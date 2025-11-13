Clara Alonso fue mamá y compartió los primeros días de su bebé Gael: las fotos

El anuncio del embarazo de Clara Alonso, actriz de High School Musical

Clara Alonso celebró la llegada de su primer hijo compartiendo con sus seguidores en redes sociales un pequeño carrete fotográfico que inmortaliza los momentos del nacimiento de Gael. En su publicación, la actriz reflejó con honestidad y emoción el cambio radical que vivió con la maternidad: “Recuerdo contarle a mi psicóloga que me daba miedo no emocionarme con la llegada de Gael... quéestupidez tan grande”, escribió, acompañando la frase con risas y gestos de ternura. “Más sensible y conectada que nunca.”

En el texto, Clara anticipó que tiene muchas historias para compartir y, con su característico humor, expresó el afecto inmenso por su bebé: “A este gordito me morfo de un bocadito como ese macarrón de la primera foto”. La actriz también agradeció el apoyo recibido: “Gracias por los mensajes y los hermosos deseos. Gracias por acompañarme/nos en esta nueva etapa. Gracias a la vida, a él y a Gael”.

"Me lo como como un macarron", bromea Clara Alonso sobre su pequeño Gael (Instagram)

Luego describió detalles de cada imagen del carrete: “La segunda foto, la mañana del día del parto despidiendo a Vicente”, en referencia al momento en que abraza a su perro blanco y rizado, quien la besa en el rostro en una escena llena de calidez y luz natural. “La tercera camino al hospi”, ilustrando el trayecto en auto con una selfie optimista y gesto de aprobación, sin maquillaje y con una alianza dorada visible. “La cuarta el día que nos fuimos. La lluvia seguía limpiando todo”, donde la cámara capta un tragaluz mojado y una atmósfera serena, y, de cierre, “La quinta... bueno... 2 empanaditas”, como guiño al humor y las metáforas maternales.

La emoción de Vicente, el perro de la familia

Clara se emocionó al recibir en su casa a Gael, su primer hijo (Instagram)

Las fotos que acompañan el relato muestran, además, momentos de intimidad y los pequeños grandes detalles del nacimiento. En una de ellas, el recién nacido aparece envuelto en una manta color terracota, con el rostro semioculto y la mano de un adulto sosteniendo un macarron sobre su frente, mientras la cabecita de Gael y su mano izquierda apenas asoman. Otra imagen muestra los pequeños pies del bebé envueltos en una manta beige, uno de ellos con la pulsera identificatoria escrita a mano con su nombre. La calidez lumínica y los tonos suaves de la escena refuerzan el clima de bienvenida, protección y ternura.

A través de este viaje visual y confesional, Clara Alonso compartió el inicio de una nueva etapa atravesada por la emoción, la gratitud y la sensibilidad. Convertida ahora en madre, eligió narrar desde lo cotidiano, sumando pequeñas escenas y mensajes que reflejan la magnitud íntima y real de este cambio vital, acompañada de quienes la rodean y de una comunidad digital que celebra con ella el nacimiento de Gael.

Camino al hospital a recibir al pequeño integrante de la familia

La noticia de la llegada de Gael se hizo pública el sábado por la tarde, marcando un hito emocional para Clara Alonso y su entorno. En la publicación principal, la actriz presentó a su hijo con una fotografía que lo muestra en primer plano, sostenido en brazos por su madre, cuya figura aparece de forma difusa en el fondo. El texto que acompaña la imagen transmite la intensidad y el asombro de estos primeros momentos: “Pequeño Gael. Llegaste con la luna llena una tardecita lluviosa de primavera. Tu olor, tu suavidad y tu calma nos hacen desbordar de amor. Tenerte en brazos es el regalo más emocionante. Ya te amamos. Ahora sí que lo podemos creer. Bienvenido a la familia. Tu mamá, papá y perrito Vicente. 4/11/2025”. Con estas palabras, Alonso compartió la felicidad profunda y la emoción que vive junto a su pareja y su mascota Vicente ante la llegada del nuevo integrante.

La actriz no se limitó a una única publicación para celebrar el nacimiento. En sus historias de Instagram, sumó una segunda imagen que muestra las manos unidas de la familia, acompañada por la frase “Bienvenido Gael”, subrayando el clima de intimidad, ternura y alegría que rodea la llegada del bebé.

Rápidamente, la noticia se multiplicó a través de las redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores de Alonso compartieron su entusiasmo y cariño. Entre los mensajes destacados aparecieron los saludos y felicitaciones de figuras como Laura Laprida, Mica Vázquez, Lodovica Comello —compañera de la actriz en Violetta—, Alba Río, Lucila Gandolfo, Carolina Ibarra (conductora de Zapping-Zone), Germán “Tripa” Triepl, Flor Otero, Muni, Santi Talledo, Sofía Pachano, Julieta Nair Calvo, Flor Torrente, Oriana Sabatini, Juanma Cativa —uno de los estilistas de las estrellas— y Facundo Gambandé, también parte del elenco de Violetta. Todos estos nombres sumaron mensajes de afecto y buenos deseos para la nueva etapa de la familia Alonso.