decorado con arreglos florales en blanco y verde junto a candelabros encendidos sobre un mantel claro, fue el centro de la celebración. En el corazón del salón, una pista de baile reflectante quedó rodeada de mesas rectangulares con manteles blancos y sillas transparentes, junto a una vajilla en tonos oscuros. Grandes sillones acompañaron la propuesta, mientras esferas espejadas y una iluminación azul daban el marco de distinción y elegancia a la jornada que quedará para el recuerdo de todos los presentes.

La celebración fue mucho más que una reunión: fue un reencuentro cargado de calidez y emoción. Por las mesas se cruzaron sonrisas, abrazos, anécdotas y los saludos de siempre. Entre algunos de los que se destacaron estuvieron Javier Calamaro, Daniel Aráoz, Mariano Iúdica, Miguel Ángel Rodríguez, Roly Serrano y Diego Pérez, entre otros, se sumaron al clima festivo, compartiendo el momento junto a los novios. Cada uno eligió su manera de homenajearlos, desde la palabra íntima hasta la ocurrencia espontánea que arrancó risas en todos los rincones.

Mariano Iúdica asistió junto a Romina Propato

Roly Serrano dio el presente en el casamiento de la pareja

Diego Pérez en el salón de fiestas donde se celebró luego de la ceremonia religiosa

Javier Calamaro asistió con su pareja a la boda de sus amigos Coco y Chimi (RSFotos)

Miguel Ángel Rodríguez fue otro de los invitados que dio el presente a la boda (RSFotos)

Muchos en la fiesta recordaron que no es la primera vez que este salón de Berazategui reúne figuras del espectáculo para sellar el amor. El 23 de marzo de 2023, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot festejaron en el mismo lugar, luego de pasar por el Registro Civil de Avenida 14 y la Plaza de los Bomberos, en una noche histórica para la farándula. En esta ocasión, el ciclo se renovó con la historia de Coco y Chimi, quienes supieron cosechar el cariño de propios y ajenos.

Entre fotos, selfies y videos que rápidamente empezaron a circular en redes, el salón se llenó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para los recién casados. En cada rincón, una historia, una broma o una palabra de cariño terminó de darle color a la jornada. La emoción fue el común denominador: nadie quiso perderse la oportunidad de abrazar a Coco y Chimi, de transmitirles esperanza, y de ser testigo del arranque de una nueva etapa en la pareja.

La flamante pareja de recién casados

El amplio salón donde se llevó a cabo la fiesta luego de la ceremonia religiosa

La mesa principal de los recién casados decorada con rosas blancas (RSFotos)

El casamiento no fue solamente un evento: fue una gran declaración de amor compartido y de segundas oportunidades. Un día en el que la rutina quedó a un lado y los vínculos se pusieron en primer plano. Entre brindis, música y palmas, Coco y Chimi sellaron un compromiso rodeados de la gente que eligen cada día, y en cada gesto quedó a la vista el sentido verdadero de la celebración. El amor, una vez más, fue protagonista absoluto en Berazategui.

