La confesión de Tini Stoessel tras los conciertos de FUTTTURA: “Es una reconciliación con lo que fui”

Tini Stoessel culminó con éxito una serie de ocho shows de su espectáculo FUTTTURA en Tecnópolis, y compartió una profunda reflexión en sus redes sociales sobre el significado de este ciclo en su vida artística y personal. La artista subrayó la importancia de este proyecto como un espacio de reconciliación consigo misma y agradeció a su equipo y seguidores por acompañarla en este proceso. El impacto de FUTTTURA, tanto en la puesta en escena como en la respuesta del público, consolidó el fenómeno que rodea a la cantante en la escena pop latinoamericana.

En su publicación, Stoessel expresó que FUTTTURA representó mucho más que una celebración de lo que está por venir. “Es y fue una reconciliación con lo que fui. Un escenario donde pude mirar al miedo sin esconderme”, escribió en un extenso posteo en su cuenta de Instagram. La artista relató que cada etapa de su carrera la llevó hasta este momento y que el espectáculo terminó siendo un encuentro consigo misma y con su público. “Poder estar presente, sentir y disfrutar lo que antes me pesaba mucho. Es haber llegado a este lugar desde la calma, pero, sobre todo, desde la verdad”, añadió en su mensaje.

La ex Violetta también compartió una reflexión sobre la búsqueda de autenticidad y la aceptación de la vulnerabilidad. “Entender que no soy una sola versión, que la belleza también está en la vulnerabilidad, en la imperfección y en seguir buscando”, afirmó en su publicación, y agradeció especialmente a sus seguidores “por hacer que FUTTTURA sea un lugar donde el miedo se transforma en movimiento”.

El agradecimiento de Stoessel se extendió a su equipo de trabajo, a quienes reconoció por su dedicación y entrega durante todo el proceso creativo. “Pudimos lograr que tantas piezas puedan convivir en un mismo show. Gracias por poner su cuerpo, su arte y su corazón. Lxs quiero y admiro profundamente”, escribió la cantante. Además, dedicó unas palabras a quienes asistieron a los shows: “Después de tantos ensayos, incertidumbre y emoción de imaginarlos ahí, finalmente algo encontró su lugar, como si todo hubiese estado esperando ese momento. Lxs amo”, concluyó en su mensaje que compartió con fotos y videos que documentan parte de la experiencia.

La serie de conciertos de FUTTTURA comenzó el 25 de octubre pasado, tras una reprogramación por mal clima, marcando el inicio de una serie de presentaciones que destacaron por su despliegue visual y musical. Stoessel deslumbró al público con una variedad de estilismos que recorrieron desde el look rocker hasta el romántico y el tribal. En la apertura, la artista eligió un conjunto negro de cuero con tachas metálicas, que impuso un tono audaz y moderno al recital. Este atuendo, compuesto por un top tipo corpiño, bombacha de tiro alto y cinturón ancho, fue ampliamente comentado en redes sociales y señalado como uno de los más sensuales de su carrera.

Ante la atenta mirada de su novio Rodrigo De Paul, Stoessel sorprendió con un vestido rosa pastel de inspiración romántica, con escote corazón, falda amplia y mangas de tul translúcidas, generando una ovación instantánea entre los asistentes. La puesta en escena continuó con un conjunto en tonos tierra de cuero desgastado y flecos, que aportó fuerza y movimiento a los momentos más intensos del show. En otro segmento, la cantante optó por un body negro ajustado y una falda blanca amplia, mostrando una faceta más urbana y descontracturada, ideal para el despliegue coreográfico.

Cada uno de estos looks formó parte de una propuesta integral en la que la moda acompañó los distintos climas musicales y emocionales del espectáculo. Durante aquella primera función, los hashtags vinculados al vestuario de Stoessel se convirtieron en tendencia y las imágenes y videos del show multiplicaron elogios en redes sociales. Lo mismo ocurrió cada vez que Tini subió al escenario, en una saga de conciertos que tuvo como invitados a figuras como Chris Martin, cantante de Coldplay, el rapero Milo J y hasta sus compañeros de Violetta.

Según sus propias palabras, FUTTTURA marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de Tini Stoessel, caracterizada por la búsqueda de autenticidad y la celebración de la diversidad personal y artística. El espectáculo, que combinó música, moda y emociones, se consolidó como uno de los eventos pop más destacados del año en Argentina y ya proyecta su itinerario en diferentes partes del mundo.