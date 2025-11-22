El festejo de la China Suárez ante el gol de Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray

El festejo de la China Suárez ante el gol de Mauro Icardi en el Galatasaray

Tras su paso por Argentina, y sus polémicas entrevistas en la televisión, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía para continuar con sus compromisos. Así las cosas, este sábado, el futbolista vivió una jornada inolvidable al ser homenajeado por el Galatasaray en su partido número 100. Como si fuera poco, el festejo fue por partida doble, ya que el delantero convirtió el primer gol de su equipo en la victoria 3 a 2. Invadida por la emoción, la actriz también explotó de alegría en la tribuna.

Horas antes del encuentro, el delantero arribó al estadio con la indumentaria deportiva y un detalle que no pasó desapercibido. Un bolso Louis Vuitton. La entrada del futbolista contrastó con una dura semana en la que el jugador recibió duras críticas de la prensa por sus últimos rendimientos. Más allá de esto, al iniciar el partido, la pareja de la China Suárez fue destacada por las autoridades del club.

Minutos antes de que el árbitro pite el inicio del encuentro, Icardi posó con una camiseta del Galatasaray con el número 100. Acto seguido, se dirigió al centro del campo donde fue aplaudido por su hinchada. En el carrusel que el jugador compartió en sus redes también incluyó una imagen en la que le entregaban un trofeo por ser una de las figuras del club.

Así fue la llegada de Mauro Icardi al estadio del Galatasaray

Durante el partido, Icardi demostró estar a la altura al lograr el empate parcial ante el Gençlerbirliği. Desde la tribuna, la China Suárez siguió la situación con mucha emoción. Tras el tanto de su novio, la actriz tomó su teléfono y grabó la escena en la que miles de fans celebraban la actuación de Icardi.

En otro de los pasajes del partido, durante un contraataque del Galatasaray, Icardi quedó mano a mano con el arquero rival. Sin embargo, su remate fue contenido por el portero, quien no pudo evitar dejar el rebote para que un compañero de Mauro convirtiera. Desde la tribuna, un amigo del jugador filmó la situación. En el video se ve a la China levantándose de su asiento ante la situación de peligro y luego festejando ante el gol del equipo local.

Mauro Icardi fue homenajeado en su partido número 100 con la camiseta del Galatasaray

Mauro Icardi fue destacado por las autoridades de su club (Instagram)

Mauro Icardi fue aplaudido por la hinchada del Galatasaray (Instagram)

De esta manera, Icardi cerró una semana compleja en Galatasaray. Su viaje a Argentina junto a la China había provocado una crisis interna al solicitar un permiso extendido durante el parate de selecciones para viajar a la Argentina junto a su pareja. Esta decisión, lo dejó afuera del equipo titular ante el Gençlerbirliği, generando reacciones divididas entre los seguidores y dentro de la institución, en un momento en que el equipo atraviesa un trance turbulento, según puntualizó el portal Milliyet.

El permiso inicial concedido a Icardi por el director técnico Okan Buruk era de cuatro días, en línea con el descanso otorgado al resto de la plantilla tras la derrota ante el Kocaelispor. Sin embargo, el delantero, de 32 años, solicitó una ampliación de su licencia para viajar a Argentina y ver a sus hijas, además de atender asuntos personales. Finalmente, Buruk autorizó la extensión, permitiendo que Icardi permaneciera en su país natal durante diez días, lo que sorprendió tanto a la interna del club como a la afición.

Ya volviendo a Turquía, la China e Icardi compartieron una tierna foto antes de llegar a Estambul. Una vez arriba del avión, el futbolista compartió la última postal de sus días en Buenos Aires. Mauro y Eugenia se inclinan uno hacia el otro en una composición que puede interpretarse como una síntesis que define su estadía en el país, sin mayores conflictos, disfrutando de su historia de amor. Ella actúa una expresión de burla mientras que él parece simular un beso. “Chau Argentina, hasta pronto”, escribió el rosarino al pie de la foto, arrobando a su novia y aventurando el próximo regreso al país que podría darse para las fiestas.