Teleshow

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

El proyecto impulsado por el ganador uruguayo del reality show sumó voluntades y recursos para crear un espacio de contención en Córdoba. El video

Guardar
Bautista Mascia transforma el premio de Gran Hermano en solidaridad trans (Video: Instagram)

La casa que Bautista Mascia ganó en Gran Hermano 2023/2024 no se convirtió en su nuevo hogar, sino en un símbolo de solidaridad. El joven uruguayo, tras consagrarse en el popular reality show, decidió donar la vivienda a La Casita Trans, una organización comunitaria de Córdoba dedicada a brindar apoyo a personas trans y sus familias.

Meses después de aquella decisión, el cantante compartió en sus redes sociales el avance de la construcción, mostrando cómo el premio televisivo se transformó en un proyecto colectivo con impacto social. La motivación detrás de este gesto surgió la misma noche de la final del programa que conduce Santiago del Moro.

Bautista relató que Emmanuel Vich, quien fue el subcampeón de esa edición y compartió con él la instancia decisiva del certamen, le confesó que, de haber resultado ganador, habría destinado el premio a ayudar a esa ONG en su provincia natal. Inspirado por esa conversación, el influencer resolvió sumarse a la causa: “El fin es simple, ayudar a que otros sean felices”, expresó. Así, la victoria en el reality se convirtió en el punto de partida de una iniciativa solidaria.

La Casita Trans recibe una
La Casita Trans recibe una vivienda prefabricada como nuevo espacio de contención y apoyo para personas trans en Córdoba (Instagram)
Bautista Mascia donó la casa
Bautista Mascia donó la casa ganada en Gran Hermano 2023/2024 a La Casita Trans de Córdoba, impulsando la solidaridad en la comunidad

El proceso para concretar la donación de la casa no estuvo exento de desafíos, según contó a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram. En un primer momento, la organización no contaba con un terreno donde instalar la casa prefabricada. Ante esta dificultad, Mascia recurrió a sus seguidores y organizó una colecta para adquirir el espacio necesario. Además, identificó que la vivienda original no se ajustaba a las necesidades de la organización, por lo que gestionó una ampliación con la empresa constructora. “Ahora la casa que teníamos era el doble de grande”, explicó, contento en sus redes. La colaboración de la empresa y el apoyo de la comunidad virtual resultaron fundamentales para avanzar con la obra.

La estructura de la casa ya se encuentra instalada en Córdoba, aunque el proyecto aún no está terminado. Mascia mostró en un video el estado actual de la construcción: la vivienda cuenta con puertas y habitaciones definidas, pero todavía resta colocar pisos, muebles y otros elementos antes de su inauguración. “Le falta piso, muebles y un montón de cosas”, detalló el exparticipante, quien aseguró que continuará informando sobre los avances, a través de sus plataformas digitales, de la obra que representa un espacio seguro y digno para quienes más lo necesitan dentro del colectivo trans.

La construcción de la casa
La construcción de la casa solidaria en Córdoba avanza con el apoyo de la comunidad virtual y una empresa constructora

La Casita Trans, la organización beneficiaria, es un espacio de contención y empoderamiento para personas transgénero en Córdoba. Allí se ofrecen servicios de capacitación laboral, asesoramiento jurídico y de salud, así como actividades recreativas y de socialización. Su labor apunta a proteger los derechos de la población trans y promover su inclusión plena en la sociedad, en articulación con otras organizaciones civiles.

Entre los mensajes que recibió celebrando su gesto, no faltó el de su novia, la también ex GH, Denisse González. “Sos todo lo que esta bien, Bautista Mascia”, le escribió, orgullosa. “Siempre campeón, hermanito. Y el sueño se cumplió”, le dejó Emma Vich. “¡Que hermoso gesto! ¡Ayudar! Que se multiplique", escribió Luciana Martínez. “Sos enorme”, afirmó por su parte Catalina Gorostidi, entre miles de mensajes y likes en el posteo celebrando el fin solidario que le encontró a su premio.

La vivienda donada por Bautista
La vivienda donada por Bautista Mascia será un centro de vida y empoderamiento para la población transgénero de Córdoba

La respuesta de La Casita Trans no se hizo esperar. Hace un mes, a través de su cuenta institucional, compartieron la alegría y la emoción de los integrantes ante la visita y el aporte de Bautista. “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024 @granhermanoar @granhermano2024arg”, anunciaron en sus redes.

“Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio. Un centro de vida que pronto abrirá sus puertas para todas las personas que buscan y necesitan un lugar seguro para crecer y ser en plenitud”, escribieron desde la entidad, resaltando la dimensión emocional del encuentro. El nuevo hogar, adelantaron, aspira a convertirse en “un centro de vida amoroso, lleno de voces, risas y abrazos”.

Temas Relacionados

Bautista MasciaGran Hermano 2023/2024La Casita TransCórdobaDonación solidaria

Últimas Noticias

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de su gente”

En exclusiva para Teleshow, el artista de Hollywood habla sobre su entusiasmo por trabajar nuevamente con Rodrigo Vila y reflexiona sobre la importancia de los mensajes personales en la trama de la película “The Letter” que se rodó en Buenos Aires

Harvey Keitel describe la esencia

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Los hinchas no se perdieron el esperado partido y compartieron sus rituales, cánticos y momentos únicos desde la tribuna, el auto o la parrilla. Sus posteos

Los famosos palpitaron el Superclásico

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

El músico relató en Almorzando con Juana una curiosa experiencia de cuando acompaña a Juan Carlos Baglietto en escena... y de pronto llegó Charly. El video

Manuel Wirtz le contó a

Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

La actriz festejó sus 37 años en su casa, acompañada por pareja Santiago Ramundo y sus seres queridos. La alegría de sus padres Ana Sans y el coreógrafo, mientras la pareja espera la llegada de su primer hijo

Sofía Pachano celebró su cumpleaños

Juana Viale impactó en pantalla con top bordado y short de lino: el look del domingo que deslumbró en la mesa

Entre guiños a la temporada y la comodidad, la conductora del ciclo apostó por piezas confeccionadas a mano y accesorios multifacéticos

Juana Viale impactó en pantalla
DEPORTES
Así quedaron las tablas del

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura tras la victoria de Boca Juniors sobre River Plate: la pelea por la Copa Libertadores

Boca le ganó a River en la Bombonera y se clasificó para la Copa Libertadores 2026

El conmovedor encuentro de Colapinto con los argentinos en el GP de Brasil: la secuencia que emocionó hasta las lágrimas a su manager

40 fotos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera

La lupa sobre el gol de Zeballos que abrió el Superclásico para Boca: la falta que pidió River en el inicio de la acción

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de su gente”

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

Juana Viale impactó en pantalla con top bordado y short de lino: el look del domingo que deslumbró en la mesa

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Alemania advirtió

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia

Costa Rica y Cuba: No más indulgencia

Marina Abramovic vuelve a romper tabúes: una orgía y rituales frenéticos en su performance “más ambiciosa”

La posibilidad de un abecedario para restablecer la democracia