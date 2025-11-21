Teleshow

La confesión de Tini Stoessel tras los conciertos de FUTTTURA: “Es una reconciliación con lo que fui”

La artista compartió fotos y videos junto a una reflexión sobre los ocho shows en los que presentó el espectáculo más ambicioso de su carrera

Guardar
Tini Stoessel compartió un fragmento de la visita de Milo J a los shows de FUTTTURA en Tecnópolis (Video: Instagram)

Tini Stoessel culminó con éxito una serie de ocho shows de su espectáculo FUTTTURA en Tecnópolis, y compartió una profunda reflexión en sus redes sociales sobre el significado de este ciclo en su vida artística y personal. La artista subrayó la importancia de este proyecto como un espacio de reconciliación consigo misma y agradeció a su equipo y seguidores por acompañarla en este proceso. El impacto de FUTTTURA, tanto en la puesta en escena como en la respuesta del público, consolidó el fenómeno que rodea a la cantante en la escena pop latinoamericana.

En su publicación, Stoessel expresó que FUTTTURA representó mucho más que una celebración de lo que está por venir. “Es y fue una reconciliación con lo que fui. Un escenario donde pude mirar al miedo sin esconderme”, escribió en un extenso posteo en su cuenta de Instagram. La artista relató que cada etapa de su carrera la llevó hasta este momento y que el espectáculo terminó siendo un encuentro consigo misma y con su público. “Poder estar presente, sentir y disfrutar lo que antes me pesaba mucho. Es haber llegado a este lugar desde la calma, pero, sobre todo, desde la verdad”, añadió en su mensaje.

En fotos y palabras, Tini
En fotos y palabras, Tini Stoessel repasó la experiencia FUTTTURA, resaltando la importancia de la autenticidad y la aceptación de la vulnerabilidad en su mensaje tras los conciertos
El espectáculo FUTTTURA marcó un
El espectáculo FUTTTURA marcó un antes y un después en la escena pop argentina al fusionar moda, emociones y conexión con el público

La ex Violetta también compartió una reflexión sobre la búsqueda de autenticidad y la aceptación de la vulnerabilidad. “Entender que no soy una sola versión, que la belleza también está en la vulnerabilidad, en la imperfección y en seguir buscando”, afirmó en su publicación, y agradeció especialmente a sus seguidores “por hacer que FUTTTURA sea un lugar donde el miedo se transforma en movimiento”.

El agradecimiento de Stoessel se extendió a su equipo de trabajo, a quienes reconoció por su dedicación y entrega durante todo el proceso creativo. “Pudimos lograr que tantas piezas puedan convivir en un mismo show. Gracias por poner su cuerpo, su arte y su corazón. Lxs quiero y admiro profundamente”, escribió la cantante. Además, dedicó unas palabras a quienes asistieron a los shows: “Después de tantos ensayos, incertidumbre y emoción de imaginarlos ahí, finalmente algo encontró su lugar, como si todo hubiese estado esperando ese momento. Lxs amo”, concluyó en su mensaje que compartió con fotos y videos que documentan parte de la experiencia.

El vestuario de Tini Stoessel
El vestuario de Tini Stoessel en FUTTTURA, desde el look rocker hasta el romántico y tribal, generó tendencia en redes sociales en cada uno de los shows
FUTTTURA proyecta el itinerario internacional
FUTTTURA proyecta el itinerario internacional de Tini tras consolidarse como uno de los eventos pop más destacados del año en Argentina

La serie de conciertos de FUTTTURA comenzó el 25 de octubre pasado, tras una reprogramación por mal clima, marcando el inicio de una serie de presentaciones que destacaron por su despliegue visual y musical. Stoessel deslumbró al público con una variedad de estilismos que recorrieron desde el look rocker hasta el romántico y el tribal. En la apertura, la artista eligió un conjunto negro de cuero con tachas metálicas, que impuso un tono audaz y moderno al recital. Este atuendo, compuesto por un top tipo corpiño, bombacha de tiro alto y cinturón ancho, fue ampliamente comentado en redes sociales y señalado como uno de los más sensuales de su carrera.

Ante la atenta mirada de su novio Rodrigo De Paul, Stoessel sorprendió con un vestido rosa pastel de inspiración romántica, con escote corazón, falda amplia y mangas de tul translúcidas, generando una ovación instantánea entre los asistentes. La puesta en escena continuó con un conjunto en tonos tierra de cuero desgastado y flecos, que aportó fuerza y movimiento a los momentos más intensos del show. En otro segmento, la cantante optó por un body negro ajustado y una falda blanca amplia, mostrando una faceta más urbana y descontracturada, ideal para el despliegue coreográfico.

Tini destacó que FUTTTURA representa
Tini destacó que FUTTTURA representa una reconciliación personal y profesional con su carrera
El mensaje de Tini a
El mensaje de Tini a su equipo: "Gracias por poner su cuerpo, su arte y su corazón. Lxs quiero y admiro profundamente"

Cada uno de estos looks formó parte de una propuesta integral en la que la moda acompañó los distintos climas musicales y emocionales del espectáculo. Durante aquella primera función, los hashtags vinculados al vestuario de Stoessel se convirtieron en tendencia y las imágenes y videos del show multiplicaron elogios en redes sociales. Lo mismo ocurrió cada vez que Tini subió al escenario, en una saga de conciertos que tuvo como invitados a figuras como Chris Martin, cantante de Coldplay, el rapero Milo J y hasta sus compañeros de Violetta.

Según sus propias palabras, FUTTTURA marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de Tini Stoessel, caracterizada por la búsqueda de autenticidad y la celebración de la diversidad personal y artística. El espectáculo, que combinó música, moda y emociones, se consolidó como uno de los eventos pop más destacados del año en Argentina y ya proyecta su itinerario en diferentes partes del mundo.

Temas Relacionados

Tini StoesselFUTTTURATecnópolisPop latinoamericanoAke Music

Últimas Noticias

Identificaron a los ladrones que asaltaron la casa de Valeria Mazza: son todos adolescentes de entre 17 y 19 años

Los individualizaron a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad. También una serie de allanamientos en San Isidro y Tigre donde secuestraron objetos de interés. Aún no los encontraron

Identificaron a los ladrones que

Jairo recordó el encuentro que cambió para siempre su carrera: “Me costó abrir puertas en Argentina”

En su visita a Infobae en Vivo, el cantante repasó el largo camino que lo llevó a triunfar en Europa antes de lograr ser profeta en su tierra

Jairo recordó el encuentro que

El mal momento de Alejandra Maglietti: le robaron en Palermo

La abogada, modelo y panelista contó en sus redes sociales que le abrieron su automóvil y le sustrajeron un bolso. El fin de semana pasado, la empresa de su esposo estuvo entre las afectadas por el terrible incendio del Polo Industrial Spegazzini

El mal momento de Alejandra

Pampita aclaró las dudas sobre su peinado carré que se volvió viral: “No es peluca”

La modelo asistió a un evento junto a Martín Pepa y su look se llevó todas las miradas. Cómo es la estrategia que permite experimentar con el estilismo de manera temporal

Pampita aclaró las dudas sobre

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

Invitada por Cristina Pérez en su nuevo programa, la cantante recorrió su ciudad natal junto a los lugares y las personas que marcaron su vida

Soledad Pastorutti se encontró con
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Inglaterra

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

Impacto en la Fórmula 1: Toto Wolff vendió parte de su participación en Mercedes

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

TELESHOW
Identificaron a los ladrones que

Identificaron a los ladrones que asaltaron la casa de Valeria Mazza: son todos adolescentes de entre 17 y 19 años

Jairo recordó el encuentro que cambió para siempre su carrera: “Me costó abrir puertas en Argentina”

El mal momento de Alejandra Maglietti: le robaron en Palermo

Pampita aclaró las dudas sobre su peinado carré que se volvió viral: “No es peluca”

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta a una decisión crucial, perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”

Samanta Schweblin: “Desde que me fui del país, mis libros son más argentinos que nunca”

Demolieron en Punta del Este una casa de contenedor realizada en plena costa

Honduras necesita una propuesta de gobierno clara

Donald Trump le dio a Volodimir Zelensky hasta el próximo jueves para responder a su plan de paz en Ucrania