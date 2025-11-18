Los mensajes de los integrantes de “Estamos de Paso” a Marcelo Tinelli, tras el anuncio del final del programa

Lizard resaltó la calidad humana de Tinelli y la experiencia positiva vivida en el equipo de Carnaval Stream (Video: Instagram)

El inesperado anuncio de Marcelo Tinelli sobre el final —al menos temporario— de Estamos de Paso sacudió al universo del streaming y despertó una ola de mensajes de cariño, apoyo y agradecimiento de parte de todos los integrantes del ciclo. El conductor, que atraviesa un momento personal delicado tras las amenazas contra su hija Juanita, decidió frenar el programa de Carnaval Stream para priorizar a su familia. Y el gesto, lejos de generar distancia, provocó una respuesta unánime de afecto del equipo que lo acompañó durante estos meses.

La noticia llegó directamente desde las historias del propio Tinelli. Allí contó que la vida “a veces pide frenar”, que necesitaba ocuparse de “temas familiares y personales que requieren presencia total”, y que junto al equipo de Carnaval habían decidido pausar el ciclo. Aseguró, también, que la idea es retomarlo en 2026, cuando el clima emocional y familiar vuelva a estar estabilizado. En sus palabras se percibió alivio, responsabilidad y también una enorme gratitud hacia quienes lo acompañaron en su debut en el mundo del streaming.

Esa misma gratitud volvió hacia él multiplicada: todos los integrantes del ciclo usaron sus redes para dedicarle mensajes públicos. Lo que comenzó como un programa de entrevistas, humor y charlas espontáneas terminó convirtiéndose en un espacio donde se generaron vínculos profundos y una complicidad real entre Tinelli y su equipo. Y eso se notó en cada publicación.

Sabrina Rojas destacó el valor de la amistad y el trabajo en equipo en su mensaje de despedida a Tinelli

Una de las primeras en manifestarse fue Sabrina Rojas. La actriz compartió una foto grupal del staff y le dedicó un mensaje cargado de cariño y respaldo. “Marce, gracias por este proyecto con amigos, es hermoso trabajar con vos y todo tu equipo. Banco mucho tu decisión de ocuparte de lo importante”, escribió, acompañando sus palabras con un corazón y un brazo en señal de fuerza. En el cierre, agregó: “Sabés lo que te quiero y lo feliz que me puso estar al lado tuyo. ¡Por mil proyectos más!”.

Tinelli reposteó el mensaje y le respondió con la misma calidez. Para él, tener al equipo unido fue un sostén clave durante estas semanas turbulentas, y eso se reflejó en su contestación: “Gracias Sabri querida. Fue para mí muy lindo trabajar con vos, y además tener un equipo de amigos de fierro… Ya vendrán nuevos proyectos. Te quiero mucho”.

Iván Ramírez, otra figura central del ciclo, también dedicó un extenso mensaje. Compartió un video desde el set y expresó su agradecimiento absoluto hacia Tinelli: “Hoy finalizó Estamos de Paso y quiero expresar mi enorme agradecimiento. Gracias Marcelo Tinelli por la oportunidad, la confianza y por abrirme un camino tan lindo. Un tipo que dio, y sigue dando oportunidades. ¡Te adoro Marce!”.

Iván Ramírez agradeció a Marcelo Tinelli por la oportunidad y la confianza brindada en el programa de streaming

En su posteo también mencionó a todo el equipo de Carnaval Stream por haberlo recibido “como si fuera de la casa”, y cerró con una frase de transición que anticipa que esto no es un final definitivo: “Me llevo lo mejor de esta etapa y nos encontramos en lo que viene”. Tinelli replicó el mensaje con un texto afectuoso: “Gracias Iván querido. Fue hermoso tenerte en el programa. Sos un capo. Pronto nos volveremos a juntar. Te quiero mucho”.

El mensaje más largo fue el de Lizard, quien usó un video desde la playa para hablarle directamente a la cámara. El cronista confesó: “Fueron todos los programas increíbles. Conocí gente del medio que yo siempre admiré y, para mí, fue épica la oportunidad de Marce. Me parece un tipazo. Teníamos muy buena onda”.Si bien evitó opinar sobre los motivos personales de Tinelli, dejó en claro que lo acompañaba emocionalmente: “Todo lo que le está pasando me parece una gran pena. No me gusta, pero tampoco voy a opinar de esto… Espero que se solucione todo pronto y salga adelante como siempre lo hace”.

Y sobre el programa añadió: “El equipo que se armó en Carnaval fue increíble. Estaba buenísimo ir todos los martes y miércoles, llevar las notas… Muy agradecido con Marce y con todo el equipo. Fue muy lindo trabajar”. Tinelli también subió su mensaje, sumándole un agradecimiento personal y destacando el vínculo que formaron.