Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

La casa que Bautista Mascia ganó en Gran Hermano 2023/2024 no se convirtió en su nuevo hogar, sino en un símbolo de solidaridad. El joven uruguayo, tras consagrarse en el popular reality show, decidió donar la vivienda a La Casita Trans, una organización comunitaria de Córdoba dedicada a brindar apoyo a personas trans y sus familias.

Meses después de aquella decisión, el cantante compartió en sus redes sociales el avance de la construcción, mostrando cómo el premio televisivo se transformó en un proyecto colectivo con impacto social. La motivación detrás de este gesto surgió la misma noche de la final del programa que conduce Santiago del Moro.

Bautista relató que Emmanuel Vich, quien fue el subcampeón de esa edición y compartió con él la instancia decisiva del certamen, le confesó que, de haber resultado ganador, habría destinado el premio a ayudar a esa ONG en su provincia natal. Inspirado por esa conversación, el influencer resolvió sumarse a la causa: “El fin es simple, ayudar a que otros sean felices”, expresó. Así, la victoria en el reality se convirtió en el punto de partida de una iniciativa solidaria.

El proceso para concretar la donación de la casa no estuvo exento de desafíos, según contó a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram. En un primer momento, la organización no contaba con un terreno donde instalar la casa prefabricada. Ante esta dificultad, Mascia recurrió a sus seguidores y organizó una colecta para adquirir el espacio necesario. Además, identificó que la vivienda original no se ajustaba a las necesidades de la organización, por lo que gestionó una ampliación con la empresa constructora. “Ahora la casa que teníamos era el doble de grande”, explicó, contento en sus redes. La colaboración de la empresa y el apoyo de la comunidad virtual resultaron fundamentales para avanzar con la obra.

La estructura de la casa ya se encuentra instalada en Córdoba, aunque el proyecto aún no está terminado. Mascia mostró en un video el estado actual de la construcción: la vivienda cuenta con puertas y habitaciones definidas, pero todavía resta colocar pisos, muebles y otros elementos antes de su inauguración. “Le falta piso, muebles y un montón de cosas”, detalló el exparticipante, quien aseguró que continuará informando sobre los avances, a través de sus plataformas digitales, de la obra que representa un espacio seguro y digno para quienes más lo necesitan dentro del colectivo trans.

La Casita Trans, la organización beneficiaria, es un espacio de contención y empoderamiento para personas transgénero en Córdoba. Allí se ofrecen servicios de capacitación laboral, asesoramiento jurídico y de salud, así como actividades recreativas y de socialización. Su labor apunta a proteger los derechos de la población trans y promover su inclusión plena en la sociedad, en articulación con otras organizaciones civiles.

Entre los mensajes que recibió celebrando su gesto, no faltó el de su novia, la también ex GH, Denisse González. “Sos todo lo que esta bien, Bautista Mascia”, le escribió, orgullosa. “Siempre campeón, hermanito. Y el sueño se cumplió”, le dejó Emma Vich. “¡Que hermoso gesto! ¡Ayudar! Que se multiplique", escribió Luciana Martínez. “Sos enorme”, afirmó por su parte Catalina Gorostidi, entre miles de mensajes y likes en el posteo celebrando el fin solidario que le encontró a su premio.

La respuesta de La Casita Trans no se hizo esperar. Hace un mes, a través de su cuenta institucional, compartieron la alegría y la emoción de los integrantes ante la visita y el aporte de Bautista. “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024 @granhermanoar @granhermano2024arg”, anunciaron en sus redes.

“Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio. Un centro de vida que pronto abrirá sus puertas para todas las personas que buscan y necesitan un lugar seguro para crecer y ser en plenitud”, escribieron desde la entidad, resaltando la dimensión emocional del encuentro. El nuevo hogar, adelantaron, aspira a convertirse en “un centro de vida amoroso, lleno de voces, risas y abrazos”.