Teleshow

El nuevo incidente policial de L-Gante por el que podría volver a prisión

En su columna de Infobae en Vivo, el periodista Juan Etchegoyen reveló que el artista estuvo una hora demorado en un retén. Las imágenes

Guardar
Juan Etchegoyen reveló que L-Gante fue demorado por la policía (Video: Infobae en Vivo)

El músico de cumbia Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo a su tensa relación con la Justicia: fue detenido y demorado en General Rodríguez durante un control policial tras conducir sin licencia habilitada.

La noticia trascendió cuando el periodista Juan Etchegoyen compartió los detalles en una transmisión de Infobae en vivo, lo que generó un inmediato revuelo en las redes y entre los seguidores del artista.

“Tenemos una información de último momento. L-Gante fue demorado en un retén policial cuando estaba manejando su auto. Recordemos que él está inhabilitado para conducir, no puede manejar. ¿Se acuerdan del accidente que tuvo con un cuatriciclo en el verano pasado? A partir de ese momento la Justicia le impidió manejar hasta nuevo aviso. La medida continúa, pero L-Gante de todos modos agarró su vehículo y la policía lo demoró en las últimas horas en la localidad de General Rodríguez”, relató Etchegoyen en el ciclo La mañana de Infobae.

L-Gante demorado, según las imágenes
L-Gante demorado, según las imágenes presentadas por Juan Etchegoyen (Captura Infobae en Vivo)

La historia comenzó con una infracción que arrastra desde hace meses. Un episodio a bordo de un cuatriciclo, en pleno verano, inició una cadena judicial que todavía no ofrece respiro. Desde entonces, un fallo dispuso que Valenzuela no podía conducir ningún vehículo. A pesar de la medida, el músico tomó el volante de su BMW y fue interceptado. Los uniformados actuaron de inmediato y lo mantuvieron una hora demorado, mientras revisaban la documentación que presentó.

Los minutos se hicieron eternos. ¿Tenía derecho L-Gante a volver a conducir? ¿Cuánto peso tendrá esta nueva infracción en su prontuario judicial? Entre la incertidumbre y los rumores, se supo que Valenzuela presentó una licencia de conducir emitida por la localidad. Al cabo de una tensa espera, la policía lo dejó ir. “Tengo entendido que él presentó un documento y siguió viaje tras una hora demorado”, subrayó Etchegoyen.

Sin embargo, la polémica continúa. El abogado Leonardo Sigal, quien denunció a L-Gante hace dos años, tomó la palabra para explicar su postura: “Elián Valenzuela tiene una doble inhabilitación que le impide manejar un auto. Las autoridades labraron las actas y eso dice que él venía conduciendo y con eso está incumpliendo la medida y el juez puede pedir la detención inmediata si quiere“.

L-Gante volcó y se cayó de un cuatriciclo en Pinamar (LAM. América)

El riesgo es concreto, siempre según el testimonio de Sigal: “Ahora le solicité a la fiscalía que pida eso y ya hice esa presentación al fiscal y estoy esperando que se expida”. Las alarmas suenan fuerte: cualquier reincidencia puede devolverlo a la cárcel después de aquellos 100 días preso que debió purgar por su anterior condena.

¿Será suficiente la presentación del documento para evitarle más problemas judiciales? ¿O este incidente marcará un antes y un después en la relación de L-Gante con la ley? La escena, una vez más, deja más preguntas abiertas que respuestas.

Mientras se le abre un nuevo frente judicial, días atrás el cantante sorprendió al revelar un detalle poco conocido de su relación con Wanda Nara. Si bien todo llegó a su fin hace varios meses, el pasado compartido los sigue uniendo.

L-Gante contó como está la perra que le regalo Wanda Nara por un cumpleaños

En este caso, el lazo persiste a través de Elvira, la perrita que Wanda le regaló al cantante para su cumpleaños y que se integró rápidamente a la vida cotidiana del artista. Invitado a Soñé que volaba (Olga), L-Gante relató cómo está su mascota y compartió detalles sobre la sorprendente personalidad que desarrolló en su entorno, en un intercambio que derivó rápidamente en bromas e ironías sobre el animal y la relación con el barrio.

Temas Relacionados

L-GanteInfobae en vivo

Últimas Noticias

El paradisíaco viaje de Nicole Neumann y Manu Urcera a Villa la Angostura: entre lagos y paseos con su hijo Cruz

La modelo viajó con su esposo y el pequeño que tienen en común a Neuquén para disfrutar a pleno de la primavera entre los paisajes del sur del país

El paradisíaco viaje de Nicole

El emotivo regreso de Darío Barassi a su colegio en San Juan: fotos, recuerdos y sus amigos de siempre

El conductor se tomó unos días lejos del trabajo para visitar su provincia natal y aprovechó para hacer un viaje al pasado

El emotivo regreso de Darío

La intimidad del ensayo de Andrea Bocelli y Nicki Nicole antes de brillar juntos en el concierto de San Isidro

El tenor italiano y la cantante argentina compartieron videos inéditos de la previa, afinando detalles y mostrando la complicidad en la preparación para una noche histórica

La intimidad del ensayo de

Guido Kaczka contó por qué eligió a Vicuña para su nuevo proyecto y opinó de la polémica con la China Suárez

El conductor y productor habló del desembarco del actor al frente de The Balls, en medio del malestar que generó la presencia de la actriz en el canal

Guido Kaczka contó por qué

Los motivos por los que la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

La actriz volvió junto a Mauro Icardi a Estambul para retomar la rutina y lo hizo sin Rufina, Magnolia y Amancio, quienes quedaron a cargo de sus respectivos padres

Los motivos por los que
DEPORTES
Los rumores sobre el regreso

Los rumores sobre el regreso del Diablito Echeverri a River Plate en medio de su presente irregular en Bayer Leverkusen

Sonrisas, exigencia a fondo y la ansiedad de la espera: así vive la Selección Argentina la previa del Final 8 de la Copa Davis

Una figura de Escocia se quebró al recordar a su ex compañero Diogo Jota tras la histórica clasificación al Mundial: “No puedo sacármelo de la cabeza”

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

Se enteraron por celular que jugarán un Mundial tras medio siglo y protagonizaron un alocado festejo

TELESHOW
El emotivo regreso de Darío

El emotivo regreso de Darío Barassi a su colegio en San Juan: fotos, recuerdos y sus amigos de siempre

La intimidad del ensayo de Andrea Bocelli y Nicki Nicole antes de brillar juntos en el concierto de San Isidro

Guido Kaczka contó por qué eligió a Vicuña para su nuevo proyecto y opinó de la polémica con la China Suárez

Los motivos por los que la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

La angustia que llevó a Nati Jota a desobedecer a sus médicos: “No aguanté la presión social”

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente Luis Arce

El ex presidente Luis Arce acepta pagar pensión familiar en medio una disputa legal por presunta paternidad

Netanyahu visitó las tropas israelíes desplegadas en Siria tras la caída del régimen de Al Assad

Polonia cerró el último consulado ruso en el país en respuesta al sabotaje contra su sistema ferroviario

El Reino Unido alertó a los ciudadanos sobre intentos de espionaje chino en las redes sociales

Una escritora argentina camina por Nueva York: hoy puede ganar allí un premio importante