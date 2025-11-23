Teleshow

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

El actor compartió videos haciendo coreografías con Olivia, Baltazar y Filipa. La reacción de Paula Chaves

Guardar
Pedro Alfonso compartió un tierno momento familiar bailando junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa en su casa (Video: Instagram)

Pedro Alfonso volvió a demostrar por qué es considerado uno de los papás más queridos de la farándula. El productor y actor sorprendió en las últimas horas al publicar dos videos que no tardaron en recibir un aluvión de comentarios y reacciones de sus seguidores.

El actor compartió un video bailando junto a su hija mayor, Olivia, y luego sumando a Baltazar y Filipa, los menores del clan que comparte con Paula Chaves. La secuencia, grabada en el living de su casa, desbordó ternura: el primer video muestra a Pedro y Olivia recreando una coreografía del clásico “(I’ve Had) The Time of My Life”, la icónica canción que Bill Medley y Jennifer Warnes popularizaron en Dirty Dancing.

Padre e hija aparecen siguiendo los pasos de un videojuego de baile, concentrados, cómplices y disfrutando cada movimiento. Al momento de publicarlo, Alfonso escribió: “Bailando desde siempre juntos”, una frase que resume un vínculo construido a base de juegos, humor y mucho cariño.

En las imágenes, Pedro usa un buzo deportivo de River mientras Olivia, adolescente y ya más alta que él, lo sigue con soltura. En uno de los momentos más comentados, ella se deja caer hacia atrás confiando plenamente en los brazos de su papá, que la sostiene entre risas antes de levantarla por encima de su cabeza, replicando la coreografía más famosa de la película.

La complicidad y el cariño
La complicidad y el cariño entre Pedro Alfonso y sus hijos se reflejan en los videos que suman más de 160 mil 'Me gusta' en 24 horas

Los comentarios no tardaron en llegar. Fans de la pareja y miles de usuarios celebraron la dulzura del video. Pero el mensaje que más se destacó fue el de Paula Chaves, quien escribió: “No puedo más” acompañado de un corazón, demostrando el orgullo que siente por ver a sus hijos conectando así con su papá.

Minutos más tarde, Alfonso redobló la apuesta. Publicó un segundo reel, esta vez con el mensaje “Y con todos”, y ahí aparecieron los tres protagonistas: Olivia, Baltazar y Filipa. Los cuatro bailaron dos hits que marcaron distintas generaciones: What Makes You Beautiful, de One Direction, y Waka Waka, de Shakira. Cada canción funcionó como excusa para cambiar de ritmo, sumar pasos más rápidos y hacer saltar a los chicos mientras Pedro intentaba seguirlos con energía y humor.

En el registro del segundo video se lo ve a Baltazar, muy divertido, disfrutando cada paso y compitiendo amistosamente con su hermana. Filipa, la menor y de pijama, aparece imitándolos con absoluta determinación, incluso cuando la coreografía los lleva a tirarse al piso o armar una especie de bicicleta e humana improvisada en la que ella queda sentada arriba mientras sus hermanos la sostienen. Pedro, fiel a su estilo, se pone al nivel de ellos, se arrodilla, salta, posa exageradamente y celebra cada ocurrencia.

Los hijos de Pedro Alfonso
Los hijos de Pedro Alfonso y Paula Chaves demostraron carisma y histrionismo al bailar hits de One Direction y Shakira junto a su papá

Los comentarios también se multiplicaron en esta segunda publicación. “Pov: sos Paula Chaves y elegiste al mejor papá para tus hijxs”, escribió un usuario, “La bicicleta es otro nivel”, destacó otro, mientras que un tercero comentó: “Botón para encontrar a tu Pedro en 2026”, destacando la ternura y la presencia del actor en estos momentos cotidianos. Muchos coincidieron en que los chicos ya heredaron el carisma y el histrionismo de sus padres, algo que se ve especialmente en las poses finales donde cada uno intenta lucirse más que el otro.

El impacto de los videos fue inmediato: juntos sumaron más de 160 mil “Me gusta” en menos de 24 horas, miles de comentarios y cientos de compartidos en otras cuentas. Para muchos, ver a Pedro Alfonso dedicándole tiempo a sus hijos en actividades lúdicas, simples y descontracturadas fue un recordatorio del valor de los momentos cotidianos, especialmente en un mundo donde el ritmo acelerado a veces deja poco espacio para lo esencial.

Temas Relacionados

Pedro AlfonsoPaula ChavesOliviaBaltazarFilipa

Últimas Noticias

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

El actor publicó imágenes de su visita a Pirque, Santiago junto a los niños, mostrando momentos de calma y unión familiar tras semanas de exposición mediática y tensiones

El viaje a Chile de

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La actriz respondió preguntas en sus redes y contó cómo se lleva hoy con el padre de su hijo Belisario

Juana Repetto habló del vínculo

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

En una mesa con sabor musical, el ídolo cuartetero relató una situación límite con su salud, pero se despidió a ritmo de clásicos como “Quién se ha tomado todo el vino” y “Beso a beso”. Los videos

La Mona Jiménez con Juana

El comentario de Juliana Awada ante el debut de su hija Antonia Macri como modelo

La diseñadora y esposa del expresidente Mauricio Macri se expresó luego de ver la sesión profesional de fotos de la adolescente

El comentario de Juliana Awada

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi se reúnen en Moscú este domingo y calientan motores con videos, mensajes y recuerdos para los fanáticos que esperan su vuelta

Así se preparan las integrantes
DEPORTES
Boca Juniors recibe al Talleres

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura

Con gol de Lionel Messi, Inter Miami le gana al Cincinnati y obtiene el pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años que dio la vuelta al mundo

Italia venció a España en la final de la Copa Davis y se coronó campeón por tercera vez consecutiva

Del golazo de Matías Soulé al doblete de Mateo Pellegrino: el show de los argentinos protagonistas en la Serie A

TELESHOW
El casamiento de Malena Ratner,

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

El comentario de Juliana Awada ante el debut de su hija Antonia Macri como modelo

INFOBAE AMÉRICA

Persecución en Venezuela: denuncian al

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro

Referéndum en Eslovenia: la ley de muerte asistida quedó suspendida tras el rechazo del 53% del electorado

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

Una pintura de Winston Churchill conquistó una subasta con un récord millonario