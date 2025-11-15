La reacción de Martín Bossi tras el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso en los Latin Grammy por Papota, el video donde participa

Ca7riel y Paco Amoroso ganaron dos Latin Grammy por el long y short film de "Papota", donde actúa Martín Bossi y fueron dirigidos por Martín Piroyansky

“¿Podemos comprar la licuadora ahora?” fue la pregunta que Ca7riel & Paco Amoroso lanzaron a Martín Bossi tras arrasar en los Latin Grammy con el video Papota. La respuesta de Bossi fue inmediata: “¡Varias licuadoras, niños! Ahora vamos por el televisor, los quiero”. Así, entre bromas y mensajes en redes sociales, el actor celebró junto al dúo musical argentino los dos premios obtenidos por el videoclip, que se llevó los galardones a Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga en la última edición de los Latin Grammy.

Martín Bossi y Paco Amoroso viendo el resultado de la grabación de "Papota"

La interacción digital no pasó desapercibida. Bossi publicó: “¡Felicitaciones por los LATIN GRAMMY! Mejor Video Musical Versión Corta 🏆 Mejor Video Musical Versión Larga 🏆 ¡Inmensa felicidad! Tremendo logro. ¡Felicitaciones! Amé ser parte de este proyecto, ojalá podamos seguir haciendo cosas juntos. ¡Salud!”. A este mensaje se sumaron las felicitaciones de figuras como Alina Moine, Federico Hoppe y Gustavo Bermúdez, quienes destacaron el trabajo de Bossi y el éxito del video. El propio dúo, fiel a su estilo, respondió con humor: “¿Podemos comprar la licuadora ahora?”, en referencia a una de las escenas más recordadas del videoclip, en el que Bossi interpreta a Gymbaland, un inescrupuloso productor musical que les augura que los hará ganar el “Latin Chady” con el que podrán comprarse una licuadora. Bossi, entre risas, les aseguró que ahora podían aspirar a más: “¡Varias licuadoras, niños! Ahora vamos por el televisor, los quiero”.

El ida y vuelta entre Martín Bossi y Ca7riel & Paco Amoroso por el triunfo en los Latin Grammys por "Papota", el video donde trabaja el actor

“Papota” y la sátira de la fama

El video Papota, dirigido por Martín Piroyansky, fue estrenado en marzo en YouTube, y se presenta como una sátira sobre la industria musical y el fenómeno de la fama. Gymbaland, un mánager internacional excéntrico que promete a Ca7riel & Paco Amoroso el ansiado “Latin Chady”, una parodia del Grammy, a cambio de una serie de desafíos absurdos. La estética del video mezcla artificio y exageración: Bossi aparece con maquillaje pálido, cejas finas, labios oscuros y un peinado voluminoso, encarnando a un personaje que roza lo caricaturesco. El dúo, por su parte, se transforma en una boy band noventosa, con coreografías y vestuario que remiten a los Backstreet Boys y a la cultura pop más comercial, todo llevado al extremo de la parodia. La producción contó con un equipo de caracterización encabezado por Paula Gambaro, que buscó romper con los moldes tradicionales del videoclip argentino.

Martín Bossi rodeado por Ca7riel y Paco Amoroso, con los característicos anteojos de uno de los miembros de la banda, durante la grabación del video de Papota

La “premonición” del Latin Grammy

La historia detrás del video suma un giro particular: la “premonición” del Latin Grammy. Luego del intercambio en las redes, Bossi le contó a Teleshow: “Muy gracioso lo que me escribieron por Instagram, porque hay un momento del video que yo les digo: ‘Se van a ganar un Latin Chady. ¿Ustedes quieren ganarse un Latin Chady?’ Mirá qué premonitorio le dice mi personaje. Y ellos dicen: ‘Sí, sí’. Bueno, para ganar un Latin Chady, el personaje los manda a hacer un montón de cosas. Y ellos comentan el video. ‘Fa...’, le dice Paco Catriel: ‘Nos vamos a poder comprar una licuadora’. Y ellos me pusieron en Instagram: ‘Martín, ¿ahora nos podemos comprar una licuadora?’. Bueno, un chiste hermoso porque se ganaron más que un Latin Chady, se ganaron cinco Latin Grammys. Fue premonitorio el video”. El humorista destacó la coincidencia entre la ficción y la realidad, y cómo el guion del videoclip terminó anticipando el éxito internacional del dúo.

Martín Bossi y Martín Piroyansky, el director de Papota

Emoción y balance personal de Bossi

La emoción de Bossi por el reconocimiento no se limitó a las redes. El actor confesó: “Bueno, la verdad que estoy muy emocionado. Nunca pensé que el proyecto Papota iba a llegar tan lejos. Cuando en verano me llamaron los chicos, Paco & Cat7iel, me sorprendí. No imaginé hacia dónde iba la cosa. Después nos reunimos con Martín Piroyansky, a quien también que le debo muchísimo, porque la creación del personaje surge de la cabeza de él, y me fue guiando para encontrar ese Jim Valant que necesitaba el proyecto. La grabación, la filmación fue una cosa hermosa. Conocer a los chicos que son talentosos, buena gente, laburar con un director como Piroyansky. La verdad que nada, estoy muy emocionado”.

Ca7riel y Paco Amoroso recibieron el Latin Grammy a Mejor Canción Alternativa

Bossi también compartió que, aunque su intención era viajar a Las Vegas para acompañar a Ca7riel & Paco Amoroso en la ceremonia, compromisos laborales lo retuvieron en Argentina: “La verdad que fue super super super emocionante para mí pensarme en Las Vegas con ellos. Pero bueno, por cuestiones laborales y compromisos, tuve que filmar una publicidad acá. No pude viajar, pero mi corazón estuvo ahí con ellos porque es un proyecto que le puse mucho, mucho amor”.

Así fue el show de Ca7riel y Paco Amoroso en los Latin Grammy

Mientras tanto, el actor continúa con gran éxito en La cena de los tontos, la comedia francesa de Francis Veber, bajo la dirección de Marcos Carnevale, con la que debutará además el 28 de diciembre en el teatro Neptuno de Mar del Plata.

Por el lado de Ca7riel & Paco Amoroso, además de los dos Latin Grammys por “Papota”, se llevaron la tradicional estatuilla del gramófono por Mejor Canción Pop por “El Día del Amigo”, Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota y Mejor Canción Alternativapor su tema “#Tetas”.