Javier Milei condecoró a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo y el tenor italiano cantó en la Casa Rosada

Andrea Bocelli cantó en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió a Andrea Bocelli en la Casa Rosada, en el marco de la gira que trajo al artista a la ciudad de Buenos Aires para realizar una serie de presentaciones que incluyeron un concierto en el Teatro Colón.

El mandatario argentino, conocido por su afinidad con la cultura y el arte, compartió un diálogo distendido con el tenor, en un encuentro que fue una muestra concreta de reconocimiento institucional a una de las voces más influyentes de la música clásica contemporánea.

En el evento, el Presidente condecoró al cantante con la Orden de Mayo. “Simboliza el reconocimiento de la Argentina a quienes por sus méritos se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que confiere el país”, dijo la locutora del evento.

“Vivo este momento como si fuera un sueño”, señaló Bocelli tras recibir la medalla de manos del jefe de Estado. “Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto”, manifestó el artista en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Andrea Bocelli y Javier Milei, juntos en Casa Rosada

Luego de pronunciar esas palabras de agradecimiento, Bocelli se sentó frente a un piano y tocó el tango “Por una cabeza”. Instantes después interpretó el clásico “Bésame mucho”, que provocó un gran aplauso del auditorio.

Los shows previos

Durante su estadía en Buenos Aires, Bocelli también protagonizó un emotivo cruce generacional al invitar a Nicki Nicole a compartir el escenario en el concierto que ofreció en el Hipódromo de San Isidro. La joven artista rosarina se sumó al tenor para interpretar “Vivo por ella” ante miles de espectadores, en una colaboración que fue muy celebrada tanto por el público como por los protagonistas. Bocelli calificó el momento como “un honor” y elogió “el talento y la calidez de una gran artista argentina”.

Por su parte, Nicki Nicole expresó su emoción a través de un mensaje en las redes sociales. “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”, posteó la cantante que también señaló. “Buen día, ¡obviamente no dormí nada!”.

Además, el lunes, Bocelli cantó en el Teatro Colón, en lo que fue uno de los momentos más esperados de su visita. En el templo lírico de Argentina, el tenor desplegó su repertorio ante una audiencia que colmó la sala y disfrutó de la potencia y la sensibilidad de una de las voces más reconocidas del mundo.