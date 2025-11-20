Teleshow

El nuevo look de Pampita que impactó a todos: corte carré pulido y vestido plateado

La modelo sorprendió en un evento al lucir su nueva imagen acompañada de su pareja, Martín Pepa. El video del glamoroso momento

Pampita impactó en la gala de Barón B con un cambio de look radical y corte carré corto ultra pulido (Video: Instagram/fedeflowersok)

Pampita volvió a convertirse en una de las figuras más comentadas de la noche durante la gala de Barón B a beneficio de Fundación Huésped, realizada en el Hipódromo de Palermo. La modelo sorprendió con un cambio de look drástico, luciendo un carré corto, recto y ultra pulido, un estilo que le dio un aire más moderno y que contrastó con sus habituales peinados largos.

El corte se robó todas las miradas en la alfombra roja, donde Pampita posó para los fotógrafos con un estilo totalmente renovado. Las imágenes muestran que llevó el pelo suelto, prolijo y con un acabado brillante, reforzando la estética minimalista que marcó su aparición.

Martín Pepa acompañó a Pampita
Martín Pepa acompañó a Pampita en la gala con un clásico smoking blanco, contrastando con el brillo de la modelo

Pero el nuevo peinado no fue lo único que llamó la atención: Pampita lució un deslumbrante vestido plateado de Marcelo Giacobbe ajustado al cuerpo, completamente bordado en brillos y con un escote profundo. La pieza también incluía un diseño con espalda al descubierto, tiras finas y un acabado metalizado que reflejaba la luz en cada movimiento. El look completo se convirtió en uno de los más celebrados de la noche por su combinación de sensualidad y sofisticación.

La conductora llegó a la gala acompañada por su novio, Martín Pepa, quien optó por un look clásico y elegante: smoking con saco blanco, camisa al tono y moño negro, una combinación que contrastó con el brillo absoluto del outfit de la modelo.

El nuevo peinado de Pampita,
El nuevo peinado de Pampita, obra del estilista Zacarías Guedes, marcó tendencia en la alfombra roja del Hipódromo de Palermo

Horas antes de la gala, el estilista Zacarías Guedes —encargado habitual de los looks de Pampita— compartió en sus redes una imagen del mismo corte carré que luego lució la modelo en el evento, lo que confirmó que él estuvo detrás del cambio. En la historia se veía la melena recta, pulida y simétrica, acompañada de un enigmático “?????”, insinuando que se venía una transformación importante. Poco después, Pampita apareció en la alfombra roja con ese mismo estilismo, validando que la renovación estética había sido trabajada junto a su peluquero de confianza.

Recientemente, durante una charla distendida en el ciclo de OLGA Sería Increíble, Pampita sorprendió al revelar varias condiciones que la acompañan desde siempre y que, según contó entre risas, marcaron su paso por la escuela y hasta su vida cotidiana. “Soy disléxica, tengo déficit atencional y, aparte, soy daltónica”, enumeró con naturalidad, generando la reacción inmediata de Nati Jota, una de las conductoras del programa, que no podía creer lo que escuchaba.

Pampita reveló que es disléxica, tiene déficit atencional y es daltónica desde siempre (Video: Sería Increíble, OLGA)

Al profundizar, la animadora explicó que su daltonismo no se trata de una confusión puntual entre tonos parecidos, sino que realmente suele equivocarse seguido: “Hay muchos colores que me confundo”, admitió. Damián Betular, divertido, acotó que con esa dificultad resultaría imposible distinguir equipos en un partido de fútbol, lo que dio pie a la modelo para contar cómo estas condiciones impactaron en su escolaridad. “Nunca pude jugar ni al básquet, ni al tenis, ni al pádel, ni al vóley”, confesó, mientras recordaba que en educación física solía quedarse sentada haciendo trabajos prácticos porque los deportes simplemente no eran una opción para ella.

Pero sus confusiones más particulares las vive en el día a día: cuando Nati Jota quiso saber si alguna vez le erró a un look por interpretar mal un color, Pampita no dudó: “Mil veces”. De hecho, adoptó una solución práctica: “Ahora tengo todo neutro en mi placard”, contó, y continuó marcando dos tonos que se le dificultan distinguir: “Celeste y verde a veces me cuesta”.

La anécdota más graciosa llegó cuando recordó una compra para sus hijos: “Una vez les compré unas zapatillas afuera, carísimas, y cuando llegué me dijeron: ‘Mamá, son rosas’. ¡Y para mí eran grises!”, relató entre risas. Una escena que, según admitió, ya es bastante habitual en su vida.

