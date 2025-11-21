Pampita aclaró las dudas sobre su peinado carré que se volvió viral: “No es peluca”

Pampita sorprendió al lucir un nuevo look en una gala solidaria (Instagram)

El reciente cambio de imagen de Pampita en la gala solidaria de Barón B captó la atención tanto de los asistentes como de los usuarios en redes sociales, al lucir un falso bob que alteró por completo su apariencia habitual. La transformación, obra del estilista Zacarías Guedes, se basó en una técnica que simula el cabello corto sin necesidad de tijeras, una opción que se ha popularizado entre quienes buscan renovar su estilo solo por una noche.

El impacto visual del falso carré fue tan logrado que muchos creyeron que la modelo argentina había optado por un corte definitivo, cuando en realidad se trató de una estrategia pensada exclusivamente para ese evento. Esta técnica, que ha ganado notoriedad en plataformas como TikTok, permite experimentar con el look bob sin modificar el largo real del cabello, desafiando la creencia de que solo un corte auténtico puede ofrecer una imagen renovada.

Estilistas recomiendan el falso bob para quienes desean un cambio de imagen sin comprometerse con un corte definitivo

El procedimiento, según algunos tutoriales en las redes, se compone de tres etapas principales: texturizar, esconder y moldear. El primer paso consiste en preparar el cabello seco, creando ondas suaves o un movimiento sutil con la ayuda de productos texturizantes o mousse ligera, lo que aporta cuerpo y estabilidad al peinado. Posteriormente, se realiza una colita baja floja o se dividen las puntas en pequeños rodetes pegados a la nuca, asegurando todo con invisibles.

Finalmente, la capa superior del cabello se acomoda sobre el recogido, formando la línea característica del bob y ocultando por completo el largo original. En el caso de Pampita, el resultado fue un long bob prolijo, con caída natural y sin rastros visibles de su melena característica.

Pampita sorprendió en una gala con un falso bob creado por el estilista Zacarías Guedes, revolucionando su imagen habitual

Pampita aclaró las dudas sobre su look que se volvió viral: "No es peluca"

Carolina lució este comentado peinado en la reciente gala solidaria celebrada en el Hipódromo de Palermo, que reunió a destacadas figuras del espectáculo y la sociedad porteña. Pero más allá de su look y de las celebrities, el otro detalle que llamó la atención fue presencia conjunta de Pampita, Benjamín Vicuña y sus actuales parejas, ratificando el buen vínculo que mantienen luego de la separación. En la 14° edición del Prix Baron B, la cordialidad y la elegancia se impusieron, dejando en evidencia la madurez de los vínculos personales en un contexto de compromiso social.

Pampita deslumbró con un vestido plateado y blazer blanco, consolidando su estilo moderno en el evento solidario de Buenos Aires.

Durante la velada, Pampita asistió acompañada por Martín Pepa, mientras que Benjamín Vicuña llegó junto a Anita Espasandín. La interacción entre los ex fue notoria: compartieron el evento, posaron sonrientes tanto en pareja como en grupo y mostraron una relación armoniosa, incluso en tiempos donde las diferencias personales podrían haber prevalecido. La imagen de los cuatro protagonistas, compartiendo sonrisas y posando juntos, sintetizó el espíritu de la noche y aportó un matiz especial a la celebración.

El evento, considerado uno de los más esperados del año, exigió a sus invitados un estricto código de vestimenta. Las mujeres lucieron fascinators y los hombres optaron por el clásico black tie, lo que aportó un aire de sofisticación a la gala. Pampita eligió un vestido plateado cubierto de destellos, combinado con un blazer blanco que realzó su estilo moderno y elegante. Su pareja, Martín Pepa, apostó por un smoking blanco clásico, complementado con moño negro, pantalón y camisa al tono, consolidando un look tradicional de gala.

Por su parte, Benjamín Vicuña se inclinó por un traje negro sin corbata, logrando un equilibrio entre sofisticación y relajación. Anita Espasandín sorprendió con un vestido negro ajustado, con transparencias y paneles de red, acompañado de accesorios plateados que acentuaron su presencia en la alfombra roja. Entre los detalles más llamativos de la noche destacaron el escote tipo corset del vestido de Anita, la elección de zapatos negros lustrados por parte de Vicuña y la combinación de gargantilla brillante y pulseras en el conjunto de la modelo.