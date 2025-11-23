Teleshow

Lali Espósito deslumbró en el show de Miranda!: brillo, talento y una noche a pura emoción

Vestida íntegramente de negro y lentejuelas, la estrella pop compartió escenario y temas con el dúo, con una performance que quedó grabada en el recuerdo del público

Lali Espósito compartió cómo se preparó para cantar junto al dúo en el Estadio Ferro (Instagram)

La noche del sábado tuvo un brillo especial en el Estadio de Ferro. Con entradas agotadas y el clima preparado para la fiesta, Miranda! ofreció un show inolvidable que repasó sus grandes éxitos e hizo vibrar a miles de fanáticos con la nueva etapa de Hotel Miranda!, el proyecto conceptual que ya es furor desde su lanzamiento. Pero el dúo pop no solo deleitó al público con un repaso de clásicos, sino que se permitió sumar un momento estelar e inesperado: la participación de Lali Espósito, quien desató el delirio del estadio con su presencia, performance y deslumbrante look.

La llegada de Lali al show fue tan esperada como celebrada, y desde sus redes sociales anticipó que se trataba de una noche difícil de olvidar. Antes de salir a escena, la cantante compartió el back de la presentación: prácticas de voz, correcciones de letra y maquillaje intenso. “Los amo Miranda!”, escribió con entusiasmo, acompañando un breve clip en el que se la ve ensayando la letra de “Yo te diré” mientras el equipo de estilistas termina de perfilar el look. No faltó el toque final: una cola alta en su cabellera y un catsuit negro íntegramente bordado en lentejuelas que cubría su figura de pies a cabeza, manga larga y cuello alto, auténtica explosión de brillo diseñada para que cada movimiento reflejara la energía del show. El vestuario, tan protagonista como su voz, confirmaba que la noche tenía promesa de espectáculo total.

Ya lista y expectante detrás del telón, Lali aguardó su turno, arropada por su equipo y sumando a la previa videos y frases que dejaron constancia de adrenalina pura del evento, para subir al escenario y unirse al dúo. El recibimiento por parte del público fue un verdadero estallido: no solo acompañaron su interpretación de “Yo te diré”, la exitosa reversión publicada junto a Miranda! a principios de 2023, sino que también celebraron la colaboración “Mejor que vos”, tema incluido en el más reciente álbum del grupo, No vayas a atender cuando el demonio llama, lanzado en febrero de 2025. El cruce entre Miranda! y Lali fue todo lo que los fans esperaban y más: química en escena, adrenalina y un derroche de glamour y nostalgia pop, con guiños estéticos que remiten a los íconos de los ‘80.

Lali Espósito deslumbró junto al dúo pop (Captura de video)

La relación entre Miranda! y Lali va más allá de una simple invitación espontánea. La versión de “Yo te diré” se lanzó oficialmente en enero de 2023 como parte del disco conceptual Hotel Miranda!, gestado por el dúo pop como un homenaje a su propio recorrido y con la participación de distintos artistas invitados. En su momento, la banda había anticipado por Twitter la llegada del “tercer huésped” y la noticia desató una ola de expectativa y especulaciones entre los fanáticos. Nunca fue un proyecto más: el video del tema, con Lali como protagonista, se convirtió de inmediato en tendencia, confirmando que el cruce de universos era lo que el público necesitaba para renovar el amor por los clásicos del grupo.

En el show de Ferro, la emoción y la expectativa se volvieron vértigo y euforia: la cantante lució impecable, coreó junto al público y se adueñó del escenario con total comodidad, ratificando su condición de estrella pop y su vinculo afectivo con Miranda!. La complicidad con el dúo y la respuesta cálida de los fans poblaron las redes, donde los videos y las fotos del show rápidamente se multiplicaron con comentarios de sorpresa, gratitud y admiración.

En el marco de su show en el Estadio Ferro, Lali Espósito causó furor con su aparición con Miranda! arriba del escenario (/X)

No es casualidad que la presencia de Lali sea tan celebrada por Miranda! y su gente: la artista comparte con el dúo el ADN de la reinvención pop y el pulso generacional de quienes logran ser actuales sin perder identidad. Así, la noche de Ferro fue mucho más que un recital. Fue el espacio donde voz, baile, moda y carisma se unieron en un mismo mensaje de alegría, diversidad e historia musical argentina.

Con cada show, Miranda! confirma su vigencia y capacidad de reunir a distintas generaciones bajo la consigna de la música como fiesta total. Y en este cruce con Lali, sumó una página más a la lista de noches mágicas, de esas que los fans y la propia banda atesoran como verdaderos hitos del pop local.

