Teleshow

Nico Vázquez compartió una profunda reflexión a cuatro meses de su separación: “Elegir ser bueno siempre vale la pena”

El actor compartió un mensaje en redes sociales donde destacó la importancia de la empatía y los gestos amables tras su ruptura con Gimena Accardi

Guardar
Nico Vázquez compartió una reflexión
Nico Vázquez compartió una reflexión sobre la empatía y la bondad a cuatro meses de su separación de Gimena Accardi

En medio de un presente profesional sólido y un resurgir emocional tras su separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de introspección y sensibilidad. El actor, que hoy protagoniza la obra Rocky y mantiene un incipiente vínculo con su compañera de elenco Dai Fernández, publicó en sus historias de Instagram una reflexión que rápidamente generó repercusión y abrió conversación entre sus fans.

En el posteo, Nico apeló a la empatía, la amabilidad y los pequeños gestos cotidianos que —según describió— pueden cambiar por completo el día de otra persona. “Pensar en el otro es un ejercicio que lo cambia todo. A veces un gesto mínimo, una sonrisa, una palabra amable, una mirada sincera, puede hacer más por alguien de lo que imaginamos”, escribió, acompañando el mensaje con un fondo claro y sin agregar más elementos que su propia voz.

El texto llamó la atención no solo por su contenido emocional, sino también por el contexto en el que llega: se cumplen cuatro meses desde que él y Accardi decidieron poner fin a una de las parejas más sólidas del medio, tras casi dos décadas juntos. Desde entonces, si bien ambos mantienen un bajo perfil, sus movimientos personales siguen siendo observados por el público y la prensa.

El actor destacó la importancia
El actor destacó la importancia de los pequeños gestos cotidianos y su impacto positivo en la vida de los demás

A lo largo de su reflexión, Vázquez profundizó sobre la importancia de mirar al otro con compasión, incluso sin conocer la historia que atraviesa cada persona. “No sabemos qué está atravesando cada persona, pero sí sabemos que lo bueno, cuando se ofrece, vuelve multiplicado”, continuó, remarcando la idea de que la bondad tiene un efecto expansivo.

Además, deseó que estos gestos surjan desde un lugar honesto: “Ojalá que todos nuestros pensamientos hacia los demás nazcan desde un lugar lindo, noble, luminoso”. El actor acompañó su mensaje con emojis de manos levantadas y corazones que subrayaban el tono esperanzador del texto.

Hacia el final, Nico dejó un consejo que muchos interpretaron como un guiño a su propio proceso emocional tras la ruptura: “Porque probar a ser un poquito más empáticos, un poquito más atentos y un poquito más humanos siempre vale la pena. Y nunca sabés el bien que podés generar en alguien con algo tan simple como elegir ser bueno”.

Gimena Accardi sorprendió en redes
Gimena Accardi sorprendió en redes sociales con imágenes sensuales junto al rapero Seven Kayne para el proyecto TILF

En paralelo a la reflexión de Nico Vázquez, Gimena Accardi volvió a encender las redes con una serie de imágenes sensuales junto al rapero Seven Kayne, su compañero en el proyecto audiovisual TILF (Teacher I’d Like to F*ck). Las fotos, que forman parte de la campaña previa al lanzamiento del videoclip, muestran a ambos en escenas íntimas, dramáticas y cargadas de tensión visual, con primeros planos borrosos, gestos intensos y una química que rápidamente reactivó los rumores sobre un posible vínculo entre ellos. La actriz, que suele tener una exposición moderada, sorprendió al publicar dos collages de alto voltaje que se viralizaron en minutos.

Las publicaciones no tardaron en generar intriga: en una de las secuencias, Accardi y Seven aparecen a centímetros de un beso, compartiendo un chupetín rojo en una imagen que mezcla insinuación y dramatismo bajo una iluminación cálida. En otro set, el músico posa sin remera, con su torso tatuado y un cigarrillo en la boca, reforzando el tono íntimo y estético del material. Aunque la actriz aclaró semanas atrás que se trata de un proyecto artístico, las fotos avivaron la expectativa y dejaron claro que la propuesta explorará un lenguaje provocador y cinematográfico.

Mientras tanto, Nico continúa enfocado en el teatro, donde sostiene una agenda intensa al frente de Rocky, y en su nueva etapa afectiva junto a Fernández, con quien mantiene una relación cercana desde el estreno de la obra.

Temas Relacionados

Nico VázquezDai FernándezGimena Accardi

Últimas Noticias

Mario Pergolini reveló la insólita actitud que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi luego de su entrevista

El conductor contó atónito el accionar que tuvieron sus invitados mientras estaban en los camarines. La reacción de Yanina Latorre

Mario Pergolini reveló la insólita

Pampita contó en qué clase elige volar: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos”

La modelo y conductora explicó que no es una persona a la que le guste ostentar. En lo que pareció un mensaje para diferenciarse de la China Suárez, también señaló: “No me compro carteras caras”

Pampita contó en qué clase

Así fue el tierno reencuentro de Wanda Nara con sus hijas: “Merienda en el camarín de mamá”

La empresaria compartió momentos íntimos junto a las niñas tras una semana separadas, alejadas de la exposición mediática que rodeó la devolución de Mauro Icardi

Así fue el tierno reencuentro

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

El periodista, mientras en A la tarde lanzaban una versión sobre la posibilidad de que el futbolista sea fichado por Newell’s, contó el ofrecimiento que tuvo: “Tuvimos negociación”

La increíble propuesta que Mauro

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

Semanas atrás, la modelo se alejó del streaming para explorar la cultura oriental, mostrando paisajes, looks y encuentros inolvidables en sus redes sociales

Julieta Poggio contó que cambió
DEPORTES
El esperanzador posteo de Alpine

El esperanzador posteo de Alpine con Colapinto y Gasly en la previa del GP de Las Vegas de la F1

La confesión de Diego Latorre sobre sus ganas de lanzarse como técnico profesional

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

TELESHOW
Mario Pergolini reveló la insólita

Mario Pergolini reveló la insólita actitud que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi luego de su entrevista

Pampita contó en qué clase elige volar: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos”

Así fue el tierno reencuentro de Wanda Nara con sus hijas: “Merienda en el camarín de mamá”

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

INFOBAE AMÉRICA

El PBI regional crece solo

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”