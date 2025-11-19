“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

Juariu reveló una interacción digital entre la China Suárez y Mauro Icardi que antecede al escándalo del Wandagate (Video: Instagram)

Juariu volvió a encender las redes con un hallazgo que, lejos de pasar desapercibido, reavivó el escándalo mediático más importante de los últimos años para la farándula argentina: el vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez. La influencer detectó una interacción inesperada y la publicó sin filtro, generando revuelo inmediato entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando la tucumana compartió en Instagram una placa con un fondo violeta que decía: “Lo que acabo de encontrar”. Esa primera historia funcionó como anticipo del bombazo que estaba por revelar. Acto seguido, publicó la el video de un informe del programa Intrusos (América TV) correspondiente al 25 de noviembre de 2019, donde se veía un posteo de la China Suárez que tenía un “me gusta” de Mauro Icardi.

“En el 2019 noviembre, para ser precisa el 25 de noviembre fue la captura”, escribió Juariu señalando la fecha exacta en la que el futbolista había likeado aquella publicación, años antes del estallido del Wandagate, que tiene una fecha exacta ya conocida: el 16 de octubre de 2021. La influencer, que siguió hilando el hallazgo con ironía, añadió otra historia con fondo celeste y un mensaje directo: “Ya venía desde el 2019 buscando Icardi o likeando descaradamente”.

El mensaje inicial de Mauro Icardi a la China Suárez marcó el comienzo de una relación que luego se volvió mediática

La frase fue suficiente para que el tema explotara entre sus seguidores, que no tardaron en empezar a especular sobre los tiempos, la relación de Icardi con Wanda Nara por aquel entonces y los indicios que ya circulaban en redes mucho antes de que el escándalo saliera a la luz.

Más adelante, Juariu sumó otra placa, esta vez sobre una imagen del estudio de Intrusos, donde escribió: “Se ve que siempre ante la crisis Mauro iba a likear a la China”. Debajo, agregó la pregunta que terminó de desatar el caos digital: “¿Lo habrá visto en ese momento Wanda Nara?”.

Poco después, una seguidora le contestó remarcando la coincidencia entre la fecha del informe y la actualidad: “Justo el 29/11 el programa… el ‘aniversario’”, debido a que en la entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido (Eltrece), la actriz contó: “El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”. Juariu no dudó en responder el comentario que le hicieron, subiendo la captura con un nuevo texto: “Si, pero del 2019”, dejando en claro que el hallazgo correspondía a una emisión de Intrusos de aquel año y no a un material reciente.

La China Suárez relató en televisión cómo fue su primer encuentro con Mauro Icardi y el inicio de su romance en París (Video: La mañana con Moria, Eltrece)

El hallazgo de Juariu correspondía a un segmento del programa en el que se hablaba de los “likes” de los famosos. Allí, la panelista comentaba en vivo que tanto Mauro Icardi como Daniel Osvaldo solían darle “me gusta” a varias publicaciones de la actriz. “La China Suárez, que tiene ‘me gusta’. Mucho de Mauro Icardi y de Daniel Osvaldo. Mucho like. Demasiado”, explicó en ese entonces.

Marcela Tauro sumó que había leído en algún portal que “algo estaba pasando”, mientras Pallares deslizó que “cuando se entere Wanda” la situación podría complicarse. Todo el panel coincidía, en tono de broma y sospecha, en que habría al menos un intercambio digital llamativo, pero lo que nadie se esperaba era que la relación fuera lo que es ahora.

En su paso por La Mañana con Moria (Eltrece), la China recordó su primer encuentro con el futbolista: “Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París”, aseguró al inicio de su mano a mano con la conductora. Y momentos más tarde, al referirse cómo se inició su romance, recordó: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita...’. Él tiene algo con la boca”. El primer encuentro fue en la habitación de un hotel. Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra en persona. Llegué primera, tenía unos nervios...”.