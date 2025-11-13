Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Llega el fin de semana, entonces llega otra vez La noche de Mirtha (El Trece), el sábado 15, y al otro día, una nueva edición de Almorzando con Juana. Para empezar, Mirtha reunirá a destacadas personalidades en su tradicional “mesaza”. Entre los invitados sobresale claramente Fabiola Yáñez, la ex mujer del presidente Alberto Fernández, quien ofrecerá una de sus primeras entrevistas televisivas tras un largo período alejada de los medios, marcado claro por las denuncias de violencia de género y los derivados judiciales de las mismas.

Junto a la ex Primera Dama, completarán la mesa Robertito Funes Ugarte, Claudio Savoia y Mariana Arias, aportando diversidad de perspectivas desde el periodismo, el espectáculo y la cultura.

La vigencia de Mirtha Legrand como anfitriona de los encuentros más emblemáticos de la televisión argentina se mantiene intacta después de más de cinco décadas. Su programa continúa convocando a figuras representativas de la política, el deporte, la cultura y el espectáculo, consolidando su espacio como un punto de referencia para el debate y la actualidad nacional.

Mirtha tendrá la oportunidad de entrevistar a la ex primera dama Fabiola Yáñez, una nota que genera gran expectativa

En esta ocasión, la presencia de Fabiola Yáñez adquiere especial relevancia, ya que marca su regreso a la escena pública con una de sus primeras apariciones televisivas en años.

El domingo, la propuesta de eltrece continuará a las 13,45 con Juana Viale al frente de su propio ciclo, que también contará con invitados de renombre. En esta oportunidad, la actriz vasca Itziar Ituño visitará el programa en el marco de la presentación de la película Pensamiento lateral en Argentina, donde comparte elenco con Alberto Ammann, César Bordón y Mauricio Paniagua. En este caso, la mesa se completará con el actor Marcelo de Bellis, el cantante Miguel “Conejito” Alejandro y la panelista Majo Martino.

La actriz vasca Itziar Ituño le contará a Juana sobre Pensamiento lateral, su última película; aquí, la actriz se hizo conocida por su labor en la serie La casa de papel

Los tradicionales almuerzos de los domingos mantienen su impronta de reunir a las principales figuras del país, consolidando el espacio como un escenario de encuentro para representantes de la política, la cultura, el espectáculo y el deporte en Argentina.

Hablando de Almodovar

La emisión del sábado pasado también tuvo como protagonista a la reconocida actriz española Carmen Maura, quien sorprendió al público al referirse a su actual relación con el director Pedro Almodóvar, con quien filmara clásicos como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Entre tinieblas y Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Consultada por Mirtha Legrand sobre el vínculo que los une con el gran cineasta español, Maura fue muy sincera al explicar: “No lo trato mucho. Hemos sido muy amigos y hemos hecho trabajos muy bonitos. Él me ayudó mucho y yo a él. Hicimos cosas estupendas y ha sido maravilloso, pero luego nos hicimos mayores, cambiamos y ya”. La actriz, que compartió risas durante la charla, fue contundente al afirmar: “Hoy ya no nos apetece trabajar juntos. Cada uno tiene sus propios caminos”.

Para sorpresa de muchos, la semana pasada Carmen Maura le contaba a Mirtha sobre su actual relación con Pedro Almodóvar

Maura también se refirió a la admiración que despierta el cineasta en el mundo: “Hay tantas actrices a las que les encantaría trabajar con Almodóvar, actrices de todo el mundo, que mira… ¡Adelante!”. Sobre la posibilidad de coincidir en eventos, detalló: “Yo voy a ver sus películas y me encanta que tenga éxito. Si nos cruzamos en festivales nos saludamos, pero muy brevemente. La verdad es que tampoco nos vemos tanto”.

Al recordar los inicios de su carrera junto a Almodóvar, Maura destacó la importancia de esa etapa: “Ahora es diferente, pero cuando empezamos a trabajar juntos no teníamos nada. Ese tiempo de trabajar con Almodóvar fue la mejor escuela que podría haber tenido. Trabajar sin medios es la vida misma. No teníamos nada de nada”.