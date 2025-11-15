Teleshow

Diego Kolankowsky fue homenajeado en la Legislatura porteña tras su éxito en los Tony y el Emmy

Una velada cargada de emoción reunió a referentes del arte, la política y la música para celebrar al productor argentino

Diego Kolankowsky recibe el Diploma
Diego Kolankowsky recibe el Diploma del Homenaje de la Legislatura porteña. Lo rodean el cineasta Gabriel Nesci y el legislador Emmanuel Ferrario

El Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de un homenaje a Diego Kolankowsky, productor artístico argentino reconocido por sus recientes logros en el teatro musical internacional. La ceremonia, impulsada por el legislador Emmanuel Ferrario, celebró los triunfos inéditos de Kolankowsky en los Premios Tony 2025 y la obtención de un nuevo Emmy, en un ambiente festivo que reunió a figuras destacadas del ámbito político y cultural.

Kolankowsky rumbo a recibir el
Kolankowsky rumbo a recibir el diploma con los aplausos de Ferrario y Lombardi. Atenta, lo mira su hija Ámbar

El motivo central del homenaje fue la consagración de Kolankowsky en la última edición de los Tony Awards. Su producción “Maybe Happy Ending” recibió el premio a Mejor Musical y sumó un total de nueve estatuillas, incluyendo Mejor Director, Mejor Actor Principal y Mejor Score Original, además de una nominación al Grammy en la categoría Mejor Álbum de Teatro Musical. Por su parte, “Sunset Boulevard” fue distinguida como Mejor Reposición de un Musical y obtuvo los premios a Mejor Actriz Principal y Mejor Diseño de Iluminación. La noticia del nuevo Emmy, conocida días antes del acto, aportó un clima de euforia a la jornada.

Horacio Aracre, Diego Kolankowsky y
Horacio Aracre, Diego Kolankowsky y María Belén Aramburu en la Legislatura

La apertura del evento estuvo a cargo de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, quien resaltó la sensibilidad artística y el compromiso de Kolankowsky: “Tenés una mirada sensible, una enorme capacidad para construir puentes entre culturas, lenguajes y públicos, y un compromiso con el arte que nos llena de orgullo. Tu reconocimiento a nivel internacional es una forma de reivindicar el talento que nace en nuestros barrios, y que con sensibilidad y convicción, llega a los escenarios más grandes del mundo”. Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno, subrayó el valor de la perseverancia y la humildad en la trayectoria del homenajeado, al afirmar: “Diego es la prueba viva de que los sueños -cuando se trabajan con pasión, con fe y con humildad- pueden trascender cualquier frontera. Su historia nos enseña que la grandeza se mide por la forma en que uno inspira a los demás a creer también en sus propios sueños”.

Diego Kolankowsky junto a Patricio
Diego Kolankowsky junto a Patricio Sardelli, de Airbag

Entre las autoridades presentes se encontraban Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad; Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura; los ministros Hernán Lombardi, Gabriela Ricardes e Ignacio Baistrocchi; y funcionarios como Marcelo Di Mario, Gustavo Gago, Fabián Perechodnik, Carolina Bartel y Patricio Basile. También asistieron Jorge Telerman y Antonio Aracre, exfuncionarios de relevancia nacional. El sector artístico estuvo representado por figuras como Patricio Sardelli, Gabriel “Puma” Goity, Mauricio Dayub, Hilda Lizarazu y Gabriel Nesci.

Emmanuel Ferrario, impulsor del beneplácito,
Emmanuel Ferrario, impulsor del beneplácito, Diego Kolankowsky, Hernan Lombardi, Ignacio Baistrocchi, Fabián Perechodnik y Gabriela Ricardes

Uno de los momentos destacados fue el segmento musical dirigido por Lito Vitale, quien lideró un ensamble encargado de rendir homenaje a las bandas sonoras de las obras premiadas. Michel Hersch interpretó “Sunset Boulevard”, seguido por Lucila Gandolfo con “As If We Never Said Goodbye”. El cierre musical estuvo dedicado a “Maybe Happy Ending”, con Florencia Otero y Germán “Tripa” Tripel en las canciones “Hitting the Road”, “The Rainy Day We Met” y “When You Are in Love”. La participación de estos artistas aportó un tono emotivo y celebratorio, en sintonía con el espíritu del homenaje.

El discurso del actor Gabriel
El discurso del actor Gabriel "Puma" Goity: "No venimos de abajo, venimos de bien arriba".

Las voces de colegas y amigos de Kolankowsky sumaron matices personales al reconocimiento. Gabriel “Puma” Goity reivindicó el valor de las raíces y la cultura del trabajo: “No, no venimos de abajo, venimos de bien arriba. De familias que nos enseñaron la cultura del trabajo, la cultura de dignificar nuestro trabajo, de no victimizarse, hacerlo con orgullo y compasión. Así que sos un gran ejemplo”. Mauricio Dayub, dramaturgo y actor, resaltó la proyección internacional del homenajeado: “El logro de todos estos últimos años es muy potente porque pudo jugar en las grandes ligas con la camiseta de su barrio”.

Mauricio Dayub sobre Kolankowsky: "Pudo
Mauricio Dayub sobre Kolankowsky: "Pudo jugar en las grandes ligas con la camiseta de su barrio"

La jornada concluyó con la entrega del diploma de homenaje a Diego Kolankowsky y un brindis en el salón contiguo, reafirmando el valor de la cultura argentina y su proyección internacional.

Lucila Gandolfo interpretó “As If
Lucila Gandolfo interpretó “As If We Never Said Goodbye” de Sunset BLVD
Florencia Otero y ‘Tripa’ Tripel
Florencia Otero y ‘Tripa’ Tripel cantaron “Hitting The Road” de la obra Maybe Happy Ending
Michel Hersch, con Lito Vitale
Michel Hersch, con Lito Vitale al piano, interpretóo “Sunset BLVD” de la obra homónima.
De izquierda a derecha: Marcelo
De izquierda a derecha: Marcelo Di Mario, Ignacio Baistrocchi, Fabián Perechodnik, Hernan Lombardi, Carolina Bartel, Diego Kolankowsky, Emmanuel Ferrario, Gustavo Gago, Gabriel Sanchez Zinny y Patricio Basile
La emoción de Diego Kolankowsky
La emoción de Diego Kolankowsky al hablar sobre la distinción de la Legislatura
El saludo de Diego Kolankowsky
El saludo de Diego Kolankowsky con Lito Vitale
La celebración de Diego Kolankowsky
La celebración de Diego Kolankowsky junto a Emmanuel Ferrario
La familia Kolankowsky dijo presente
La familia Kolankowsky dijo presente en la distinción: en el centro, Juana, la mamá del productor
Lucila Gandolfo, Lito Vitale, Germán
Lucila Gandolfo, Lito Vitale, Germán “Tripa” Tripel, Flor Otero, “Puma” Goity y Mauricio Dayub

Fotos: RF Prensa & Comunicaciones

