Se viralizaron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

Sandy Campal protagonizará la serie biográfica de Silvina Luna, que se estrenará en 2026 y contará con el apoyo de la familia de la actriz (Video: Instagram, Fede Flowers)

A poco más de un año de su partida, la historia de Silvina Luna volverá a cobrar vida en la pantalla. Según reveló el periodista Fede Flowers, ya se encuentran en marcha las grabaciones de una serie biográfica sobre la modelo y actriz rosarina, un proyecto que promete ser uno de los más emotivos de los próximos años.

En sus redes, Flowers publicó las primeras imágenes del rodaje, asegurando que el proyecto estaría financiado por la familia de Silvina junto a una productora local, y que su estreno estaría previsto para mediados de 2026.

Aunque por el momento no hay anuncios oficiales, el periodista adelantó que la actriz elegida para interpretarla sería Sandy Campal, una figura multifacética del mundo de la moda, el diseño y el espectáculo. Según su versión, la joven tuvo que oscurecer su cabello para el papel, con el objetivo de lograr una caracterización más fiel a la imagen de la recordada participante de Gran Hermano 2.

De acuerdo con lo informado por el comunicador, Sandy Campal sería la actriz encargada de ponerse en la piel de Silvina Luna. A los 33 años, la modelo y diseñadora combina distintas facetas: dirige su propia marca de trajes de baño, da clases de modelaje, trabaja como community manager y, además, sigue formándose en el ámbito académico, ya que está a punto de terminar la Licenciatura en Diseño de Indumentaria.

Sandy Campal, Miss Universo CABA 2025, fue elegida para interpretar a Silvina Luna tras un intenso proceso de caracterización y preparación actoral

En una entrevista reciente con Infobae, en ocasión del concurso Miss Universo, Campal contó que su pasión por el arte comenzó muy temprano: “El camino empezó cuando tenía 12 años. Mi papá me preguntó qué quería ser cuando fuera grande. Le dije: ‘Quiero estar en la televisión’. Al día siguiente me inscribió en clases de modelaje, teatro, baile y canto”, recordó.

Esa vocación la llevó a construir una carrera de más de dos décadas en la moda y el espectáculo. Trabajó con diseñadores argentinos de renombre, fue imagen de marcas nacionales e internacionales y participó en distintos proyectos audiovisuales. Entre ellos, la película Focus (2015) —protagonizada por Will Smith— y el programa Bailando por un Sueño (2023), donde formó parte del staff de bailarinas.

“Llegar al Bailando fue un sueño cumplido. El proceso incluyó varias etapas donde se evaluaban tanto las destrezas como la presencia escénica. Fue un año de mucho aprendizaje”, había dicho sobre esa experiencia.

Sandy Campal, de 33 años, es modelo, diseñadora y emprendedora, y dirige su propia marca de trajes de baño en Puerto Madero

Además de su carrera artística, Campal también es emprendedora y activista social. Es dueña de una marca de trajes de baño que desfila en pasarelas de Punta del Este, Mar del Plata y Buenos Aires, y forma parte de la Fundación FUNDAMIND, que brinda asistencia a niños en situación de vulnerabilidad.

“Creo profundamente en el poder de la empatía, el compromiso y la acción colectiva. Esta plataforma me permite visibilizar causas importantes y generar un impacto real”, expresó en esa misma nota.

En 2025, fue coronada Miss Universo CABA, un título que la volvió a posicionar en el foco mediático y que marcó un cambio significativo en el certamen, ya que se eliminó el límite de edad que impedía la participación de mujeres mayores de 30 años. “Celebro que esas reglas hayan cambiado. Se abren nuevas oportunidades para más mujeres, sin prejuicios ni barreras”, sostuvo.

La serie sobre Silvina Luna abordará su lucha tras la intervención estética que afectó su salud y su mensaje de resiliencia y amor propio

De confirmarse, la ficción retrataría las distintas etapas de la vida de Silvina Luna, desde su infancia en Rosario hasta su llegada a Buenos Aires, su explosión mediática tras Gran Hermano 2, su carrera como actriz y modelo, y los difíciles años posteriores a la intervención estética que marcó su salud. Flowers explicó que la producción —que estaría financiada por la familia de Silvina y una productora local— tiene como objetivo mostrar la historia desde un lugar humano y respetuoso, sin caer en el sensacionalismo.

Silvina Luna fue una de las personalidades más queridas del espectáculo argentino. Su paso por Gran Hermano la convirtió en un fenómeno televisivo, pero su calidez y autenticidad la mantuvieron vigente durante más de dos décadas. Actriz, modelo, conductora y escritora, dejó un legado que va más allá de su carrera: su lucha contra las secuelas de una cirugía estética y su mensaje de amor propio y resiliencia.

Antes de su fallecimiento, la rosarina había manifestado su deseo de hacer una serie sobre su vida como forma de ayudar a otras mujeres. En su libro Simple y consciente, publicado poco antes de su muerte, escribió: “Esa intervención estética fue el peor error de mi vida”. Aun así, su mensaje final fue uno de aceptación y amor: “Aceptarnos, querernos, respetarnos, cuidarnos. Tal como somos, sin necesidad de recurrir a pociones mágicas ni intervenciones de riesgo”.