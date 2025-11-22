Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

Lizardo Ponce reacciona a sus virales y responde los comentarios de la gente

“Hola, soy Lizardo Ponce y estos son mis virales. ¡Qué miedo!”, dice entre risas el periodista e influencer, apenas se encienden las cámaras para la sección de Mis Virales, el programa que repasa los momentos más virales de las figuras públicas. Sin embargo, Lizardo reconoce que no todo es diversión y exposición positiva. Mientras muchos se preocupan por los números y la popularidad, hay un lado no tan amable de la fama: “Lo negativo de volverse viral, creo yo, puede llegar a ser el no estar preparado para lo que significa leer comentarios de gente que no te conoce, pero que está opinando de algo”.

La reflexión no surge de manera abstracta. Mientras recorre sus propios videos, el influencer analiza el impacto emocional de la viralidad: “Depende en qué momento de tu vida estás para que esto te pegue mal o no tan mal”, confiesa. Para Lizardo, mostrarse en redes implica vulnerabilidad, sobre todo cuando todo lo que tiene es su presencia y su personalidad frente a la cámara.

"Lo negativo de volverse viral es no estar preparado para los comentarios" (Fotos: Maximiliano Luna)

El verdadero Lizardo

El influencer pone play a uno de sus videos que se convirtieron en meme: cuando discute con un fan durante un vivo. Mientras, Yanina Latorre lo ve sorprendida. “Es el Lizardo más verdadero que van a encontrar en todas las redes sociales. Cada vez que me aparece me río mucho, tiene un trasfondo. Era un fanático de Yanina, que mientras estábamos en vivo en Yanardo (Yanina + Lizardo) me mandaba mensajes por WhatsApp, muchos, todo el tiempo opinando, opinando, opinando y no escribía en el chat”.

Ese mostrarse auténtico se convirtió en su marca registrada. En aquel entonces, la escena era simple: él, su hoodie y su teléfono. “Acá yo estaba con mi hoodie, con mi teléfono y en vivo era como, nada, me sentía medio en pelotas, por así decirlo. Era como que no tenía otra cosa más que yo mismo”. Y a pesar de la simpleza, aquellos videos marcaron un antes y un después en su carrera: “Ahora lo recuerdo con mucha nostalgia porque los vivos de Instagram en pandemia fueron uno de los momentos más importantes de mi carrera, pero también fue un momento muy duro para el contexto de mucha gente, incluso para mí. Entonces es como que lo vivo con un poquito de culpa”.

"Es el Lizardo más verdadero" (Fotos: Maximiliano Luna)

¿Cómo quedó su relación con Martín Cirio?

Las redes también dejaron marcas en las relaciones personales. Uno de los episodios más comentados fue su vínculo con el creador de contenido, Martín Cirio. Tras cuatro años sin contacto y varios malentendidos, ambos se reencontraron en un evento y gracias a eso, se generó un diálogo a través de mensajes.

“Creo que haber podido intercambiar mensajes después de tanto tiempo sirvió como para entendernos un poco y por lo menos dejar las cosas en claro de que hay algunas cosas que él las vivió de una manera y yo de otra. Pero yo estoy muy tranquilo de que siempre intenté hacer lo mejor, siempre. Hubo un pedido de disculpas de mi parte si él pretendía o esperaba otra cosa, pero yo siempre actué de la forma que yo sentía correcta y lamento mucho que él no lo recibió”.

Lizardo también admite que no todos los comentarios que recibió por parte de Cirio fueron fáciles de digerir: “hubo comentarios que no me gustaron y que no me hicieron sentir bien, pero también entiendo que forman parte de su humor. Así que no, no lo tomé tampoco tan personal, porque sé que nada es la forma en la que él tiene de hacer reír. Incluso hay muchos comentarios que a mí me hacen reír también. Para mí ya está, ya está terminado”.

"Intercambié mensajes con Martín Cirio" (Fotos: Maximiliano Luna)

¿Qué dice la gente sobre Lizardo Ponce?

Sobre la percepción de la gente hacia su figura, Lizardo mantiene un equilibrio: “Hay un poco y un poco, la verdad. Comentarios buenos y malos”.

“Lizardo Ponce es como la piedra movediza de Tandil. Nadie sabe cómo llegó hasta ahí”

— Muy bien. Ocurrente, ocurrente. Y me gusta que incluyó Tandil. Yo sé muy bien cómo llegué, así que si no saben cómo llegué, mejor. No avivo giles y me quedo donde estoy yo.

“Cansadísimo de Lizardo Ponce. Sal gruesa, le dicen. Se prende a todos los asados”

— Y acá lo voy a bancar. Y sí, porque yo siento que si tuviesen la posibilidad de sumarse a todos los planes que me sumo y a todas las propuestas que me sumo, yo creo que harían lo mismo que yo. Estaríamos en la misma cajita de sal gruesa. Estuve en lugares impensados, con gente impensada, viviendo increíblemente. Me tuve que pellizcar en un montón de momentos de mi vida por estar en lugares que nunca hubiese imaginado. Cuando era chico soñaba con trabajar en la tele y terminé trabajando en la tele, siendo influencer. Que me paguen por viajar, conociendo un montón de lugares en el mundo. Me encanta ser la sal gruesa que se suma a todo tipo de asado.

Más allá de los memes, los comentarios y los malentendidos, Lizardo Ponce dejó claro que su filosofía se basa en mostrarse auténtico y disfrutar de lo que hace. La fama y la exposición digital, para él, no son un fin, sino un medio para compartir experiencias y vivir momentos que jamás hubiera imaginado. “Estos fueron mis virales. Espero que les haya gustado”, concluye.