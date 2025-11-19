El nuevo incidente policial de L-Gante por el que podría volver a prisión

Juan Etchegoyen reveló que L-Gante fue demorado por la policía (Video: Infobae en Vivo)

El músico de cumbia Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo a su tensa relación con la Justicia: fue detenido y demorado en General Rodríguez durante un control policial tras conducir sin licencia habilitada.

La noticia trascendió cuando el periodista Juan Etchegoyen compartió los detalles en una transmisión de Infobae en vivo, lo que generó un inmediato revuelo en las redes y entre los seguidores del artista.

“Tenemos una información de último momento. L-Gante fue demorado en un retén policial cuando estaba manejando su auto. Recordemos que él está inhabilitado para conducir, no puede manejar. ¿Se acuerdan del accidente que tuvo con un cuatriciclo en el verano pasado? A partir de ese momento la Justicia le impidió manejar hasta nuevo aviso. La medida continúa, pero L-Gante de todos modos agarró su vehículo y la policía lo demoró en las últimas horas en la localidad de General Rodríguez”, relató Etchegoyen en el ciclo La mañana de Infobae.

L-Gante demorado, según las imágenes presentadas por Juan Etchegoyen (Captura Infobae en Vivo)

La historia comenzó con una infracción que arrastra desde hace meses. Un episodio a bordo de un cuatriciclo, en pleno verano, inició una cadena judicial que todavía no ofrece respiro. Desde entonces, un fallo dispuso que Valenzuela no podía conducir ningún vehículo. A pesar de la medida, el músico tomó el volante de su BMW y fue interceptado. Los uniformados actuaron de inmediato y lo mantuvieron una hora demorado, mientras revisaban la documentación que presentó.

Los minutos se hicieron eternos. ¿Tenía derecho L-Gante a volver a conducir? ¿Cuánto peso tendrá esta nueva infracción en su prontuario judicial? Entre la incertidumbre y los rumores, se supo que Valenzuela presentó una licencia de conducir emitida por la localidad. Al cabo de una tensa espera, la policía lo dejó ir. “Tengo entendido que él presentó un documento y siguió viaje tras una hora demorado”, subrayó Etchegoyen.

Sin embargo, la polémica continúa. El abogado Leonardo Sigal, quien denunció a L-Gante hace dos años, tomó la palabra para explicar su postura: “Elián Valenzuela tiene una doble inhabilitación que le impide manejar un auto. Las autoridades labraron las actas y eso dice que él venía conduciendo y con eso está incumpliendo la medida y el juez puede pedir la detención inmediata si quiere“.

L-Gante volcó y se cayó de un cuatriciclo en Pinamar (LAM. América)

El riesgo es concreto, siempre según el testimonio de Sigal: “Ahora le solicité a la fiscalía que pida eso y ya hice esa presentación al fiscal y estoy esperando que se expida”. Las alarmas suenan fuerte: cualquier reincidencia puede devolverlo a la cárcel después de aquellos 100 días preso que debió purgar por su anterior condena.

¿Será suficiente la presentación del documento para evitarle más problemas judiciales? ¿O este incidente marcará un antes y un después en la relación de L-Gante con la ley? La escena, una vez más, deja más preguntas abiertas que respuestas.

Mientras se le abre un nuevo frente judicial, días atrás el cantante sorprendió al revelar un detalle poco conocido de su relación con Wanda Nara. Si bien todo llegó a su fin hace varios meses, el pasado compartido los sigue uniendo.

L-Gante contó como está la perra que le regalo Wanda Nara por un cumpleaños

En este caso, el lazo persiste a través de Elvira, la perrita que Wanda le regaló al cantante para su cumpleaños y que se integró rápidamente a la vida cotidiana del artista. Invitado a Soñé que volaba (Olga), L-Gante relató cómo está su mascota y compartió detalles sobre la sorprendente personalidad que desarrolló en su entorno, en un intercambio que derivó rápidamente en bromas e ironías sobre el animal y la relación con el barrio.