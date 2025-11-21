Teleshow

Roberto García Moritán se sinceró sobre las posibilidades de casamiento con Priscila Crivocapich

El empresario y político habló sin rodeos sobre las versiones que lo vinculan a una posible boda con la periodista, dejando claro cómo vive este momento y qué piensa realmente sobre dar ese gran paso

Guardar
Roberto García Moritán habló sobre los planes inmediatos de casamiento con Priscila Crivocapich (Video: SQP, América TV)

A seis meses de iniciar su relación con Priscila Crivocapich, Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que comenzara a circular una versión sobre un posible casamiento. El dato empezó a rodar en SQP (América TV) y fue Yanina Latorre quien llevó el tema a la mesa para preguntar si el político y la periodista estaban a punto de dar un paso más en su historia.

Según reveló la conductora, había llegado a la producción un comentario que sugería que la pareja podría estar planificando una ceremonia. Incluso contó que, al rastrear el origen, detectaron que el rumor había tomado fuerza porque Priscila comenzó a seguir varias cuentas de ateliers de vestidos de novia en redes sociales, lo que para muchos se interpretó como una señal. “De repente empezó a seguir un montón de vestidos de novia”, comentó en el programa, en tono de intriga.

Con ese marco, el cronista Rodrigo Bar fue a buscar a García Moritán para conocer su postura. Allí, frente a cámara, el economista eligió bajar la intensidad de las especulaciones y poner en contexto cómo atraviesa este momento personal. Dijo que está muy bien con su pareja, que disfrutan de una relación tranquila, pero que no tiene planes inmediatos vinculados a una boda. “Debe haber sido un malentendido. Estoy muy bien así y sin ese plan por ahora”, explicó cuando le preguntaron si estaba preparando una ceremonia antes de fin de año.

García Moritán afirmó que disfruta
García Moritán afirmó que disfruta de una relación tranquila con Priscila Crivocapich y descartó una boda este año (Crédito: RSFotos)

Aun así, dejó espacio para la duda al sugerir que la vida puede sorprender y que no cierra la puerta a nada en el futuro. Lo que sí dejó claro es que no es un proyecto contemplado ni para este año ni para el próximo. “No voy a decir más ‘nunca más’, porque la vida siempre te termina dando una sorpresa, pero lejos de ser parte de mis planes, ni este año ni el año que viene", sentenció.

El exmarido de Pampita también hizo una comparación tácita con su pasado. Cuando le recordaron que con Carolina Ardohain se casaron apenas a los pocos meses de empezar, él marcó que aquella fue una situación distinta y que hoy vive un momento completamente diferente, más calmo y menos expuesto: “Estamos hace seis meses juntos, estamos bien, tranquilos… Son momentos de la vida”.

La relación actual de García
La relación actual de García Moritán es diferente a la que tuvo con Pampita, que se destacó por su rápido casamiento

En el estudio, Yanina Latorre aportó más información que alimentó la intriga. Contó que según lo que ella misma había escuchado, él habría comentado informalmente que podría haber una boda “en algún momento”, aunque aclaró que ese tipo de frases sueltas muchas veces se interpretan de manera literal cuando no necesariamente lo son. También remarcó que, esta vez, García Moritán parece transitar su nueva relación con otro tempo.

La conversación en SQP luego giró hacia otro tema que también involucra al empresario: el conflicto mediático que atravesó Benjamín Vicuña por las recientes declaraciones de la China Suárez. El cronista le preguntó a Moritán cómo veía la situación, teniendo en cuenta que comparten una familia ensamblada por los hijos en común que él tiene con Pampita y que la actriz comparte con el actor chileno.

Lejos de meterse en polémicas, el empresario mantuvo un tono respetuoso. Dijo que Vicuña es “un tipazo” y “un gran padre”, y que si bien no consume demasiado lo que se dice en televisión, su experiencia personal con él siempre fue positiva. Además, reflexionó sobre la exposición mediática y sus consecuencias: recordó que cuando él atravesó su separación, entendió que mostrar demasiado la vida privada puede traer efectos no deseados. “Exponer las cosas en demasía tiene sus riesgos”, sostuvo frente a cámara.

Temas Relacionados

Roberto García MoritánPriscila CrivocapichPampitaBenjamín VicuñaChina Suárez

Últimas Noticias

Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York: “Qué locura”

La artista, que lanzó su primer disco recientemente, dio un paso clave en su carrera y fue motivo de celebración

Ángela Torres compartió el importante

Lissa de Bandana habló tras su ataque de furia y su mal momento con Lourdes Fernández: “Quiere desacreditar lo que hice”

La cantante dio un móvil en LAM donde habló de sus problemas de salud antes del regreso, la situación del grupo y las tensiones con Lowrdez. Su palabra

Lissa de Bandana habló tras

Moria Casán habló del aborto que tuvo en su juventud: “A los 17 años iba sola a sacarme cosas para no tener una familia”

La One relató las situaciones que atravesó en su adolescencia. Además, se refirió a la relación con su hija, Sofía Gala

Moria Casán habló del aborto

Ángel de Brito confirmó cuándo será el último programa de Yanina Latorre en LAM: el final de una década de trabajo

La salida de la figura de espectáculos genera expectativas sobre los próximos movimientos en el programa. ¿Quién ocupará su lugar?

Ángel de Brito confirmó cuándo

Maxi López, Eugenia Tobal y Valu Cervantes fueron sorprendidos por sus hijos en MasterChef Celebrity: todas las fotos

La noche del jueves fue muy especial por la visita de los Valentino, Constantino y Benedicto en el reality. Además, la emotiva participación de los hijos de Evangelina Anderson, La Joaqui y Emilia Attias

Maxi López, Eugenia Tobal y
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 20° en

Franco Colapinto terminó 20° en la FP1 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

El enorme elogio de Alexander Zverev a Francisco Cerúndolo tras el cruce por la Copa Davis

Los videos del multitudinario festejo de Rosario Central por el trofeo de “campeón de Liga”: la desafiante frase de Alejo Véliz

Bielsa habló durante una hora y 45 minutos para anunciar que sigue en Uruguay: por qué se considera “tóxico” y los roces internos

El Inter Miami de Messi informó la fecha de inauguración de su nuevo estadio: el rival al que enfrentará

TELESHOW
Ángela Torres compartió el importante

Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York: “Qué locura”

Lissa de Bandana habló tras su ataque de furia y su mal momento con Lourdes Fernández: “Quiere desacreditar lo que hice”

Moria Casán habló del aborto que tuvo en su juventud: “A los 17 años iba sola a sacarme cosas para no tener una familia”

Ángel de Brito confirmó cuándo será el último programa de Yanina Latorre en LAM: el final de una década de trabajo

Maxi López, Eugenia Tobal y Valu Cervantes fueron sorprendidos por sus hijos en MasterChef Celebrity: todas las fotos

INFOBAE AMÉRICA

La OEA convocó una sesión

La OEA convocó una sesión urgente por los “crecientes riesgos” para el proceso electoral en Honduras

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de China moviliza barcos civiles para una eventual invasión a Taiwán

Rusia anunció la captura de la ciudad ucraniana de Kupiansk

El presidente de Bolivia eliminó el Ministerio de Justicia tras destituir a Freddy Vidovic

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas