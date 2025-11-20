Teleshow

El profundo mensaje de Andrea Bocelli luego de ser condecorado por Javier Milei: “Me lo guardo en el corazón”

Después de recibir la Orden de Mayo al Mérito en la Casa Rosada, el artista italiano dedicó sentidas palabras a la Argentina y destacó el lazo entre ambos países

Javier Milei recibió a Andrea Bocelli en Casa Rosada

El paso de Andrea Bocelli por la Argentina no solo dejó conciertos repletos y ovaciones, sino que se coronó con un reconocimiento que marcó su vínculo con el país. Antes de regresar a Italia, el tenor vivió una jornada especial en la Casa Rosada: fue recibido por el presidente Javier Milei en el Salón Blanco, donde se le entregó la Orden de Mayo al Mérito, el máximo honor que la Argentina concede a figuras destacadas de la cultura internacional. Entre emociones, fotos y agradecimientos, la visita institucional se transformó en un recuerdo imborrable para el artista, quien lo plasmó en una extensa carta en sus redes sociales.

Junto a una serie de imágenes que retratan distintos momentos del acto y su encuentro con Milei, escribió un mensaje donde volcó pensamientos y gratitud. “Es un reconocimiento que llevo en el corazón, como se guarda una etapa decisiva del propio viaje en la vida. Recibir de manos del presidente Milei la Orden de Mayo al Mérito, en el grado de Comendador, es un sueño que toma forma y se hace realidad... Aún más, si pienso en aquel chico que fui, en la campiña toscana donde crecí, en la sencillez y en esas aspiraciones pequeñas pero tenaces que supe cultivar. Me sorprende y me conmueve pensar, hoy, hasta dónde la música supo llevarme”, compartió.

En la misma publicación, Bocelli hizo un repaso de sensaciones profundas originadas en la jornada. “Creo en el destino, creo en el designio divino que nuestro Padre celestial ha concebido para cada uno de nosotros. En la Casa Rosada sentí como si el destino mismo me revelara un nuevo fragmento de ese plan. Y percibí la presencia de mis padres, como si desde el Cielo posaran una mirada de aprobación sobre su hijo, en un día tan especial para él”, continuó.

Bocelli junto al mandatario argentino
Bocelli junto al mandatario argentino previo a recibir la Orden de Mayo al Mérito (Instagram)

Cuando canto en Argentina, siento que el público entiende mi lenguaje antes incluso de las palabras: lo reconoce en la historia, en la sangre, en esa sensibilidad y esa nostalgia que nos unen. Nuestras culturas, como dos voces en un dueto, se encuentran en una misma intención: dar forma a la belleza que nos atraviesa”, destacó el artista.

Y, fiel a su impronta cálida y cercana, dejó palabras de reconocimiento para quienes lo acompañaron durante la visita. “Deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Presidente de la República Argentina por este gesto de gran generosidad institucional; a la Nación entera, por su historia y su espíritu; a los argentinos, que supieron recibirme con un cariño que no se olvida; a la comunidad italiana, siempre presente como una segunda familia; y sobre todo, al público, que me ha acogido con tanta benevolencia”, se sinceró Bocelli.

El tenor italiano dejó en
El tenor italiano dejó en claro su emoción ante la condecoración recibida el miércoles

El cierre del mensaje no pudo ser más emotivo: “Fue un privilegio sentir, una vez más, el lazo vivo entre Italia y Argentina, dos tierras que se reflejan una en la otra como dos hermanas: distantes solo en los mapas. Espero volver muy pronto entre ustedes, para cantar, compartir y devolver, al menos en parte, el afecto que he recibido”.

Cabe recordar que la ceremonia se celebró en el histórico Salón Blanco y contó con la presencia de Milei, quien estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, además de los ministros Luis Caputo, Luis Petri, Mariano Cúneo Libarona y Pablo Quirno. El clima de solemnidad y gratitud marcó el encuentro, coronado por la entrega de la medalla y los aplausos que reconocieron a un artista, quien ofreció una versión instrumental del tango “Por una cabeza”, inmediatamente seguida por una interpretación sentida de “Bésame mucho”, que hace décadas traspasó fronteras.

Bocelli interpretó "Por una cabeza"
Bocelli interpretó "Por una cabeza" y "Bésame mucho" ante los presentes en el Salón Blanco
En el lugar estuvieron presentes
En el lugar estuvieron presentes Javier Milei, su hermana Karina, y miembros de su gabinete (Instagram)

Así, una visita marcada por la ovación en el escenario terminó con un homenaje a la altura en la Casa Rosada. Bocelli se fue de la Argentina con la condecoración máxima a su talento, y dejó un mensaje de gratitud y afecto que resonó tanto en los salones de Gobierno como entre todos los que vibran con su música.

