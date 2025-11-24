El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

Zoe Bogach sufrió un accidente doméstico con un espejo mientras promocionaba un producto en sus redes sociales (Video: Instagram)

Zoe Bogach, la ex Gran Hermano (Telefe) que se desenvuelve como influencer, protagonizó este domingo un inesperado accidente doméstico. Mientras grababa contenido para promocionar un espejo con luces LED, el producto se le cayó encima y terminó con cortes en las muñecas y las piernas. Todo quedó registrado y ella misma decidió compartir el detrás de escena con sus seguidores.

El episodio ocurrió en su departamento, donde la exjugadora del reality show intentaba mostrar el espejo de gran tamaño recién recibido como parte de un canje. En la secuencia inicial, se la ve entusiasmada presentando el producto: “Chicos, acabo de sacarle el papel a mi nuevo espejo… yo lo amo”. Acto seguido, mientras explicaba que el espejo tenía luces LED incorporadas, lo levantó para enchufarlo y se produjo el accidente.

Según relató, no hubo ningún movimiento brusco: “Ahora no sé cómo reaccionar. No sé en qué momento pasó que lo fui a enchufar y se me vino el espejo encima”. La estructura, de gran peso y altura, cayó hacia adelante y se hizo trizas en cuestión de segundos, provocándole heridas superficiales pero visibles.

El espejo con luces LED cayó sobre Zoe Bogach y le provocó cortes en las muñecas y las piernas durante una grabación

Minutos después del golpe, Zoe grabó una nueva historia en su dormitorio, todavía sorprendida y preocupada por la situación. “Estoy en shock. Tengo ganas de llorar, no porque se haya roto el espejo, sino por lo que me pasó. Fue de un segundo al otro. Se vino el espejo encima”, expresó, sin poder ocultar el susto.

Las imágenes que compartió muestran la escena completa: el espejo partido en múltiples partes, las láminas de vidrio distribuidas por todo el piso y distintas heridas en su cuerpo. En una de las fotos se observa un corte profundo en la muñeca, con sangre todavía fresca; en otra, un tajo en la pierna. “Por suerte, no me pasó nada grave”, aclaró ella.

La ex Gran Hermano compartió imágenes sensibles de sus heridas tras el accidente con el espejo en su departamento

En medio del caos, también mostró cómo su gato reaccionó al estrépito. “Mi gato se asustó mucho y se metió abajo de la sábana”, contó, mientras intentaba calmarlo. “Gordi, ¿Te asustaste, mi amor?, pero no te pasó nada”, le dijo mientras lo acariciaba para tranquilizarlo.

Además del impacto emocional, Zoe se enfrentó al desafío práctico de levantar los restos del espejo, uno de los detalles que más la desconcertó. “No entiendo cómo juntar todo eso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo junto?”, se preguntó todavía atónita frente al desastre en su habitación, con miedo de volver a lastimarse con los trozos de vidrios y que el accidente sea aún peor.

Afortunadamente, no necesitó asistencia médica y las heridas fueron tratadas con curaciones caseras. El espejo, en cambio, quedó completamente destruido. “Bueno, en fin. Me faltó solamente mostrarles cómo son las luces. Capaz que después se los muestre”, bromeó entre risas nerviosas, dando por finalizado el intento de promoción.

A pesar del accidente, Zoe Bogach no necesitó asistencia médica y trató sus heridas con curaciones caseras

De todas formas, tal como mostró mediante sus historias de Instagram horas más tarde, este accidente casero no le impidió disfrutar su domingo. Tras el incidente, la creadora de contenido posó frente a un nuevo espejo de cuerpo entero ubicado al lado de una ventana que ilumina toda la habitación.

Llevó un conjunto deportivo celeste formado por un top corto ajustado con un estampado rosa en el centro y un short muy corto al tono. Completó el look con accesorios dorados: un collar ancho, pulseras y un reloj. Su pelo rubio, largo y ondulado caía suelto con un peinado natural, acompañado por un maquillaje suave.

Más tarde, Zoe compartió otra historia desde el gimnasio, donde se la ve entrenando con intensidad. Lleva un conjunto deportivo completamente negro: un top ajustado que deja a la vista su abdomen tonificado y un pantalón deportivo al cuerpo. Completó el look con zapatillas negras con detalles claros y auriculares grandes tipo vincha en color blanco, que le dan un aire concentrado y moderno.