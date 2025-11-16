La intimidad de la celebración del casamiento de Coco Sily y Chimi Meza: el saludo especial a Teleshow

Coco Sily y Chimi Meza celebraron su casamiento con una emotiva fiesta en Berazategui, rodeados de familiares y amigos del espectáculo (Video: Teleshow)

La boda de Coco Sily y Chimi Meza tuvo su momento más emotivo con un saludo especial para Teleshow, grabado en pleno festejo. Todavía con la adrenalina de haber dado el “sí”, el humorista miró a cámara y, con una sonrisa enorme, dijo: “Un beso grande a toda la gente de Teleshow… A todos, a todos. Un beso gigante. ¡Besote!”, mientras Chimi lo acompañaba con su impronta afectuosa: “¡Besos, corazón! Un beso”. El mensaje fue la manera que eligieron los flamantes esposos para agradecer la cobertura del casamiento y compartir su alegría con los lectores.

La fiesta se realizó en un salón de Berazategui, al mediodía, y tuvo todo el despliegue de una gran producción romántica. Coco apareció impecable con un smoking negro clásico, camisa blanca almidonada, moño azul oscuro y flor blanca en el ojal. En una de las escenas del video se lo ve esperando, ansioso y emocionado, junto a la mesa principal decorada con candelabros dorados y arreglos florales en tonos marfil y verde.

La ceremonia nupcial de Coco Sily y Chimi Meza incluyó una producción romántica con altar elevado, arcos dorados y lámparas de cristal

La llegada de Chimi fue puro carácter y simpatía. Vestida con un voluminoso vestido blanco de falda de tul y un corset bordado con aplicaciones florales, entró al salón con su ramo de lirios en alto y la energía de quien está viviendo el día que imaginó durante meses. En las imágenes se la ve riendo, emocionada, dando indicaciones, abrazando a los suyos y contagiando entusiasmo a cada paso.

Uno de los momentos más conmovedores fue el encuentro con su padre. En el video se los ve juntos, ella apoyando la cabeza en su hombro, con la mirada húmeda y una sonrisa de gratitud que lo dice todo. Minutos después, vuelven a aparecer tomados del brazo, caminando lentamente hacia el altar mientras los invitados los acompañan con aplausos.

Chimi Meza impacta con su vestido blanco de tul y corset bordado, entrando al salón con ramo de lirios y energía contagiosa (Crédito: RSFotos)

La ceremonia tuvo clima de película. El altar, elevado sobre una tarima, estuvo enmarcado por grandes arcos dorados y lámparas de cristal suspendidas, mientras chispas de fuegos fríos acompañaban los momentos clave. En una de las postales más impactantes se ve a la novia abrazando al sacerdote que los casó, con la interminable cola del vestido desplegada sobre la alfombra central y Coco observando la escena a pocos pasos, visiblemente conmovido.

El primer beso como marido y mujer también quedó inmortalizado. Entre flashes, celulares en alto y gritos de celebración, Coco tomó a Chimi de la cintura y selló el “sí” con un beso prolongado frente a todos. A un costado, el altar decorado con flores claras y candelabros brillantes reforzaba la atmósfera de cuento de hadas. No faltó el clásico paseo de los recién casados por la pista, tomados del brazo, mientras caía una lluvia de papelitos blancos desde el techo repleto de bolas espejadas.

El padre César Rockero, amigo de la pareja, ofició la bendición especial en una ceremonia cargada de simbolismo y emoción

La historia de amor que los llevó hasta ese momento tiene un origen tan cinematográfico como la fiesta. Coco y Chimi se conocieron trabajando: él, actor y conductor; ella, comunicadora, coach ontológica y directora de contenidos en el teatro Picadero. Fue en una reunión laboral donde se cruzaron por primera vez, cada uno con un proyecto distinto. El flechazo fue inmediato. Coco la invitó a ver una función de su obra y, aunque al terminar la función ella ya no estaba en la sala, había dejado un libro dedicado sobre una de las butacas. Ese gesto fue el primer capítulo de una relación que se construiría sin poses ni estrategias.

A partir de entonces empezaron los encuentros tranquilos, las charlas sobre trabajo, vida y sueños. “Empezamos a compartir cosas, a hablar, y un día nos dimos cuenta de que estábamos juntos”, contó ella en una entrevista en Mañanísima (El Trece). Cabe recordar que Coco venía de atravesar una etapa amorosa complicada y con Chimi entendió de verdad qué significaba construir una relación basada en el respeto, la calma y la compañía diaria.

El primer beso de Coco Sily y Chimi Meza como marido y mujer se da bajo una lluvia de papelitos blancos y flashes de celebración

Esa química los llevó a convivir, a mezclar rutinas y proyectos, y a planear una boda “a lo grande”, tal como él había adelantado en su programa de radio. Querían salón, fiesta, música en vivo y, sobre todo, una bendición especial a cargo de un sacerdote amigo. El sueño se concretó con la presencia del padre César Rockero, que los conoce hace años y habló de ellos como una pareja que elige “construir el amor” todos los días.

En la fiesta, ese concepto se vio reflejado en cada detalle. La pista central, rodeada de mesas rectangulares vestidas con manteles blancos y sillas transparentes, se convirtió en el epicentro de abrazos, brindis y risas. Entre los invitados se mezclaron familiares, amigos de toda la vida y figuras del espectáculo que acompañaron a Coco en distintos momentos de su carrera. Hubo fotos grupales, selfies espontáneas y mucho baile, con los novios siempre en el centro de la escena, alternando entre la diversión y los momentos íntimos que solo ellos conocen.

Crédito: RSFotos