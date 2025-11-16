Teleshow

Eva Bargiela y su pequeño hijo Faustino alentaron a Gianluca Simeone en un partido de fútbol: “Bancando a su papá”

El pequeño debutó como fanático de su padre acompañando a su mamá y a su abuela Carolina Baldini en el torneo organizado por Sergio Kun Agüero

Faustino Simeone acompañó a su padre Gianluca en su primera salida familiar durante la Copa Potrero 2025 (Video: Instagram)

A menos de un mes del nacimiento de Faustino, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, la familia volvió a mostrarse reunida y feliz en una salida muy especial. Tanto la modelo como Carolina Baldini, madre del exfutbolista, compartieron en sus redes sociales postales del pequeño alentando a su papá durante la Copa Potrero 2025, el evento deportivo organizado por Sergio Kun Agüero.

Las imágenes, tomadas bajo el sol y rodeadas de las tribunas del torneo, muestran a Bargiela y Baldini disfrutando de la jornada junto a su familia mientras Gianluca participaba de la competencia. En una de las fotos, Baldini posó sonriente junto a su nuera, su hijo y la hermana de Eva, Mavi. Sentados alrededor de una mesa, bajo las sombrillas rojas del predio, celebraron el momento familiar que los reunió otra vez en el ámbito deportivo.

Pero la postal que más enterneció a los seguidores fue la que compartió Eva: Faustino, recostado en su huevito, con un body blanco y profundamente dormido. “El mini hincha bancando a su papá @giansimeone”, escribió la modelo, orgullosa de la primera salida del bebé al mundo del fútbol, un ambiente tan ligado a la historia de la familia Simeone.

Eva Bargiela y Carolina Baldini compartieron emotivas imágenes de Faustino alentando a Gianluca Simeone en el torneo de fútbol

Por su parte, Baldini subió un video cargado de ternura mientras sostenía a Faustino en brazos. “Faustino”, escribió sobre la imagen en la que se la ve meciéndolo suavemente, acompañado de un emoji de corazón rojo. La exmodelo no oculta su felicidad desde la llegada de su primer nieto: semanas atrás había dedicado un mensaje emotivo tras su nacimiento, celebrando este nuevo rol en su vida.

Faustino nació hace menos de un mes y su llegada fue anunciada con una emotiva serie de fotos desde la clínica. “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, habían publicado Eva y Gianluca en ese entonces, acompañando imágenes del parto y de los primeros instantes de vida del bebé. La noticia generó una ola de mensajes de apoyo y amor por parte de colegas, amigos y seguidores de ambos.

Previo al nacimiento, Bargiela había compartido también el costado más íntimo de esa espera: controles médicos, nervios, días de ansiedad y hasta una visita a la Basílica de Luján para cumplir una promesa. En ese recorrido espiritual, la pareja se mostró unida y expectante ante la llegada de su hijo. “Esperándote, bebito amado y bendecido. En la última foto, en el mismo lugar, hace un año”, publicó Eva en su cuenta de Instagram. Con esa frase, la modelo estableció un puente entre el pasado y el presente, exhibiendo la evolución del sueño familiar que comparte con Gianluca.

Eva Bargiela recordó la espera de Faustino con fotos en la Basílica de Luján y mensajes de agradecimiento espiritual

La Basílica de Luján, epicentro para el agradecimiento y la protección espiritual, ofreció el contexto elegido por la pareja para documentar este instante. Vestida de blanco y con su embarazo avanzado, Bargiela se mostró junto a Simeone, quien optó por un atuendo informal, acorde al clima del día.

En esta oportunidad, la presencia de Faustino coincidió con la participación de Gianluca en la Copa Potrero, un torneo que reúne a figuras del fútbol profesional y que se disputa entre el 14 y el 23 de noviembre. Mientras su papá competía para el equipo London FC, presidido por Manuel Lanzini, el bebé disfrutaba del aire libre y el acompañamiento de toda su familia.

Las historias de Baldini y Bargiela dejaron en claro que, aunque muy pequeño, Faustino ya forma parte del universo futbolero que rodea a la familia Simeone. Y todo parece indicar que será un habitué de las canchas, tal como lo fue su padre desde niño bajo el legado deportivo de Diego Cholo Simeone.

