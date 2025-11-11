La foto de Wanda Nara y Johnny Depp que podría enfurecer a Mauro Icardi: “Gracias por tus amables palabras”

El momento en el que Wanda Nara conoció a Johnny Depp (Video: X)

En medio de una disputa legal que la enfrenta desde hace meses con Mauro Icardi, su expareja y padre de sus dos hijas, Wanda Nara protagonizó un cruce inesperado con una de las figuras más internacionales del espectáculo: Johnny Depp. El actor, director y leyenda de Piratas del Caribe llegó a la Argentina para presentar su película Modigliani, tres días en Montparnasse y se volvió noticia también fuera de las salas de cine, especialmente tras un especial encuentro en los estudios de Telefe.

Durante su paso por el canal, Depp y Wanda coincidieron en los pasillos y la conductora de MasterChef no dudó en compartirlo con sus seguidores, haciendo estallar las redes sociales con el registro de este cruce de universos. En la primera de las postales, se puede ver a Johnny Depp con su look característico —sombrero marrón, gafas oscuras y chaqueta de gamuza color arena— junto a Wanda, vestida con camisa azul clara y pantalón azul marino, ambos posando felices para la cámara.

La escena inesperada alcanzó su punto máximo en la segunda imagen: el actor y director se inclina y le da un beso en el cachete a Wanda Nara. “Un día casual en el canal. Johnny Depp, gracias por tus amables palabras”, escribió la empresaria en el pie de la foto, desatando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores y colocando el encuentro entre lo más comentado del día en el universo digital.

Wanda Nara conoció a Johnny Depp e inmortalizó el momento con un posteo que luego borró (Instagram)

En un contexto normal, estás fotos tan solo marcarían el encuentro de la empresaria con el actor, sin embargo, es un posteo cargado por un claro mensaje en contra de su ex. Desde que comenzó esta encarnizada pelea entre la dupla, el delantero del Galatasaray eligió a la figura del actor de El Cadáver de la novia como referente y símbolo de lucha, posteando las fotos del actor en el juicio por difamación en contra de Amber Heard.

En cada uno de los posteos en los que usó la imagen del estadounidense usaba la frase “Tic Tac”. La publicación no tardó en estallar y los comentarios se convirtieron en los protagonistas: “REINA DEL SHOW. TIC TAC”; “Es la oneee”; “Siempre consigo todo lo q quiero”; “Wanda sos mi heroína”; Naaaaaaa oseaaaa todo bien haces diosaaaa"; "Wanda Nara si no existieras, te inventaría"; “Estamos siendo contemporáneos a la icónica Wanda Nara“; ”Wanda Nara tenía que hacer una sola cosa bien y lo hizo … Tic tac Johnny"; China no importa cuántos bolsos te regale Icardi. Wanda Nara siempre está 1 paso adelante que ustedes, manga de fracasados", fueron algunos de los comentarios que dejaron entre Instagram y X.

En el pie de la foto escribió: "Johnny Depp, gracias por tus amables palabras"

Luego de tan solo unos minutos publicado, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) decidió borrar la publicación, lo cual no sirvió de mucho, ya que los internautas se encargaron de inmortalizarla. Tras varios minutos volvió a aparecer.

Mientras esto pasaba en los pasillos del canal, Icardi se reencontraba con las dos niñas, a las cuales no veía hace cinco meses. Pasadas las 2 de la tarde de este martes, el mundo del espectáculo argentino vivió horas de expectativa ante el reencuentro del exdelantero del PSG y las niñas.

El momento clave se vivió a la salida del colegio, donde asisten las hijas que el futbolista comparte con Wanda. Las cámaras de Intrusos(América) retrataron el instante exacto de la llegada, con el panelista Alejandro Guatti como testigo directo. Apenas divisó un auto negro con vidrios polarizados detenido en una de las entradas de la institución educativa de Vicente López corrió para verificar la identidad de quienes estaban dentro.

Mauro Icardi se retiró de la institución educativa donde asisten sus hijas luego de casi cinco meses sin verlas (DDM – América)

El futbolista se mantuvo por unos minutos dentro del establecimiento, donde conversó con las autoridades de la escuela. Al momento de concretar su salida con las nenas, lo hizo con el mismo vehículo. Por su parte, Elba Marcovecchio, una de las abogadas del deportista, se bajó del vehículo y habló con la prensa: “Fue hermoso. Era importante que salgan tranquilos porque era un encuentro muy esperado. No puedo contar demasiado la intimidad, pero fue hermoso. Lo voy a decir porque lo vemos desde el primer día: Mauro es un padre impecable”.