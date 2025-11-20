La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

Un participante debió abandonar la cocina de MasterChef tras ser eliminado

La quinta gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó una de las definiciones más tensas y emotivas de la temporada. En una noche marcada por la exigencia técnica y el nerviosismo, Walas se convirtió en el quinto eliminado del certamen culinario luego de presentar una galleta gigante que el jurado consideró desprolija, seca y lejos de los estándares solicitados por Damián Betular, el jurado que había dado la consigna.

La competencia vivía el cierre de la denominada “semana especial del jurado”, y la prueba de este miércoles consistía en replicar una cookie XL con la receta y presentación del pastelero. La dificultad del desafío era alta: no solo había que dominar el punto de la masa y las coberturas, sino también presentar el producto dentro de una caja, tal como había pedido la producción. Sin embargo, el líder de Massacre optó por una versión alternativa que terminaría costándole la continuidad en el reality.

Así fue despedido Walas tras su eliminación de MasterChef

Desde el comienzo de la gala, el músico se mostró visiblemente preocupado. En su paso por la estación de los jurados, confesó: “Mi cookie extra large rústica”. Su propia definición terminó anticipando lo que vendría minutos después. El músico aclaró que se le había complicado el proceso con la harina y que el tiempo había jugado en contra. “Me fue muy difícil. Yo cocino siempre tranquilo, aunque esté nervioso por dentro”, admitió.

A la hora de la degustación, el impacto visual fue inmediato: la galleta se presentaba fuera de forma, con una consistencia dura y una cobertura desparramada. Antes de abrir la caja, al notar la desprolijidad, Betular consultó: “¿Está al revés? ¿Se te dio vuelta la cookie o armaste la caja al revés?”. Walas, entre risas, respondió: “No sé... Lo que no tiene es base”.

Minutos más tarde, mientras revisaban la parte inferior, los chefs notaron áreas quemadas. “Menos mal que avisó”, lanzó Donato de Santis, que intentaba encontrar alguna virtud en medio del desastre. El pastelero, más directo, señaló: “Bueno, de masa es más un polvorón. Es como un alfajor de maicena, seco”. El cantante aceptó: “Es seco, sí”.

Pese a las críticas, el jurado reconoció algunos aciertos. Según Betular, la ganache estaba bien lograda y el punto del toffee era correcto. También elogió los frutos secos utilizados. Sin embargo, observó un problema central: “Le falta orden a lo de arriba”. El artista, en su testimonio individual detrás de cámara, hizo autocrítica: “Soy consciente de que hice una cookie horrible desde lo estético”. Donato también profundizó en los errores: “Lo que le pusiste arriba está bien hecho, pero cuando después se encuentra con esta cosota seca, cementificado, no rinde en la boca”.

A la hora de la definición final, los dos participantes en riesgo eran Walas y Susana Roccasalvo, que fueron llamados al frente por presentar las preparaciones más flojas de la noche. La tensión se apoderó del estudio cuando Germán Martitegui tomó la palabra para anunciar quién debía dejar el certamen. “El participante que abandona en esta noche las cocinas de MasterChef es… Walas”.

La despedida de los jurados fue especialmente cálida. Martitegui destacó la energía del cantante desde su ingreso, recordando que llegó al programa como reemplazo de Pablo Lescano. “Entraste de sorpresa para nosotros con esa energía, con esas ganas, con eso que pareció empezar siendo suerte y después fue talento, una conexión con el arte. Hoy esa improvisación te jugó una mala pasada. Valoramos muchísimo que alguien tan importante como vos haya estado acá compartiendo estos días con nosotros. MasterChef es tu casa”.

De Santis subrayó lo que aportó Walas al formato. Dijo que el programa perdería “un elemento de color” y bromeó sobre su postre: “Tu cookie fue una masacre”, en referencia a la banda del músico. Aun así, sostuvo que había sido una presencia honorable y genuina. Por su parte, Betular también le dedicó unas palabras sentidas. “Es un participante que queda en nuestras memorias para siempre”, afirmó, valorando que el artista se mantuviera auténtico en cada prueba. “Esta es tu casa y estas son tus cocinas”.

Walas, emocionado, agradeció la experiencia: “Muchísimas gracias por aguantarme hasta esta altura. El placer es mío de haberlos conocido a ustedes, chefs, de haberte conocido, Wanda, y al grupo. Importantísima la gente que está detrás de cámara”. También destacó la labor de los equipos de edición, música y sonido, algo poco habitual en las despedidas del reality.

Wanda Nara, conductora del ciclo, también mostró su cariño por el participante. Lo elogió por su buena energía y hasta recordó su deseo de hacer una canción junto a Massacre. “Se va a notar tu falta”, aseguró. El músico cerró su paso por la competencia con una frase que resumió su espíritu: “Un placer haber pasado por MasterChef. De las mejores experiencias que tuve en mi vida”, dijo antes de dejar el delantal sobre la mesada e irse.