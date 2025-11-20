Teleshow

La furia de María Eugenia Ritó: pagó por error $750.000 por un champagne y dice que no le devolvieron el dinero

La exvedette contó a través de sus redes sociales que sufre por haber sido estafada por un vendedor

Guardar

Un error al realizar una transferencia electrónica dejó a María Eugenia Ritó en el centro de la polémica. Mediante sus redes sociales, la exvedette explicó que, al intentar pagar una botella de champagne francés a través de una billetera virtual, transfirió por equivocación $750.000 pesos en lugar de los $75.000 que correspondían al valor real del producto. Ante la falta de respuesta del vendedor para devolverle la diferencia, la figura del espectáculo optó por hacer público el incidente en sus plataformas, donde el caso rápidamente ganó visibilidad y generó repercusión.

La situación se originó cuando Ritó, acostumbrada a comprar champagne al mismo proveedor, utilizó una billetera virtual para abonar la compra. Según relató, el error en la suma transferida fue involuntario y, al advertirlo, intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el vendedor para solicitar la devolución del dinero excedente. Sin embargo, no obtuvo respuesta. “Esta persona no me devuelve el dinero. Le hablé mil veces y no responde”, manifestó Ritó en sus cuentas de X e Instagram, donde expresó su preocupación y frustración por la falta de solución.

El reclamo de María Eugenia
El reclamo de María Eugenia Ritó a través de redes sociales (X)

La publicación de Ritó no tardó en viralizarse. El caso llegó a Yanina Latorre, quien se solidarizó con la exvedette y divulgó el caso, amplificando el reclamo. La conductora de SQP, instó a sus seguidores a solidarizarse con la ex vedette: “Ayudemos a que María recupere la plata que este tipo no le quiere devolver”, escribió, sumando presión pública sobre el vendedor.

El caso no solo generó apoyo de figuras públicas, sino que también motivó a otros usuarios a compartir experiencias similares. A través de Instagram, Ritó recibió mensajes de personas que aseguraron haber atravesado situaciones parecidas con el mismo vendedor. Uno de los mensajes advertía que otras personas también habían tenido problemas y ofrecía datos de contacto para colaborar.

María Eugenia Ritó recibió mensajes
María Eugenia Ritó recibió mensajes de seguidores que confesaron haber sido víctimas de la misma persona (Instagram)

No es la primera vez que Ritó sufre un problema económico. A finales de 2024, la figura fue blanco de un delito en un supermercado ubicado en el barrio de Belgrano, donde se detectó el uso indebido de su tarjeta de débito. Según lo informado por Pepe Ochoa en el programa LAM emitido por América TV, los responsables realizaron compras por un total de 300 mil pesos, vaciando así su cuenta bancaria. Ritó, al recibir el desglose de los gastos fraudulentos, actuó de inmediato para bloquear la cuenta y detener cualquier otra transacción.

“Me di cuenta de que me habían hecho gastos, me la duplicaron. Pero automáticamente lo que hice fue darle de baja”, dijo Ritó a Teleshow, describiendo cómo enfrentó la situación rápidamente y pudo resolver el asunto.

En diálogo con este medio, la exvedette especificó algunos detalles sobre cómo descubrió la estafa. “Hoy no salí en todo el día. Y cuando vi el homebanking, me di cuenta de que me habían duplicado la de débito. Menos mal que entré. Uno ve los gastos, los consumos y ahí me di cuenta, no es que me pasó algo a mí o me robaron: me la duplicaron y me hicieron unos gastos”, lamentó María Eugenia con algo de resignación, y aseguró que su próximo paso es acudir a la entidad bancaria que emite la tarjeta. “Voy a ver si es posible que me lo reintegren” relató.

A finales de 2024, María
A finales de 2024, María Eugenia Ritó fue blanco de un delito en un supermercado ubicado en el barrio de Belgrano, donde se detectó el uso indebido de su tarjeta de débito

El hecho ocurrió en pleno contexto de preparativos para las fiestas de fin de año, lo que podría haber facilitado el descuido o la oportunidad para los delincuentes de hacerse con la tarjeta. Este tipo de fraudes suele aumentar durante épocas festivas debido a la alta circulación de dinero y transacciones y estrés que aborda a los eventuales compradores.

Temas Relacionados

María Eugenia Ritó

Últimas Noticias

El conmovedor texto que escribió María Julia Oliván para su hijo y celebrar sus avances: “Mi orgullo más grande”

La periodista publicó el momento en que Antonio iza la bandera y habla en público en el patio de su escuela. Durante su internación por una grave quemadura, el niño estuvo a su lado y fue la gran inspiración para no bajar los brazos

El conmovedor texto que escribió

El orgullo de Adrián Pallares por su hija Mía: “La primera de la familia con título universitario”

El conductor de Intrusos compartió su felicidad y satisfacción al asistir al acto de graduación de su hija mayor. Su emoción

El orgullo de Adrián Pallares

Santiago del Moro recorrió la casa de Gran Hermano Generación Dorada y anticipó grandes cambios: “Prepárense”

El conductor mostró por primera vez el interior de la vivienda antes de su remodelación, anticipando una transformación total y cambios inéditos en la próxima edición del reality que llegará en 2026

Santiago del Moro recorrió la

La angustia de Juana Repetto por el viaje de su hijo mayor: “Re movilizada”

La actriz e influencer preparó el equipaje de Toribio, que se va con su papá. Sus reflexiones y el primer objeto que será sólo de Timoteo, el hijo que lleva en su vientre

La angustia de Juana Repetto

María Becerra publicó un adelanto de la canción con su novio, J Rei: “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”

La pareja presentó un fragmento de su nuevo tema, inspirado en las pérdidas gestacionales que atravesaron, mostrando una faceta íntima y emotiva que impactó a sus seguidores en redes sociales

María Becerra publicó un adelanto
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la primera

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El dobles peleó hasta el final, pero no pudo y Argentina cayó frente a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis

La llamativa frase de Yuki Tsunoda sobre su futuro en la F1: cuándo se definirá su situación en Red Bull

La nueva cábala de Boca en la antesala de una nueva “final” por el Clausura y las dudas de Úbeda pensando en Talleres

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

TELESHOW
El conmovedor texto que escribió

El conmovedor texto que escribió María Julia Oliván para su hijo y celebrar sus avances: “Mi orgullo más grande”

El orgullo de Adrián Pallares por su hija Mía: “La primera de la familia con título universitario”

Santiago del Moro recorrió la casa de Gran Hermano Generación Dorada y anticipó grandes cambios: “Prepárense”

La angustia de Juana Repetto por el viaje de su hijo mayor: “Re movilizada”

María Becerra publicó un adelanto de la canción con su novio, J Rei: “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”

INFOBAE AMÉRICA

Imágenes satelitales muestran cómo el

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de China moviliza barcos civiles para una eventual invasión a Taiwán

Rusia anunció la captura de la ciudad ucraniana de Kupiansk

El presidente de Bolivia eliminó el Ministerio de Justicia tras la destitución de Freddy Vidovic por ocultar una condena

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas

El hijo del ex contralor correísta fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos