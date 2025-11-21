Roberto García Moritán se sinceró sobre las posibilidades de casamiento con Priscila Crivocapich

Roberto García Moritán habló sobre los planes inmediatos de casamiento con Priscila Crivocapich (Video: SQP, América TV)

A seis meses de iniciar su relación con Priscila Crivocapich, Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que comenzara a circular una versión sobre un posible casamiento. El dato empezó a rodar en SQP (América TV) y fue Yanina Latorre quien llevó el tema a la mesa para preguntar si el político y la periodista estaban a punto de dar un paso más en su historia.

Según reveló la conductora, había llegado a la producción un comentario que sugería que la pareja podría estar planificando una ceremonia. Incluso contó que, al rastrear el origen, detectaron que el rumor había tomado fuerza porque Priscila comenzó a seguir varias cuentas de ateliers de vestidos de novia en redes sociales, lo que para muchos se interpretó como una señal. “De repente empezó a seguir un montón de vestidos de novia”, comentó en el programa, en tono de intriga.

Con ese marco, el cronista Rodrigo Bar fue a buscar a García Moritán para conocer su postura. Allí, frente a cámara, el economista eligió bajar la intensidad de las especulaciones y poner en contexto cómo atraviesa este momento personal. Dijo que está muy bien con su pareja, que disfrutan de una relación tranquila, pero que no tiene planes inmediatos vinculados a una boda. “Debe haber sido un malentendido. Estoy muy bien así y sin ese plan por ahora”, explicó cuando le preguntaron si estaba preparando una ceremonia antes de fin de año.

García Moritán afirmó que disfruta de una relación tranquila con Priscila Crivocapich y descartó una boda este año (Crédito: RSFotos)

Aun así, dejó espacio para la duda al sugerir que la vida puede sorprender y que no cierra la puerta a nada en el futuro. Lo que sí dejó claro es que no es un proyecto contemplado ni para este año ni para el próximo. “No voy a decir más ‘nunca más’, porque la vida siempre te termina dando una sorpresa, pero lejos de ser parte de mis planes, ni este año ni el año que viene", sentenció.

El exmarido de Pampita también hizo una comparación tácita con su pasado. Cuando le recordaron que con Carolina Ardohain se casaron apenas a los pocos meses de empezar, él marcó que aquella fue una situación distinta y que hoy vive un momento completamente diferente, más calmo y menos expuesto: “Estamos hace seis meses juntos, estamos bien, tranquilos… Son momentos de la vida”.

La relación actual de García Moritán es diferente a la que tuvo con Pampita, que se destacó por su rápido casamiento

En el estudio, Yanina Latorre aportó más información que alimentó la intriga. Contó que según lo que ella misma había escuchado, él habría comentado informalmente que podría haber una boda “en algún momento”, aunque aclaró que ese tipo de frases sueltas muchas veces se interpretan de manera literal cuando no necesariamente lo son. También remarcó que, esta vez, García Moritán parece transitar su nueva relación con otro tempo.

La conversación en SQP luego giró hacia otro tema que también involucra al empresario: el conflicto mediático que atravesó Benjamín Vicuña por las recientes declaraciones de la China Suárez. El cronista le preguntó a Moritán cómo veía la situación, teniendo en cuenta que comparten una familia ensamblada por los hijos en común que él tiene con Pampita y que la actriz comparte con el actor chileno.

Lejos de meterse en polémicas, el empresario mantuvo un tono respetuoso. Dijo que Vicuña es “un tipazo” y “un gran padre”, y que si bien no consume demasiado lo que se dice en televisión, su experiencia personal con él siempre fue positiva. Además, reflexionó sobre la exposición mediática y sus consecuencias: recordó que cuando él atravesó su separación, entendió que mostrar demasiado la vida privada puede traer efectos no deseados. “Exponer las cosas en demasía tiene sus riesgos”, sostuvo frente a cámara.