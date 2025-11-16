El duro comentario de Melody Luz sobre un arreglo estético de la China Suárez: “Me hacen mal”

Melody Luz criticó el look de la China Suárez y desató un debate sobre extensiones de cabello en redes sociales (Video: X)

Melody Luz sorprendió en redes sociales al lanzar un comentario directo sobre un detalle estético de la China Suárez, luego de que circulara un clip del paso de la actriz por Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini a través de la pantalla de El Trece. La bailarina reaccionó a un tuit viral que reproducía un intercambio humorístico entre la China y Mauro Icardi, pero lo que realmente captó su atención fue el look de la exCasi Ángeles.

“Me hacen mal las extensiones que se notan mucho que son extensiones”, escribió Melody en su cuenta de X (antes Twitter), apuntando al largo XL de la melena lacia que la China lució durante la entrevista. La frase, breve pero contundente, acumuló cientos de likes en pocas horas y abrió un debate entre seguidores que defendieron o cuestionaron su observación. El clip original mostraba a la actriz riendo con Icardi en el estudio, pero el detalle del cabello —que llegaba por debajo de la cintura— se volvió tema de conversación entre usuarios que advirtieron que no se trataba de su pelo natural. Melody fue una de las primeras en expresarlo y no dudó en hacer pública su opinión estética.

El comentario de Melody Luz sobre las extensiones de la China Suárez se volvió viral

Aunque la bailarina evitó mencionar directamente a la actriz, la referencia fue evidente y se volvió tendencia entre quienes siguen de cerca tanto el estilo de la China como los movimientos de la pareja de Alex Caniggia. El mensaje no pasó desapercibido porque llega en un momento en el que la figura de Melody está especialmente expuesta, no solo por su carrera, sino también por las constantes polémicas que protagoniza el padre de su hija.

Sin embargo, a diferencia de sus intervenciones públicas en conflictos ajenos —como la disputa judicial entre Alex y Wanda Nara, de la que se despegó tajantemente—, esta vez Luz apuntó a un terreno mucho más liviano: el estilismo de una figura pública en televisión.

En las imágenes que se emitieron al aire del canal, la China aparece con una melena extra larga que llega por debajo de la cintura. Para algunos usuarios, el largo extremo dejó en evidencia que no se trataba de su cabello natural. Otros, en cambio, defendieron su estilo glamoroso y el outfit de encaje que eligió para el programa. Lo cierto es que la publicación de Melody puso el foco en un detalle que no todos habían notado. Además, mientras algunos coincidieron con la bailarina, otros le remarcaron que su comentario podría interpretarse como una crítica innecesaria.

Melody Luz se distanció del problema legal de Wanda Nara y Alex Caniggia (Video: Instagram)

Durante su participación en Storytime (Bondi Live), Melody había dejado en claro que no tiene ninguna intención de involucrarse en el conflicto entre Alex Caniggia y Wanda Nara, expareja de Mauro Icardi y en constante conflicto con la China Suárez. Apenas el tema salió al aire, la bailarina frenó cualquier interpretación posible: “Alex la trató de Peppa Pig, algo así. Chiste de Alex, que él se pasa de polémico. Y yo ahí ya no me meto”, dijo con firmeza, dejando en evidencia que no respalda las descalificaciones que su pareja lanzó contra la conductora.

Luego, profundizó aún más su postura y, sin rodeos, expresó que no comparte muchas de las actitudes que Alex exhibe en redes sociales. “Yo no estoy de acuerdo, hay muchas cosas que dice él que no estoy de acuerdo, sea humor o no, pero bueno, es su personalidad, es su forma de ser polémica y hay consecuencias”, aseguró, marcando distancia tanto de los dichos como del tono provocador que caracteriza al mediático. Incluso señaló su apoyo explícito a Wanda: “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema porque no fui parte”, sentenció.