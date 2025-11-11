Charlotte Caniggia habló de los planes para su boda: lejos de los medios y sin la familia completa

Charlotte Caniggia habló de las particularidades de su boda (Instagram)

Charlotte Caniggia sorprendió al compartir detalles sobre sus planes de casamiento, marcados por una decisión poco habitual en el mundo de las celebridades: su deseo de celebrar una boda íntima, lejos de la prensa y de grandes multitudes. Explicó que aún no definió la fecha exacta, aunque contempla la posibilidad de casarse este año, algo que aclaró que puede resolver “en 5 minutos”, o posponer el evento para el próximo. Lo que sí tiene claro es que la celebración no será un acontecimiento masivo ni abierto a la exposición pública.

Durante la conversación que tuvo lugar en el marco del ciclo Polémica en el Bar (América) la influencer detalló que su intención es evitar las tradicionales fiestas con cientos de invitados. “No me gustaría invitar tipo trescientas personas. No, ni en pedo, porque no tengo tantos amigos. Creo que eso es para quedar bien con todo el mundo. Yo no quiero hacer eso”, afirmó, al dejar en claro su preferencia por un evento reducido. La idea de una boda “íntima, chiquita, sin prensa” se repitió a lo largo de la charla, al subrayar su deseo de mantener el control sobre quiénes la acompañarán en ese momento especial.

El tema de la familia Caniggia ocupó un lugar central en sus reflexiones. Ante la pregunta sobre la posible asistencia de sus padres y hermanos, la melliza de Alex fue tajante: “No a todos”. Si bien manifestó su intención de invitar a sus hermanos, reconoció que uno de ellos reside en España y que su presencia dependerá de la posibilidad de viajar. En cuanto a sus padres, prefirió reservarse su opinión, aunque dejó entrever que prefiere evitar situaciones incómodas o conflictos familiares que puedan opacar la celebración. “No, no los voy a invitar a todos. Se arma un lodo. Y me lo van a joder, ¿viste? No quiero, no quiero”, explicó, al evidenciar la tensión que atraviesa su vínculo familiar y su determinación de priorizar la tranquilidad en su boda.

Charlotte Caniggia y Roberto Storino llevan siete años de relación (Instagram)

Respecto del lugar y la modalidad del evento, baraja opciones fuera del país, como una playa en el Caribe o destinos internacionales como Marbella. “Eso me copa a mí. No me gustaría como que todos se metan... Viste que critican que el vestido, que el lugar”, comentó, al justificar su preferencia por un entorno más privado y alejado de la mirada pública. La posibilidad de realizar la ceremonia en el extranjero responde tanto a su deseo de privacidad como a la tendencia de organizar celebraciones exclusivas en destinos de alto nivel, donde la exposición mediática resulta más fácil de evitar.

En el plano personal, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis también compartió su postura sobre la maternidad. Aseguró que no contempla la idea de tener hijos antes de casarse, y que al tener ya 32 años está en una edad posible para ello: “No tendría hijos antes de casarme. Quiero primero casarme”. Esta decisión, que definió como “chapada a la antigua”, cuenta con el apoyo de su pareja, a quien describió como “un chico serio” y con valores similares a los suyos.

A lo largo de la conversación, los panelistas del programa, como Nadia Epstein, quien relató su breve matrimonio de veintinueve días, y Daniel Fava y Mariano Iúdica, que compartieron anécdotas sobre sus propias bodas, aportaron sus experiencias y comentarios. Estas intervenciones sirvieron para contextualizar las decisiones de Caniggia y resaltar el contraste entre su elección de privacidad y la tendencia habitual de las celebridades a realizar bodas multitudinarias.

Fiel a su estilo, Charlotte reafirmó su voluntad de mantener su vida privada alejada del escrutinio público, optando por una celebración reservada y sin grandes alardes. Su principal objetivo es evitar que su casamiento se convierta en tema de conversación generalizada y preservar así la intimidad de un momento que considera exclusivamente suyo.